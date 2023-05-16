Bé gái lớp 1 mất tích, cả trường nhốn nháo tìm ở một nơi không ai ngờ đến

Xã hội 16/05/2023 13:47

Cả trường nhốn nháo để tìm kiếm bé gái bất ngờ mất tích trong giờ học. Theo chia sẻ, cổng trường đang đóng kín, các thầy cô giáo tìm kiếm khắp khuôn viên trường nhưng vẫn không thấy bé ở đâu.

Sáng 16/5, cô Đàm Thị Phương - Hiệu trưởng Trường tiểu học Quỳnh Giang thông tin trên Báo Sức khỏe và Đời sống cho biết, sự việc xảy ra tại điểm trường lẻ Yên Lưu. Nhân vật chính là bé gái N.T.K.N. (6 tuổi). Sáng nay, bé N. đã đi học trở lại sau 1 ngày được nghỉ để ổn định sức khỏe.

Bé gái lớp 1 mất tích, cả trường nhốn nháo tìm ở một nơi không ai ngờ đến - Ảnh 1

Tủ đồ dùng ở cuối lớp nơi bé N. ngủ quên. Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Cô Phương cho biết thêm, sự việc xảy ra vào buổi học sáng ngày 15/5. Lúc đó, giáo viên chủ nhiệm hốt hoảng không thấy bé N. trong lớp học. Các bạn cùng lớp cũng không thấy em N.. Sự việc nhanh chóng được giáo viên chủ nhiệm báo cáo lên ban giám hiệu nhà trường.

Các giáo viên của trường tỏa ra đi tìm kiếm mọi ngóc ngách cũng như các nhà dân xung quanh nhưng vẫn không thấy. Nhà trường báo cho gia đình cũng như các cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, loa phát thanh xã Quỳnh Giang và loa của nhà thờ giáo xứ liên tục phát thông báo tìm bé gái này. Trong khi đó, nhiều trang Facebook có lượng người theo dõi đông ở huyện Quỳnh Lưu cũng đăng thông tin tìm kiếm. Cơ quan công an cũng khẩn trương tìm kiếm, kiểm tra camera của các nhà dân gần trường nhưng không phát hiện hình ảnh bé gái được ghi lại.

Bé gái lớp 1 mất tích, cả trường nhốn nháo tìm ở một nơi không ai ngờ đến - Ảnh 2
Gia đình vui mừng vì đã tìm thấy cháu. Ảnh: VietNamNet

Khi mọi người đang tỏa đi các hướng để tìm kiếm, khoảng13h30 cùng ngày, bé N. bất ngờ chui ra từ tủ đựng đồ đặt ở cuối phòng học. Lúc này, các bạn cùng lớp đang chuẩn bị bước vào giờ học buổi chiều. Thấy N. cả lớp đều bất ngờ, cười vui.

“Tủ đựng đồ dùng học tập này có 2 ngăn, 1 ngăn được chốt kín, chỉ còn ngăn còn lại. Không ai nghĩ ngăn tủ bé như vậy em N. có thể chui lọt và nằm trong đó hơn 4 tiếng”, Hiệu trường Trường tiểu học Quỳnh Giang thông tin trên Báo VietNamNet.

Được biết, vào giờ học buổi sáng, em N.T.K.N kêu đau bụng và được giáo viên chủ nhiệm xoa dầu gió. Sau khi bé gái này ngủ dậy, nhà trường đã cho em nghỉ học buổi chiều để gia đình đón về nhằm ổn định sức khỏe, tâm lý.

Sự việc hi hữu xảy ra tại trường khiến tất cả mọi người 'hưởng' một phen 'hú vía', may mà bé đã không sao nên ai nấy đều vui mừng.

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