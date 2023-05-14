Xót xa lời tiễn biệt sau cùng của những người viếng thăm 4 bà cháu tại Hà Nội: 'Đều tuổi con cháu trong nhà nên xót vô cùng'

Buổi sáng thứ Bảy định mệnh (13/5), vụ cháy nhà đã cướp đi sinh mệnh của bà N.T.X. (sinh năm 1956) cùng 3 cháu nội gồm: bé N.M.P. (sinh năm 2013); bé M.Q.M.Đ. (sinh năm 2015) và N.Q.M.H. (sinh năm 2019). Nhìn 4 linh cữu xếp hàng cạnh nhau, trong đó có 3 linh cữu phủ đầy hoa trắng, ai nấy đều xót xa, không cầm được nước mắt.

Theo thông tin từ Báo Sức khỏe và Đời sống, sáng 14/5, đông đảo người dân cùng người thân, bạn bè có mặt tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 103 để tiễn biệt 4 bà cháu tử vong trong vụ cháy xảy ra tại căn nhà trên phố Thành Công, phường Quang Trung, quận Hà Đông ( Hà Nội ).

Nhiều người đến viếng thăm gia đình 4 bà cháu qua đời trong vụ hỏa hoạn. Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Một người thân trong gia đình nạn nhân cho biết, vợ chồng anh M. sinh được 3 người con trong đó 2 trai, 1 gái. Con gái đầu năm nay đang học lớp 5, bé thứ 2 học lớp 2 và bé út còn học mầm non. Bố anh M. mất cách đây hơn 20 năm, một mình mẹ anh tần tảo nuôi con và ở phụ giúp con trai trông nom các cháu.

Trong dòng người đưa tiễn có những người bạn học cùng với bé M.P. và bé M.Đ. Các cháu nhỏ cầm trên tay những bông cúc trắng cùng hội phụ huynh và giáo viên Trường tiểu học Trần Đăng Ninh vào viếng.Một phụ huynh lặng lẽ đến viếng bật khóc chia sẻ: “Con tôi học cùng lớp với cháu N.Q.M.Đ. Hôm qua lúc xảy ra hỏa hoạn, nhìn từ căn chung cư nhà tôi thấy toàn bộ sự việc. Đau thương quá, nhìn các cháu đều tuổi con mình, là cha mẹ ai cũng rất đau lòng".

Những người hàng xóm, bạn bè thân thích không khỏi tiếc thương trước vụ việc xảy ra. Ảnh: Dân Việt

Thông tin từ Báo Dân Việt, một người thân trong gia đình nạn nhân chia sẻ: "Thật quá đau xót xảy ra với gia đình khi 4 bà cháu đều không qua khỏi. Thương các cháu vô cùng vì tất cả đều ngoan ngoãn, học giỏi và nghe lời", người thân nói.

Bà M., một người dân đến viếng cho biết: "Tôi không quen biết gia đình nhưng con tôi học cùng trường với các cháu nên tôi đến đây viếng tiễn biệt 4 bà cháu lần cuối. Giá như hôm xảy ra hoả hoạn là thứ 6 các cháu đi học thì đã không xảy ra sự việc đau lòng như thế này. Nhìn thấy di ảnh các cháu mà tôi không cầm được nước mắt. Nỗi đau này lớn quá".

Thông tin từ Zing, sáng ngày 13/5 tại phố Thành Công (phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội), vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra khiến 4 người trong cùng một gia đình tử vong.

Lễ viếng kéo dài đến trưa cùng ngày. Sau đó, các nạn nhân được di quan về Đài hóa thân Hoàn Vũ Văn Điển rồi đưa về quê nhà tại Đông Anh (Hà Nội) để an táng. Ảnh: Dân Việt

Lúc 7h44, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an Hà Nội nhận được tin báo cháy. Trung tâm đã điều động 4 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Lãnh đạo Cục Cảnh sát PCCC & CNCH Bộ Công an cũng có mặt để phối hợp chỉ đạo.

Đến 8h15 đám cháy cơ bản được dập tắt.Căn nhà xảy ra sự việc có diện tích đất khoảng 50 m2, diện tích xây dựng khoảng 40 m2, cao 3 tầng, một tum. Vụ cháy làm 4 người chết là: Bà N.T.X. (sinh năm 1956); các cháu N.M.P. (sinh năm 2013); N.Q.M.Đ. (2015), N.Q.M.H. (2019).Ba nạn nhân nhỏ tuổi là con của chủ hộ. Bà X. là bà nội của các cháu.

Nhiều giờ sau khi dập lửa, căn nhà 4 tầng trên phố Thành Công (quận Hà Đông, Hà Nội) vẫn được cảnh sát phong tỏa để khám nghiệm hiện trường.