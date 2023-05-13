Cháy quán bar ở Hải Phòng: Ngôi nhà được xây theo kiểu ống, không có cầu thang bộ hay cửa thoát hiểm

Xã hội 13/05/2023 16:01

Vụ cháy đã khiến 3 nữ nhân viên thiệt mạng khiến nhiều người xót xa. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Thông tin từ Báo Công Thương, Phó Thủ tướng chỉ đạo UBND TPHải Phòng tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).

Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa xuất phát từ tầng một rồi lan nhanh ra quán bar rộng 90m2, cao 4 tầng, tại số 144 Văn Cao.

Được biết, quán bar này được thiết kế kiểu nhà ống, chỉ có một cửa trước nên lửa bốc rất mạnh, làm biến dạng cửa cuốn tầng một. Sau đó, làn khói bốc lên mù mịt, bao trùm các cửa hàng bên cạnh. Người dân hốt hoảng sơ tán hàng hóa.

Cháy quán bar ở Hải Phòng: Ngôi nhà được xây theo kiểu ống, không có cầu thang bộ hay cửa thoát hiểm - Ảnh 1
 

 

Cháy quán bar ở Hải Phòng: Ngôi nhà được xây theo kiểu ống, không có cầu thang bộ hay cửa thoát hiểm - Ảnh 2

Các nạn nhân trú tại các quận Hải An, Dương Kinh và H.Kiến Thụy (TP.Hải Phòng). Ảnh: Thanh Niên

Cũng theo Báo Thanh Niên, do ngôi nhà không có cầu thang bộ hay cửa thoát hiểm nên sau khi khói lửa bủa vây tại tầng 1, các nữ nhân viên bèn chạy lên tầng 2 và 3 để kêu cứu. Một người trong số đó nhảy từ lầu cao xuống đất tuy bị thương nhưng đã may mắn thoát nạn; 3 người khác bị kẹt lại trong đám cháy.

Cháy quán bar ở Hải Phòng: Ngôi nhà được xây theo kiểu ống, không có cầu thang bộ hay cửa thoát hiểm - Ảnh 3
 

 

Cháy quán bar ở Hải Phòng: Ngôi nhà được xây theo kiểu ống, không có cầu thang bộ hay cửa thoát hiểm - Ảnh 4
 

 

Cháy quán bar ở Hải Phòng: Ngôi nhà được xây theo kiểu ống, không có cầu thang bộ hay cửa thoát hiểm - Ảnh 5
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Tiền Phong

Theo tìm hiểu, thời điểm xảy ra hỏa hoạn quán không có khách, chỉ có 4 nhân viên. Để xác định danh tính nạn nhân, cơ quan điều tra phải lấy mẫu để xét nghiệm ADN.

Trước mắt, UBND Q.Ngô Quyền trích kinh phí hỗ trợ gia đình có nạn nhân bị thương 5 triệu đồng, gia đình có nạn nhân tử vong 10 triệu đồng.

Danh tính 3 nữ nhân viên thiệt mạng trong vụ cháy quán bar ở Hải Phòng khiến nhiều người xót xa

Danh tính 3 nữ nhân viên thiệt mạng trong vụ cháy quán bar ở Hải Phòng khiến nhiều người xót xa

Các nạn nhân trong vụ cháy đều là nữ. Thời điểm xảy ra vụ việc, 3 nhân viên không qua khỏi, nữ nhân viên còn lại may mắn leo lên mái nhà được giải cứu.

Xem thêm
Từ khóa:   Cháy quán bar cháy ở Hải Phòng cháy bar ở Hải Phòng

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 5 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 4 giờ 5 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 4 giờ 19 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 5 giờ 5 phút trước
Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 5 giờ 20 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 6 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt