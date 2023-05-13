Xót xa hình ảnh chiếc xe đạp màu hồng trong vụ cháy khiến 4 bà cháu tử vong: Đâu ai ngờ lại đau lòng đến thế

Xã hội 13/05/2023 20:55

Nhìn hình ảnh chiếc xe đạp dành cho trẻ con và chiếc xe máy để bên trong ngôi nhà xảy ra vụ cháy khiến 4 bà cháu tử vong ai cũng xót thương.

Theo thông tin từ Báo Người Đưa Tin, chiều 13/5, cảnh sát đã gỡ phong toả vòng ngoài khu vực xảy ra vụ cháy ngôi nhà 4 tầng tại số 24 Thành Công, phường Quang Trung, quận Hà Đông (Hà Nội) khiến 4 bà cháu tử vong. 

Nhiều người dân tiến lại gần trước cửa ngôi nhà xảy ra hoả hoạn, ai cũng thương xót cho 4 bà cháu xấu số. Phía gần cửa ra vào ngôi nhà các barie, rào chắn vẫn được lực lượng chức năng phong toả, không ai được vào trong.

Xót xa hình ảnh chiếc xe đạp màu hồng trong vụ cháy khiến 4 bà cháu tử vong: Đâu ai ngờ lại đau lòng đến thế - Ảnh 1

 

Xót xa hình ảnh chiếc xe đạp màu hồng trong vụ cháy khiến 4 bà cháu tử vong: Đâu ai ngờ lại đau lòng đến thế - Ảnh 2
Hiện trường được phong tỏa. Ảnh: Người Đưa Tin

Xót xa hơn khi ngay phía trong rào chắn, chiếc xe đạp mini màu hồng dành cho trẻ con và chiếc xe máy được để gọn bên cửa. Nhìn hình ảnh này người dân quanh khu vực ai cũng đau lòng.

Xót xa hình ảnh chiếc xe đạp màu hồng trong vụ cháy khiến 4 bà cháu tử vong: Đâu ai ngờ lại đau lòng đến thế - Ảnh 3
 

 

Xót xa hình ảnh chiếc xe đạp màu hồng trong vụ cháy khiến 4 bà cháu tử vong: Đâu ai ngờ lại đau lòng đến thế - Ảnh 4
Chiếc xe của các cháu trong nhà khiến ai cũng xót thương. Ảnh: Người Đưa Tin

Một người người dân cạnh hiện trường cho biết, họ không nghĩ vụ hoả hoạn lại cướp đi sinh mạng của 4 bà cháu.

Phía trong tầng 1 của ngôi nhà, mọi vật dụng đã bị lửa thiêu rụi, các thanh sắt phía trên trần nhà cũng cong vẹo vì nhiệt độ quá cao do vụ cháy gây ra.

 

Xót xa hình ảnh chiếc xe đạp màu hồng trong vụ cháy khiến 4 bà cháu tử vong: Đâu ai ngờ lại đau lòng đến thế - Ảnh 5

 

Xót xa hình ảnh chiếc xe đạp màu hồng trong vụ cháy khiến 4 bà cháu tử vong: Đâu ai ngờ lại đau lòng đến thế - Ảnh 6
Không khí ảm đạm, bi thương bao trùm khu vực xảy ra vụ cháy cùng với những hình ảnh đau lòng. Ảnh: Người Đưa Tin 

Mặt tiền của căn nhà xảy ra hỏa hoạn được lắp khung sắt bảo vệ từ tầng 2 đến tầng 3 khiến nỗ lực ứng cứu nạn nhân bất thành.

Theo Tuổi Trẻ, phát hiện ngọn lửa bùng phát tại ngôi nhà trên phố Thành Công (Hà Nội), nhiều người cùng nhau phối hợp chữa cháy nhưng ngọn lửa bùng phát quá nhanh nên đành bất lực.

Theo cảnh sát, bốn người chết trong vụ hỏa hoạn là bà Nguyễn Thị X. (67 tuổi, mẹ của chủ nhà là anh Nguyễn Quang M.), cháu Nguyễn Minh P. (10 tuổi), Nguyễn Quang Minh Đ. (8 tuổi), Nguyễn Quang Minh H. (4 tuổi, cả ba cháu đều là con của anh M.).

Xót xa hình ảnh chiếc xe đạp màu hồng trong vụ cháy khiến 4 bà cháu tử vong: Đâu ai ngờ lại đau lòng đến thế - Ảnh 7

Vụ cháy quá đau lòng. Ảnh: Tuổi Trẻ

 

Gần sáu tiếng sau vụ hỏa hoạn, phía ngoài hiện trường vẫn rất đông người hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc.

Kể lại khoảnh khắc cố gắng chữa cháy, anh Nguyễn Đăng Khoa (38 tuổi, ở phố Thành Công) thông tin trên Báo Tuổi Trẻ cho hay: khoảng 7h45 sáng cùng ngày, anh vừa ra khỏi cửa thì thấy khói, lửa bốc lên dữ dội từ nhà hàng xóm.

Không chần chừ, anh chạy vội vào nhà cầm theo hai quả nổ chữa cháy chạy sang hiện trường, ném vào bên trong ngôi nhà để dập lửa. Cùng lúc có thêm 2-3 người khác mang theo bình cứu hỏa phối hợp dập lửa.

"Ngọn lửa bùng phát quá nhanh từ tầng một rồi lan lên các tầng trên nên chúng tôi bất lực, không thể dập nổi", anh Khoa kể và cho biết rất thương xót vì vụ cháy khiến bốn bà cháu tử vong.

Xót xa hình ảnh chiếc xe đạp màu hồng trong vụ cháy khiến 4 bà cháu tử vong: Đâu ai ngờ lại đau lòng đến thế - Ảnh 8

Ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn (căn giữa) khiến bốn bà cháu tử vong - Ảnh: Tuổi Trẻ

 

Thời điểm xảy ra cháy, khói, lửa bao trùm cả ngôi nhà, nhiều người tới hiện trường cùng mọi người dập lửa. Tuy nhiên ngọn lửa cháy lan quá nhanh nên "không thể khống chế nổi".

Lúc này ngôi nhà đóng kín cửa, mọi người lấy bình cứu hỏa mini ra dập lửa nhưng không ăn thua vì lửa bùng phát quá mạnh.

Thời điểm xảy ra cháy, vợ chồng chủ nhà đã đi làm, ba con nhỏ và bà nội ngủ trong nhà không kịp thoát ra ngoài nên đã tử vong thương tâm.

Khi nghe tin, anh M. (chủ nhà) quay về, cố xông vào trong nhà để cứu người thân nên bị bỏng hai tay.

 

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