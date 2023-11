Người phụ nữ tố bị chồng đánh. Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Nguyên nhân người vợ bị đánh được cho là xuất phát từ việc gia đình không có tiền, chị G. phải gọi điện thoại nhờ vay từ người thân, bạn bè, họ hàng cho chồng. Nếu vay được tiền thì không sao, còn không vay được thì chị bị chồng đánh.

Người chồng bị tố đã dùng móc phơi quần áo, dây nồi cơm điện, thắt lưng đánh chị G. gây nhiều thương tích ở mặt, hai bên đùi, đầu gối chân, lưng, vai…Xuất hiện cùng trong clip, người được cho là cô ruột của chị G. chia sẻ: Khi biết tin cháu gái bị chồng tác động vật lý, người cô có nhờ công an địa phương đến nhà tìm hiểu sự việc. Tuy nhiên, khi công an đến, cháu gái bị chồng khống chế nên không dám nói sự thật; người chồng còn không cho cháu gái về quê, đi ra ngoài...

Giấy chứng nhận kết hôn của chị G. và anh L. vào tháng 4/2021. Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Kim Xuyên thông tin trên Báo Sức khỏe và Đời sống cho hay, sau khi xem được clip của chị G. trên mạng xã hội, bản thân ông cùng người dân địa phương ai cũng bất ngờ. Vì từ trước đến nay ông không thấy vợ chồng anh L. đánh nhau, còn to tiếng thì có.

Ngay khi nắm được sự việc, Công an xã Kim Xuyên đã tiến hành xác minh, tìm hiểu và làm việc với anh L., bố mẹ anh L. cũng như nắm thông tin hàng xóm, người dân địa phương.

"Đến thời điểm này địa phương chưa nhận được bất kỳ thông tin phản ánh, đơn từ của chị G., cũng như của người thân chị. Cho nên, chúng tôi không biết nguyên nhân vụ việc như thế nào mà chỉ là thông tin một chiều đăng tải trên mạng xã hội. Vì vậy, tốt nhất chị G. nên về quê chồng và có đơn trình báo đến cơ quan chức năng…", ông Bảo thông tin trên Báo Sức khỏe và Đời sống.

Theo VietNamNet trước đó cũng đã có một sự việc liên quan đến bạo hành gây xôn xao tại Đà Nẵng. Người chồng đã túm tóc, đấm, đá vào mặt vợ gây bức xúc. Cụ thể, tối 22/4, trên mạng xã hội chia sẻ bài viết cùng video, hình ảnh về vụ việc người chồng đánh vợ dã man xảy ra ở Đà Nẵng. Trong đó có hai đoạn video cho thấy một người đàn ông đánh tới tấp vợ của mình trước mặt con gái trong phòng ngủ. Khi người vợ bỏ chạy xuống tầng trệt thì tiếp tục bị chồng đấm, đá. Thấy vợ nằm bất tỉnh, người chồng bình thản đứng bấm điện thoại.

Điều tra người phụ nữ bị chồng đánh tại Đà Nẵng. Ảnh: VietNamNet

Một lúc sau, người chồng tiếp tục nắm tóc vợ giật ngược ra sau rồi tiếp tục đấm đá túi bụi vào người, mặt, lấy bàn đè lên người.

Sau khi video đăng tải, nhiều người bày tỏ sự bất bình trước hành vi của người chồng.ông an quận Liên Chiểu phối hợp với công an phường vào cuộc xác minh và xác định người bị đánh là chị B.P. (33 tuổi, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) và người chồng hành hung chị P. là N.T.chị P. bị chồng đánh đêm 4/4, phải nhập viện vì gãy kín xương trụ tay trái, tổn thương nặng tay phải cùng nhiều vết thương khác. Sau khi nhập viện, chị P. được phẫu thuật, sau đó được xuất viện về phòng trọ của mẹ ruột.Cơ quan công an đã lấy lời khai của chị P. và ông T., đồng thời trưng cầu giám định thương tích của nạn nhân để tiếp tục xử lý vụ việc.