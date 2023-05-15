Phẫn nộ lời khai của 5 thanh niên sát hại dã man nữ nhân viên quán cà phê tại Bắc Giang

Xã hội 15/05/2023 23:25

Do nghi ngờ bị mất trộm tài sản, nhóm thanh niên 5 người đã kéo nhau đến quậy phá, sau đó ra tay dã man cướp đi mạng sống của nữ nhân viên quán cà phê.

Cụ thể, theo Báo Giao Thông, nhóm đối tượng đã bị bắt giữ tại cơ quan điều tra, lực lượng chức năng tiến hành xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Theo Kết quả điều tra ban đầu, tối cùng ngày xảy ra vụ việc, Hoàng Văn Sâm đã đến quán cà phê trên tẩm quất và cho rằng bị mất một số tài sản nên đã có lời qua tiếng lại với nữ nhân viên trên. Sau đó, nữ nhân viên đã gọi nhiều người đến đe dọa nên Sâm đã bỏ về.

Sau đó, Hoàng Văn Sâm đã rủ các đối tượng trên đến tìm đánh chị L.T.H. để trả thù. Trong lúc xô xát, Bùi Văn Phương đã dùng dao chuẩn bị từ trước đâm nhiều nhát khiến chị L.T.H. bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Phẫn nộ lời khai của 5 thanh niên sát hại dã man nữ nhân viên quán cà phê tại Bắc Giang - Ảnh 1
Nhóm đối tượng ra tay manh động. Ảnh: Báo Giao Thông 

Cũng theo thông tin từ Báo Sức khỏe và Đời sống, trước đó, theo Công an tỉnh Bắc Giang, ngày 12/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang tiếp nhận tin báo của Công an huyện Việt Yên về việc: Khoảng 22h45’ ngày 11/5, tại tổ dân phố Phúc Lâm, TT Nếnh, huyện Việt Yên xảy ra sự việc chị L.T.H (trú tại xã Nghi Chung, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An - là nhân viên của quán cà phê thư giãn tại địa chỉ trên) bị một số đối tượng dùng dao đâm vào vùng bụng, đùi khiến chị L.T.H bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án các đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Phẫn nộ lời khai của 5 thanh niên sát hại dã man nữ nhân viên quán cà phê tại Bắc Giang - Ảnh 2
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Zing News

Ngay khi nhận được thông tin, Công an tỉnh Bắc Giang đã tập trung tối đa lực lượng, phương tiện và biện pháp nghiệp vụ đấu tranh làm rõ, bắt giữ các đối tượng. Đến 17h20’ ngày 13/5, cơ quan công an đã điều tra làm rõ, bắt giữ 5 đối tượng về hành vi “Giết người”

Các đối tượng gồm: Bùi Văn Phương (sinh năm 1994, trú tại thôn Phúc Thành, xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn); Hoàng Văn Sâm (sinh năm 1995); Giáp Văn Vỹ (sinh năm 2002); Giáp Văn Văn (sinh năm 1992) và Ngô Văn Trung (sinh năm 1999), cùng trú tại thôn Mòng B, xã Tân Sơn, huyện Lục Ngạn khi đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ 5 đối tượng trên để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

 

Bài học đau lòng từ người dân khu phố vụ hỏa hoạn khiến 4 bà cháu qua đời: Phụ huynh và trẻ nhỏ nhớ các điều này để tránh những rủi ro xảy ra

Bài học đau lòng từ người dân khu phố vụ hỏa hoạn khiến 4 bà cháu qua đời: Phụ huynh và trẻ nhỏ nhớ các điều này để tránh những rủi ro xảy ra

Tai nạn đã qua nhưng vẫn còn để lại biết bao đau đớn cho những người ở lại và những người chứng kiến.

Xem thêm
Từ khóa:   Bắc Giang vụ án điều tra

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 9 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 4 giờ 9 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 4 giờ 23 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 5 giờ 9 phút trước
Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 5 giờ 24 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 6 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt