Đại diện UBND thị trấn Ngãi Giao cho biết, vào thời điểm xảy ra sự việc, ông Đặng Bá Dũng (tên thường gọi là Dũng Heo, 44 tuổi) có đến quán ăn của chị H.T.T.H. (43 tuổi).

Theo thông tin từ Báo Dân Trí cho hay, sự việc được xác nhận xảy ra vào khoảng 21h ngày 12/5, tại quán mì Quảng B.S. (khu phố Vinh Thanh, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ).

Lúc này, Dũng gọi xin thêm gia vị (ớt, chanh và nước mắm) nhưng chị H. nhờ Dũng: "Anh quay lại phía sau lấy giúp em".

Ông Dũng vào quán gọi món rồi được chị H. bưng ra một tô mì Quảng và một dĩa rau. Sau đó, chị H. đi ra phía trước để tiếp tục bán.

Hình ảnh người phụ nữ bị đánh và đe dọa. Ảnh: VietNamNet

Tuy nhiên, Dũng liền quát tháo, chửi bới: "Tao đi ăn mà mày vẫn sai tao là sao?". Thấy Dũng bực tức, chị Hà lấy thêm gia vị cho Dũng rồi giải thích: "Do rổ đựng đồ nêm nằm ở trên bàn sau lưng anh nên nhờ anh lấy giúp. Anh không lấy được thì em lấy cho anh".

Dũng nghe vậy thì ném mạnh đôi đũa xuống đất. Hoảng sợ, chị H. quay lại tủ lấy tiền trả cho Dũng và nói: "Anh không ăn thì em trả tiền lại cho anh". Sau đó, Dũng liên tục chửi bới, tiến tới lấy hộp đựng đậu phộng ném vào người chị H.

Không dừng lại ở đó, Dũng còn đến gần chị H., dùng tay tát 2 cái vào mặt chị. Lúc này, chị H. chống cự, đánh lại Dũng 1 cái thì người này hét lớn: "Mày dám đánh lại tao, biết tao là ai không? Tao là Dũng Heo đây!".

Người đàn ông dùng thêm vật nặng đánh người phụ nữ. Ảnh: Dân Trí

Tiếp đó, Dũng một tay nắm tóc, một tay đánh nhiều lần vào mặt, gáy của chị H. Đồng thời, người này còn dùng tay ghì đầu chị H. xuống đất rồi dùng chân đạp lên đầu, nắm tóc kéo chị H. lại nơi để tô dơ của khách chưa ăn xong.

Dũng còn lấy một cái tô đánh 3 cái vào đầu chị H. Khi chị H. vùng dậy và bỏ chạy ra ngoài, Dũng cầm theo con dao đuổi theo nạn nhân một đoạn. Khi thấy chị H. bỏ chạy, Dũng quay lại quán của chị ngồi đợi nạn nhân quay về để đánh tiếp.

Chỉ khi được người xung quanh ra khuyên ngăn, Dũng mới chịu dừng lại và bỏ đi. Ngay sau đó, chị H. được đưa đi điều trị tại bệnh viện Bà Rịa. Sau sự việc, chị H. chị bầm, sưng mắt trái, sưng và đau ở vùng đầu phía sau, đau ở vùng lưng, sau gáy.

Cũng theo thông tin từ Báo VietNamNet, toàn bộ sự việc được camera trong quán ghi lại, sau đó người nhà chị Hà đăng tải lên mạng xã hội khiến nhiều người tỏ ra bức xúc trước hành động của người đàn ông.

Sau khi nắm thông tin và qua trình báo của bị hại, Công an thị trấn Ngãi Giao đã vào cuộc làm rõ, xác định người đàn ông trong đoạn clip là Đặng Bá Dũng nên tiến hành mời làm việc.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định.