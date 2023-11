Thông tin mới vụ trung úy bị xịt hơi cay vẫn quật ngã nghi phạm không một động tác thừa

Chiến sĩ công an trong clip trên là trung úy Trần Nhật Duy (cảnh sát khu vực Công an phường 2, quận Tân Bình). Theo thông tin ban đầu, chiều 10-5, trung úy Duy được sự phân công từ trưởng Công an phường 2 đã cùng tổ công tác tuần tra trên địa bàn đảm trách.

Theo Báo Tuổi Trẻ trước đó, vào ngày 11-5, mạng xã hội chia sẻ clip một chiến sĩ công an dù bị xịt hơi cay nhưng vẫn quyết đuổi theo khống chế được một người trong nhóm ba thanh niên. Đoạn clip được cộng đồng mạng chia sẻ, nhiều người bày tỏ sự cảm phục trước tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm của chiến sĩ công an.

Trung úy Duy chạy xe máy áp sát người cầm lái và ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, người cầm lái trên rồ ga tông thẳng vào xe trung úy Duy làm cả hai bên ngã ra đường. Hai người trong nhóm trên bỏ xe chạy bộ về hướng một người khác đang ngồi trên xe máy đang đậu chờ sẵn.

Dù bị xịt hơi cay vào mặt, trung úy Duy vẫn quyết đuổi theo, nắm được cổ áo của một người trong nhóm trên và quật ngã xuống đường. Tại cơ quan công an, người bị trung úy Duy khống chế bước đầu khai tên Đ.V.V. (46 tuổi), có 6 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Nam trung úy được khen thưởng. Ảnh: Tuổi Trẻ

Nhiều bình luận thông tin trên Báo Người Lao Động cho hay, "Cảm ơn anh công an quá nhiệt tình, đầy trách nhiệm. Ngưỡng mộ anh", "Quá hay anh công an ơi. Bọn này bây giờ quá lộng hành. Cám ơn anh công an đã bắt". Nói về cách khống chế không một động tác thừa, một người khác bình phẩm "Phải thế chứ! Quyết đoán, mạnh mẽ, thuần thục, khống chế mau lẹ, gọn gàng. Cảm ơn anh Công an"

"Điểm 10 cho trung úy Trần Nhật Duy. Người chiến sĩ khi khoác lên người bộ cảnh phục Công an Nhân dân đã hết lòng vì dân". Một bạn khác cũng nhận xét nghiệp vụ của chàng trung úy rất vững. Túm và xoay quật nghi phạm rất điêu luyện.

Bên cạnh sự hào hứng trước tinh thần dứt khoát vô hiệu hóa tội phạm của công an, nhiều độc giả đặt vấn đề về những công cụ tội phạm mang theo. "Không hiểu lý do vì sao bình xịt hơi cay lại dễ mua đến vậy. Phải chăng đã đến lúc quy trách nhiệm cán bộ liên quan để xảy ra tình trạng buôn bán xịt hơi cay để tội phạm tự tin manh động"