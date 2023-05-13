Cơ quan chức năng lên tiếng về nguyên nhân khiến 4 bà cháu tử vong thương tâm trong căn nhà cháy ở Hà Nội

Xã hội 13/05/2023 21:23

Mới đây, cơ quan chức năng đã tiến hành làm việc, xác định nguyên nhân ban đầu vụ cháy ở Hà Nội.

Theo thông tin từ VTC, cho hay, vào ngày mai, tang lễ của 4 bà cháu tử vong thương tâm trong vụ cháy nhà sẽ được tổ chức tại nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 103.

Lãnh đạo phường Quang Trung cho biết thêm, khi ngôi nhà bị cháy, chị N.T.T.H. (SN 1984, mẹ của 3 cháu nhỏ) đi làm được khoảng 30 phút, còn người chồng là anh N.Q.M. (SN 1980) vừa rời khỏi nhà.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu vụ cháy là do chập điện. Vị lãnh đạo phường Quang Trung đánh giá, rào sắt chuồng cọp bịt kín mặt tiền tầng 2 và tầng 3 của ngôi nhà.

Cơ quan chức năng lên tiếng về nguyên nhân khiến 4 bà cháu tử vong thương tâm trong căn nhà cháy ở Hà Nội - Ảnh 1
Hiện trường sau vụ cháy đau lòng. Ảnh: Tuổi Trẻ 

Một người hàng xóm cho biết, sáng nay, khi anh M. quay về thì ngôi nhà đang cháy lớn. Anh cố gắng tìm cách lao vào để cứu mẹ và 3 người con nhưng bất thành. Anh M. bị bỏng 2 tay, được đưa đến Viện Bỏng quốc gia điều trị.

Theo thông tin từ Báo Thanh Niên, sau khoảng hơn 3 tiếng xảy ra vụ cháy, hiện trường ngôi nhà 3 tầng nằm trong phố Thành Công đang được lực lượng công an phong tỏa nghiêm ngặt. Tất cả các con đường vào ngôi nhà được lực lượng chức năng căng dây và đứng trực, những người không có nhiệm vụ đều không được vào trong.

Theo quan sát, ngôi nhà bị cháy được hàn khung sắt, bịt kín phía trước giống như "chuồng cọp" để chống trộm. Nhiều đoạn sắt ở trên tầng 2 được lực lượng chức năng cắt ra để cứu hỏa.

Bà Nguyễn Thị Tý (hàng xóm gần nhà nạn nhân) thông tin trên Báo Tuổi Trẻ cho biết sáng nay, bà nghe tiếng nổ, hô hoán của mọi người nên chạy ra xem.

Cơ quan chức năng lên tiếng về nguyên nhân khiến 4 bà cháu tử vong thương tâm trong căn nhà cháy ở Hà Nội - Ảnh 2
 

 

Cơ quan chức năng lên tiếng về nguyên nhân khiến 4 bà cháu tử vong thương tâm trong căn nhà cháy ở Hà Nội - Ảnh 3
 

 

Cơ quan chức năng lên tiếng về nguyên nhân khiến 4 bà cháu tử vong thương tâm trong căn nhà cháy ở Hà Nội - Ảnh 4
Hiện trường vụ cháy đau lòng. Ảnh: Tuổi Trẻ

Lúc này ngôi nhà đóng kín cửa, mọi người lấy bình cứu hỏa mini ra dập lửa nhưng không ăn thua vì lửa bùng phát quá mạnh.

Theo bà Tý, thời điểm xảy ra cháy, vợ chồng chủ nhà đã đi làm, ba con nhỏ và bà nội ngủ trong nhà không kịp thoát ra ngoài nên đã tử vong thương tâm.

4 nạn nhân được xác định là bà N.T.H (67 tuổi) và các cháu N.M.P (10 tuổi), N.Q.M.Đ (8 tuổi), N.Q.M.H (4 tuổi). Chủ hộ là anh Nguyễn Quang Minh (40 tuổi).

Cơ quan chức năng lên tiếng về nguyên nhân khiến 4 bà cháu tử vong thương tâm trong căn nhà cháy ở Hà Nội - Ảnh 5
 

 

Cơ quan chức năng lên tiếng về nguyên nhân khiến 4 bà cháu tử vong thương tâm trong căn nhà cháy ở Hà Nội - Ảnh 6

Bà con hàng xóm chia buồn trước vụ việc. Ảnh: Người Đưa Tin 

Sau khi nhận được thông tin vụ cháy, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu UBND TP Hà Nội chỉ đạo tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đồng thời lãnh đạo Chính phủ cũng chỉ đạo UBND TP Hà Nội tiếp tục thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng về công tác phòng cháy, chữa cháy.

 

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