Được biết, quán bar này được thiết kế kiểu nhà ống, chỉ có một cửa trước nên lửa bốc rất mạnh, làm biến dạng cửa cuốn tầng một. Sau đó, làn khói bốc lên mù mịt, bao trùm các cửa hàng bên cạnh. Người dân hốt hoảng sơ tán hàng hóa.

Theo Báo Công Thương, mới đây, tại quán bar ở hải Phòng, ngọn lửa xuất phát từ tầng một rồi lan nhanh ra toàn bộ quán rộng 90m2, cao 4 tầng, tại số 144 Văn Cao.

Các nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy quán bar ở phố Văn Cao đều là nữ, gồm: B.T.H.Y; N.U.Nh; N.N.A, cùng trú tại TP. Hải Phòng và là nhân viên của quán bar. Để xác định danh tính nạn nhân, cơ quan điều tra phải lấy mẫu để xét nghiệm ADN.

Theo tìm hiểu, thời điểm xảy ra hỏa hoạn quán không có khách, chỉ có 4 nhân viên. Tất cả leo lên ban công tầng 4 kêu cứu. Một nữ nhân viên sinh năm 2002 được hàng xóm cứu, ba người còn lại bị chướng ngại vật rơi xuống nên phải quay ngược vào trong và mắc kẹt lại.

Xe cứu thương phục vụ chữa cháy. Ảnh: Tiền Phong

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hỏa và cứu thương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Bảy xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ tổ chức phun nước liên tục từ mặt tiền ngôi nhà. Đoạn phố Văn Cao được phong tỏa phục vụ chữa cháy.

Theo thông tin từ Báo giadinh.suckhoedoisong, vào 11/2020, từng xảy ra vụ việc tương tự ở ở Vĩnh Phúc. Theo đó, vụ việc cháy ở quán bar khiến 3 người tử vong, đều là nữ và ở trong độ tuổi rất trẻ. Quán này được xây dựng khang trang ở một khu đất nằm riêng với khu dân cư, khách đến quán thường là người nơi khác và là người có điều kiện chứ không phải người địa phương. Trước khi xảy ra vụ việc đau lòng, 1 trong 3 nạn nhân tử vong trong vụ cháy quán bar đã chia sẻ hình ảnh của mình kèm theo dòng status: "Cậu nhất định phải đi, đi đến nơi có ánh sáng rực rỡ nhất..." khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Vụ cháy quán bar ở Vĩnh Phúc. Ảnh: giadinh.suckhoevadoisong

Khi xảy ra vụ việc, dù lực lượng chức năng đã nhanh chóng đến ứng cứu, tuy nhiên 3 cô gái trẻ không qua khỏi vì ngạt khói. Được biết, do còn một số đồ đạc và tư trang cá nhân trên tầng 2 của quán nên đã quay lại để lấy.

Lúc này, sức nóng và khói tỏa ra từ đám cháy làm họ không trở ra được nên trốn vào nhà vệ sinh chốt cửa lại ẩn nấp dẫn đến các nạn nhân bị ngạt khói.

Trên mạng xã hội, nhiều bạn bè đã chia sẻ lại những bài viết hình ảnh xinh xắn, vui vẻ của các cô gái trước khi gặp nạn kèm lời chia buồn sâu sắc. "An nghỉ nhé bạn", "Xót xa quá, chúng ta còn hẹn sẽ cũng nhảy múa với nhau... vậy mà bạn bỏ tôi rồi", "Ngủ 1 giấc thật bình yên nhé chị", "Mong các bạn hãy yên nghỉ..." khiến nhiều người tiếc thương, ngậm ngùi.