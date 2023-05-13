Lời khai ban đầu của gã đàn ông hành hung chủ quán bầm tím mắt gây bức xúc ở Vũng Tàu

Xã hội 13/05/2023 18:07

Cơ quan công an đã có buổi triệu tập, làm việc với gã đàn ông đã có hành vi côn đồ, gây bức xúc dư luận.

Theo VnExpress, nguyên nhân ban đầu cho hay, nữ chủ quán bị nam thực khách đánh sưng tím mặt vì "không lấy khay gia vị". Theo đó, camera an ninh trong quán ghi nhận, khi bà Hà phân bua, ông này đập đũa xuống bàn, đứng dậy lớn tiếng. Ông này tiến lại quầy chửi, đánh túi bụi, cầm tô đập liên tiếp vào đầu, đá vào mặt bà Hà.

Lời khai ban đầu của gã đàn ông hành hung chủ quán bầm tím mắt gây bức xúc ở Vũng Tàu - Ảnh 1
Đối tượng trong vụ việc. Ảnh: VieNamNet 
Lời khai ban đầu của gã đàn ông hành hung chủ quán bầm tím mắt gây bức xúc ở Vũng Tàu - Ảnh 2
Người đàn ông ở cơ quan công an. Ảnh: VnExpress

Ngày 13/5, Công an thị trấn Ngãi Giao đã vào cuộc làm rõ, xác định người đàn ông trong đoạn clip là Đặng Bá Dũng nên tiến hành mời làm việc. Tại cơ quan công an, người này thừa nhận hành vi sai, cho biết sau khi uống rượu bia đã không kiềm chế được bản thân.

 

Lời khai ban đầu của gã đàn ông hành hung chủ quán bầm tím mắt gây bức xúc ở Vũng Tàu - Ảnh 3

Vết bầm tím trên mặt chị Hà sau vụ việc. Ảnh: VietNamNet

Cơ quan điều tra đang giám định thương tích của bà Hà để đưa ra hướng xử lý.

Cũng theo VietNamNet, sự việc xảy ra tối qua (12/5), người bị đánh là chị Hồ Thị Thu Hà (43 tuổi, cùng trú huyện Châu Đức), khi đang đứng bán mì Quảng giúp em gái.

Chị Hà cho biết, khoảng gần 21h, một người đàn ông đến quán gọi 1 tô mì quảng. Sau khi bưng mì cùng đĩa rau ra cho khách, chị quay lại bếp thì người này hỏi khay gia vị đâu. Lúc này, chị trả lời phía bàn sau có, nhờ vị khách lấy dùm.

Lời khai ban đầu của gã đàn ông hành hung chủ quán bầm tím mắt gây bức xúc ở Vũng Tàu - Ảnh 4
Công an đang điều tra, xử lý vụ việc. Ảnh: 

Sau đó, giữa hai người có lời qua tiếng lại. “Tôi đã giải thích là nhờ anh ấy lấy dùm khay gia vị thôi chứ không phải sai gì anh ấy, nhưng người này vẫn hùng hổ ném đôi đũa xuống đất và chửi bới tôi. Sau đó tiến đến chỗ tôi đứng đấm đá liên tiếp vào đầu và mặt tôi”, chị Hà kể lại.

Toàn bộ sự việc được camera trong quán ghi lại, sau đó người nhà chị Hà đăng tải lên mạng xã hội khiến nhiều người tỏ ra bức xúc trước hành động của người đàn ông.

Theo đoạn camera ghi lại, sự việc xảy ra lúc 20h58, tối 12/5. Thời điểm này trong quán có 3-4 người khách nhưng không ai dám vào can ngăn.

 

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