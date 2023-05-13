Danh tính hai vợ chồng thương vong sau va chạm xe bồn ở TP.Thủ Đức

Xã hội 13/05/2023 23:41

Công an TP Thủ Đức vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe máy và xe bồn khiến hai vợ chồng thương vong xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin từ PLO, trước đó, khoảng 16 giờ cùng ngày, ông NTL (46 tuổi) điều khiển xe máy chở vợ là bà TTV (41 tuổi, cùng quê Bình Định) lưu thông trên quốc lộ 1K, hướng từ TP Dĩ An (Bình Dương) đi TP.HCM.

Khi đến ngã tư Linh Xuân (TP.Thủ Đức) xe do ông L điều khiển đã xảy ra va chạm với xe bồn trộn bê tông biển số 60C-462... đang lưu thông cùng chiều rẽ phải vào quốc lộ 1A.

Vụ việc khiến hai vợ chồng ông L ngã ra đường. Trong đó, ông L không may bị bánh xe bồn cán qua người dẫn đến tử vong tại chỗ.

Danh tính hai vợ chồng thương vong sau va chạm xe bồn ở TP.Thủ Đức - Ảnh 1
Vụ việc xảy ra ở TP.Thủ Đức. Ảnh: PLO

Riêng người vợ bị thương rất nặng, được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Vụ việc khiến giao thông khu vực bị ùn tắc.

Được biết, hai vợ chồng hiện đang làm công nhân trên địa bàn tỉnh Bình Dương, chiều nay khi tan ca về thì xảy ra vụ tai nạn thương tâm trên.

Cũng theo Báo Công an, nhận tin báo, Công an TP Thủ Đức và Đội CSGT Bình Triệu có mặt điều tiết giao thông, xử lý hiện trường.


 

Danh tính hai vợ chồng thương vong sau va chạm xe bồn ở TP.Thủ Đức - Ảnh 2

 

Danh tính hai vợ chồng thương vong sau va chạm xe bồn ở TP.Thủ Đức - Ảnh 3

Chiếc xe máy lọt dưới gầm xe bồn. Ảnh: Công an

Ảnh hưởng tai nạn làm giao thông trên quốc lộ 1K ùn tắc kéo dài.

Theo VietNamNet, chiều cùng ngày, một xe rác biển số TP.HCM di chuyển lùi từ đầu đường Nguyễn Xiển vào hẻm 817 để lấy rác sinh hoạt của người dân đã va chạm với bé 2 tuổi.

Trong lúc ô tô đang di chuyển đã xảy ra va chạm với bé gái 2 tuổi đi bộ trong hẻm. Lực va chạm mạnh khiến bé gái chấn thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng TP Thủ Đức có mặt, tiến hành phong tỏa hiện trường để khám nghiệm. Đồng thời, công an cũng trích xuất camera xung quanh khu vực để phục vụ công tác điều tra.

 

Cơ quan chức năng lên tiếng về nguyên nhân khiến 4 bà cháu tử vong thương tâm trong căn nhà cháy ở Hà Nội

Cơ quan chức năng lên tiếng về nguyên nhân khiến 4 bà cháu tử vong thương tâm trong căn nhà cháy ở Hà Nội

Mới đây, cơ quan chức năng đã tiến hành làm việc, xác định nguyên nhân ban đầu vụ cháy ở Hà Nội.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn vụ tai nạn TP.Thủ Đức

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 6 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 4 giờ 6 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 4 giờ 20 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 5 giờ 6 phút trước
Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 5 giờ 21 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 6 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt