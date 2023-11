Vào hồi 07h44 ngày 13/5, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy nhà dân tại phố Thành Công, tổ dân phố số 8, phường Quang Trung, quận Hà Đông.

4 bà cháu trong gia đình là bà Nguyễn Thị Xuyến (sinh năm 1956) cùng các cháu: Nguyễn Minh Phúc (sinh năm 2013), Nguyễn Quang Minh Đức (sinh năm 2015), Nguyễn Quang Minh Hiền (sinh năm 2019) - đều là con của chủ hộ đã tử vong trong vụ hỏa hoạn. Con trai bà Xuyến bị thương, bỏng 2 tay, đã được đưa đến Viện Bỏng quốc gia điều trị.

Hiện trường vụ cháy thương tâm. Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Theo các nhân chứng, người mẹ là bác sĩ, hôm nay phải đi trực. Khi hàng xóm nghe thấy tiếng hô hoán từ bên trong ngôi nhà thì ngọn lửa đã bao trùm và khói khói đen cao chục mét.

Lửa bốc cháy rất cao ở ngôi nhà. Ảnh: Tuổi Trẻ

Căn nhà xảy ra cháy khoảng 40m2, cao 3 tầng, 1 tum thông thoáng, có thể thoát nạn sang nhà bên cạnh và xuống dưới, diện tích sân trước khoảng 5m2 (lợp mái tôn), kết cấu chính bê tông cốt thép, tường xây gạch.

Ngôi nhà có mặt trước tiếp giáp với đường Thành Công chiều rộng khoảng 4m, mặt sau tiếp giáp với Trường tiểu học Đoàn Kết, hai mặt còn lại tiếp giáp nhà dân.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường và điều tra nguyên nhân sự việc. Khu vực bên ngoài an ninh được thắt chặt.

Ảnh chụp ngôi nhà ở phía xa. Ảnh: Thanh Niên

Cũng theo thông tin từ Báo Thanh Niên, sau khoảng hơn 3 tiếng xảy ra vụ cháy, hiện trường ngôi nhà 3 tầng nằm trong phố Thành Công đang được lực lượng công an phong tỏa nghiêm ngặt. Tất cả các con đường vào ngôi nhà được lực lượng chức năng căng dây và đứng trực, những người không có nhiệm vụ đều không được vào trong.

Theo quan sát, ngôi nhà bị cháy được hàn khung sắt, bịt kín phía trước giống như "chuồng cọp" để chống trộm. Nhiều đoạn sắt ở trên tầng 2 được lực lượng chức năng cắt ra để cứu hỏa.

Lực lượng chức năng buồn bã vì không cứu được người dân. Ảnh: Thanh Niên

Trước đó, khoảng 7 giờ 45 hôm nay, khi phát hiện lửa kèm khói bốc lên ngùn ngụt từ ngôi nhà cao 4 tầng trong khu, người dân sống tại khu vực đường Thành Công (P.Quang Trung) đã báo lực lượng chức năng tới hiện trường dập lửa, cứu nạn.

Nhận thông tin, Công an TP.Hà Nội đã điều động Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an Q.Hà Đông, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 4 (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.Hà Nội) tới hiện trường làm nhiệm vụ.

Khoảng 8 giờ 15 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Theo Văn phòng UBND TP.Hà Nội, vụ cháy khiến 4 người chết, 1 người bị thương.