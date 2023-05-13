Công an TP Thủ Đức vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe máy và xe bồn khiến hai vợ chồng thương vong xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin từ PLO, trước đó, khoảng 16 giờ cùng ngày, ông NTL (46 tuổi) điều khiển xe máy chở vợ là bà TTV (41 tuổi, cùng quê Bình Định) lưu thông trên quốc lộ 1K, hướng từ TP Dĩ An (Bình Dương) đi TP.HCM.

Khi đến ngã tư Linh Xuân (TP.Thủ Đức) xe do ông L điều khiển đã xảy ra va chạm với xe bồn trộn bê tông biển số 60C-462... đang lưu thông cùng chiều rẽ phải vào quốc lộ 1A.

Vụ việc khiến hai vợ chồng ông L ngã ra đường. Trong đó, ông L không may bị bánh xe bồn cán qua người dẫn đến tử vong tại chỗ.

Vụ việc xảy ra ở TP.Thủ Đức. Ảnh: PLO

Riêng người vợ bị thương rất nặng, được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Vụ việc khiến giao thông khu vực bị ùn tắc.

Được biết, hai vợ chồng hiện đang làm công nhân trên địa bàn tỉnh Bình Dương, chiều nay khi tan ca về thì xảy ra vụ tai nạn thương tâm trên.

Cũng theo Báo Công an, nhận tin báo, Công an TP Thủ Đức và Đội CSGT Bình Triệu có mặt điều tiết giao thông, xử lý hiện trường.





Chiếc xe máy lọt dưới gầm xe bồn. Ảnh: Công an

Ảnh hưởng tai nạn làm giao thông trên quốc lộ 1K ùn tắc kéo dài.

Theo VietNamNet, chiều cùng ngày, một xe rác biển số TP.HCM di chuyển lùi từ đầu đường Nguyễn Xiển vào hẻm 817 để lấy rác sinh hoạt của người dân đã va chạm với bé 2 tuổi.

Trong lúc ô tô đang di chuyển đã xảy ra va chạm với bé gái 2 tuổi đi bộ trong hẻm. Lực va chạm mạnh khiến bé gái chấn thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng TP Thủ Đức có mặt, tiến hành phong tỏa hiện trường để khám nghiệm. Đồng thời, công an cũng trích xuất camera xung quanh khu vực để phục vụ công tác điều tra.

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