Cháy quán bar ở Hải Phòng: Ngôi nhà được xây theo kiểu ống, không có cầu thang bộ hay cửa thoát hiểm

Vụ cháy đã khiến 3 nữ nhân viên thiệt mạng khiến nhiều người xót xa. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Thông tin từ Báo Công Thương, Phó Thủ tướng chỉ đạo UBND TPHải Phòng tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có). Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa xuất phát từ tầng một rồi lan nhanh ra quán bar rộng 90m2, cao 4 tầng, tại số 144 Văn Cao.

Được biết, quán bar này được thiết kế kiểu nhà ống, chỉ có một cửa trước nên lửa bốc rất mạnh, làm biến dạng cửa cuốn tầng một. Sau đó, làn khói bốc lên mù mịt, bao trùm các cửa hàng bên cạnh. Người dân hốt hoảng sơ tán hàng hóa.

Các nạn nhân trú tại các quận Hải An, Dương Kinh và H.Kiến Thụy (TP.Hải Phòng). Ảnh: Thanh Niên Cũng theo Báo Thanh Niên, do ngôi nhà không có cầu thang bộ hay cửa thoát hiểm nên sau khi khói lửa bủa vây tại tầng 1, các nữ nhân viên bèn chạy lên tầng 2 và 3 để kêu cứu. Một người trong số đó nhảy từ lầu cao xuống đất tuy bị thương nhưng đã may mắn thoát nạn; 3 người khác bị kẹt lại trong đám cháy. Hiện trường vụ việc. Ảnh: Tiền Phong Theo tìm hiểu, thời điểm xảy ra hỏa hoạn quán không có khách, chỉ có 4 nhân viên. Để xác định danh tính nạn nhân, cơ quan điều tra phải lấy mẫu để xét nghiệm ADN. Trước mắt, UBND Q.Ngô Quyền trích kinh phí hỗ trợ gia đình có nạn nhân bị thương 5 triệu đồng, gia đình có nạn nhân tử vong 10 triệu đồng.

Danh tính 3 nữ nhân viên thiệt mạng trong vụ cháy quán bar ở Hải Phòng khiến nhiều người xót xa Các nạn nhân trong vụ cháy đều là nữ. Thời điểm xảy ra vụ việc, 3 nhân viên không qua khỏi, nữ nhân viên còn lại may mắn leo lên mái nhà được giải cứu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chay-quan-bar-o-hai-phong-ngoi-nha-duoc-xay-theo-kieu-ong-khong-co-cau-thang-bo-hay-cua-thoat-hiem-581557.html