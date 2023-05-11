Xét xử sơ thẩm, có tới 6 luật sư bào chữa cho bà Nguyễn Phương Hằng

Xã hội 11/05/2023 14:00

Phiên xét xử vụ án bà Nguyễn Phương Hằng dự kiến vào ngày 1/6, trong đó có 6 luật sư bào chữa cho bị cáo.

Thông tin từ VnExpress, dự kiến ngày 1/6 toà xét xử bà Nguyễn Phương Hằng cùng 4 đồng phạm về hành vi livestream xúc phạm nhiều người, riêng bà chủ Khu du lịch Đại Nam có 6 người bào chữa.

Bà Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam) cùng 4 đồng phạm bị TAND TPHCM xét xử sơ thẩm về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Phiên xử do thẩm phán Bùi Đức Nam làm chủ tọa, thẩm phán dự khuyết là ông Nguyễn Tuấn Anh. Đại diện VKSND TPHCM giữ công tố tại tòa có 3 kiểm sát viên.

Tham gia phiên tòa có 16 luật sư bào chữa cho các bị cáo và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho các bị hại. Trong đó, bà Hằng có 6 luật sư.

Theo Công an, tháng 10/2022, bị can Nguyễn Phương Hằng có 3 luật sư bào chữa cho bị can trong đó 1 luật sư thuộc Đoàn luật sư TP.Hà Nội, 2 luật sư Đoàn luật sư TPHCM.

Xét xử sơ thẩm, có tới 6 luật sư bào chữa cho bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh 1
Bị can Nguyễn Phương Hằng. Ảnh: Internet

Phiên tòa tới, tòa cũng triệu tập 12 người, trong đó có ông Huỳnh Uy Dũng (chồng bà Hằng) và 10 người bị bà Hằng xúc phạm gồm: nghệ sĩ Hoài Linh; ca sĩ Vy Oanh, Ðàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên; nhà báo Ðặng Thị Hàn Ni, ông Nguyễn Đức Hiển (Phó tổng biên tập Báo Pháp luật TP HCM); bà Lê Thị Giàu; Trương Thị Việt Hà và Đinh Thị Lan.

Thông tin từ VTC News trước đó, vào ngày 5/5, TAND TP.HCM đã ra quyết định tạm giam bị can Nguyễn Phương Hằng thêm 60 ngày để chờ ngày xét xử. Theo cáo trạng, từ khoảng tháng 3/2021, thông qua các tài khoản mạng xã hội, Nguyễn Phương Hằng đã tổ chức nhiều buổi livestream phát ngôn trực tiếp về chuyện bí mật đời tư cá nhân và những nội dung gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của 10 cá nhân.

Quá trình điều tra, Nguyễn Phương Hằng thừa nhận đã phát ngôn xúc phạm các cá nhân trên.

Đối với các cá nhân sử dụng kênh YouTube để chia sẻ thông tin liên quan đến Nguyễn Phương Hằng nhằm mục đích "câu like", tăng thu nhập, CQĐT Công an TP.HCM và các đơn vị chức năng liên quan đang xác minh, làm rõ để xử lý.

Công an TP.HCM xác định 3 bị can Nhi, Hà, Tân đã thực hiện các nhiệm vụ đăng tin trên mạng xã hội Facebook về tiêu đề, thời điểm, đường dẫn đến kênh YouTube, TikTok sẽ phát livestream; in các nội dung mà bị can Nguyễn Phương Hằng sẽ phát ngôn, đưa cho bị can Nguyễn Phương Hằng trước các buổi livestream; chuẩn bị, sử dụng các phương tiện, thiết bị điện tử để phục vụ livestream và phát livestream trên các tài khoản mạng xã hội của bị can Nguyễn Phương Hằng.

Ba bị can này còn tham gia dẫn chương trình trong các buổi livestream, thông báo số lượng người xem, đọc các bình luận trên livestream phát trực tiếp...

Đối với bị can Đặng Anh Quân, nhà chức trách xác định người này đã trực tiếp tham gia nhiều buổi livestream cùng Nguyễn Phương Hằng. Trong các buổi livestream này, Đặng Anh Quân đã phát ngôn, bình luận, cùng tương tác với Nguyễn Phương Hằng về những nội dung xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của nhiều cá nhân.

 

 

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