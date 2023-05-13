Danh tính 3 nữ nhân viên thiệt mạng trong vụ cháy quán bar ở Hải Phòng khiến nhiều người xót xa

Xã hội 13/05/2023 14:29

Các nạn nhân trong vụ cháy đều là nữ. Thời điểm xảy ra vụ việc, 3 nhân viên không qua khỏi, nữ nhân viên còn lại may mắn leo lên mái nhà được giải cứu.

Thông tin từ Báo Sức khỏe và Đời sống, vào chiều qua (12/5), tại số 144 phố Văn Cao, phường Đằng Giang (quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Sau khi ngọn lửa bùng phát nhanh chóng bao trùm căn nhà và thiêu rụi đồ đạc khiến 3 người tử vong.

Cơ quan chức năng xác định: thời điểm xảy ra vụ cháy, ngôi nhà có 4 người. Trong đó, 1 người được giải cứu, 3 người mắc kẹt trong đám cháy dẫn đến thiệt mạng và toàn bộ tài sản trong nhà bị cháy.

Danh tính 3 nữ nhân viên thiệt mạng trong vụ cháy quán bar ở Hải Phòng khiến nhiều người xót xa - Ảnh 1
 

 

Danh tính 3 nữ nhân viên thiệt mạng trong vụ cháy quán bar ở Hải Phòng khiến nhiều người xót xa - Ảnh 2

Vụ cháy làm 3 nữ nhân viên thiệt mạng và 1 người bị thương. Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Theo nhân chứng, thời điểm cháy, ngọn lửa bùng phát tại khu vực tầng 1 của tòa nhà, sau đó lan nhanh lên các tầng trên.

Danh tính tính 3 nạn nhân tử vong được xác định gồm: B.T.H.Y; N.U.Nh; N.N.A, đều trú tại TP. Hải Phòng và là nhân viên của quán bar bị kẹt ở trong căn nhà thời điểm xảy ra vụ cháy.

Ngay trong tối qua, lãnh đạo quận Ngô Quyền đã tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình các nạn nhân của vụ cháy. Bước đầu, quận Ngô Quyền hỗ trợ gia đình có người tử vong 10 triệu đồng, động viên người bị thương và hỗ trợ 5 triệu đồng.

Danh tính 3 nữ nhân viên thiệt mạng trong vụ cháy quán bar ở Hải Phòng khiến nhiều người xót xa - Ảnh 3
 

 

Danh tính 3 nữ nhân viên thiệt mạng trong vụ cháy quán bar ở Hải Phòng khiến nhiều người xót xa - Ảnh 4
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Tiền Phong

Liên quan đến vụ cháy nói trên, hôm nay (13/5), Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thay mặt Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Công điện số 396/CĐ-TTg về vụ cháy tại số 144 phố Văn Cao (quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng). Thay mặt Chính phủ,Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn.

Thông tin từ VTC News, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn và có ý kiến chỉ đạo UBND TP Hải Phòng tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND TP Hải Phòng phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).

 

Phố Văn Cao (quận Ngô Quyền), nằm ở trung tâm thành phố Hải Phòng. Khu phố này nổi tiếng với nhiều nhà hàng, quán ăn, quán bar-pub phục vụ khách là người nước ngoài nên được ví là phố Tây đất cảng.

 

Ám ảnh hiện trường vụ cháy khiến 4 bà cháu tử vong: Ngôi nhà được xây theo kiểu chuồng cọp

Ám ảnh hiện trường vụ cháy khiến 4 bà cháu tử vong: Ngôi nhà được xây theo kiểu chuồng cọp

4 nạn nhân được xác định là bà N.T.H (67 tuổi) và các cháu N.M.P (10 tuổi), N.Q.M.Đ (8 tuổi), N.Q.M.H (4 tuổi).

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