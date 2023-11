Nhóm đối tượng ra tay manh động. Ảnh: Báo Giao Thông

Cũng theo thông tin từ Báo Sức khỏe và Đời sống, trước đó, theo Công an tỉnh Bắc Giang, ngày 12/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang tiếp nhận tin báo của Công an huyện Việt Yên về việc: Khoảng 22h45’ ngày 11/5, tại tổ dân phố Phúc Lâm, TT Nếnh, huyện Việt Yên xảy ra sự việc chị L.T.H (trú tại xã Nghi Chung, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An - là nhân viên của quán cà phê thư giãn tại địa chỉ trên) bị một số đối tượng dùng dao đâm vào vùng bụng, đùi khiến chị L.T.H bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án các đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Zing News

Ngay khi nhận được thông tin, Công an tỉnh Bắc Giang đã tập trung tối đa lực lượng, phương tiện và biện pháp nghiệp vụ đấu tranh làm rõ, bắt giữ các đối tượng. Đến 17h20’ ngày 13/5, cơ quan công an đã điều tra làm rõ, bắt giữ 5 đối tượng về hành vi “Giết người”