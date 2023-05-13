Vụ cháy nhà khiến 4 bà cháu tử vong: Người mẹ đã gọi cho con trai trước khi qua đời

Xã hội 13/05/2023 21:10

Vụ cháy đau lòng ở Hà Nội vẫn khiến nhiều người bàng hoàng, những người hàng xóm xung quanh vẫn không thể tin nổi sự việc đã xảy ra.

Theo thông tin từ VTC, khi ngôi nhà bốc cháy, người mẹ già gọi điện cầu cứu con trai nhưng anh M. đã không kịp về cứu 4 bà cháu.

Vị lãnh đạo phường Quang Trung đánh giá, rào sắt chuồng cọp bịt kín mặt tiền tầng 2 và tầng 3 của ngôi nhà gây khó khăn trong công tác chữa cháy. Tuy nhiên, phía sau ngôi nhà cũng có lối thoát hiểm.

"Nguyên nhân chính có thể do nạn nhân bị cuống, không xử lý kịp bởi lúc đó trong nhà chỉ có người già và trẻ em. Bà X. gọi điện thông báo cho con trai, nhưng chính cuộc gọi này làm mất "thời gian vàng", lẽ ra bà X. tìm cửa thoát nạn ở sau nhà thì không sao, lúc gọi điện có thể bị khói ngạt", lãnh đạo phường Quang Trung cho hay.

Vụ cháy nhà khiến 4 bà cháu tử vong: Người mẹ đã gọi cho con trai trước khi qua đời - Ảnh 1
 

 

Vụ cháy nhà khiến 4 bà cháu tử vong: Người mẹ đã gọi cho con trai trước khi qua đời - Ảnh 2
Vụ cháy đau lòng xảy ra. Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Một người hàng xóm cho biết, sáng nay, khi anh M. quay về thì ngôi nhà đang cháy lớn. Anh cố gắng tìm cách lao vào để cứu mẹ và 3 người con nhưng bất thành. Anh M. bị bỏng 2 tay, được đưa đến Viện Bỏng quốc gia điều trị.

“Anh ấy cố lao vào đám cháy nhưng người dân đã phải ngăn lại”, một người dân cho biết.

Theo thông tin từ Báo Thanh Niên, 4 nạn nhân được xác định là bà N.T.H (67 tuổi) và các cháu N.M.P (10 tuổi), N.Q.M.Đ (8 tuổi), N.Q.M.H (4 tuổi). Chủ hộ là anh Nguyễn Quang Minh (40 tuổi) bị bỏng hai tay, đang cấp cứu tại Bệnh viện 103. Trong thời điểm xảy ra vụ cháy, vợ anh Minh đang đi làm, không có mặt ở nhà.

Vụ cháy nhà khiến 4 bà cháu tử vong: Người mẹ đã gọi cho con trai trước khi qua đời - Ảnh 3
 

 

Vụ cháy nhà khiến 4 bà cháu tử vong: Người mẹ đã gọi cho con trai trước khi qua đời - Ảnh 4
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Tuổi Trẻ

Trước đó, khoảng 7 giờ 45 hôm nay, khi phát hiện lửa kèm khói bốc lên ngùn ngụt từ ngôi nhà cao 4 tầng trong khu, người dân sống tại khu vực đường Thành Công (P.Quang Trung) đã báo lực lượng chức năng tới hiện trường dập lửa, cứu nạn.

Nhận thông tin, Công an TP.Hà Nội đã điều động Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an Q.Hà Đông, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 4 (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.Hà Nội) tới hiện trường làm nhiệm vụ.

Vụ cháy nhà khiến 4 bà cháu tử vong: Người mẹ đã gọi cho con trai trước khi qua đời - Ảnh 5
 

 

Vụ cháy nhà khiến 4 bà cháu tử vong: Người mẹ đã gọi cho con trai trước khi qua đời - Ảnh 6
Hiện trường sau vụ cháy vô cùng thương tâm. Ảnh: Người Đưa Tin

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký ban hành công điện của Thủ tướng về vụ cháy tại số 24 phố Thành Công, quận Hà Đông, Hà Nội.

Công điện gửi bộ trưởng Bộ Công an, chủ tịch UBND TP Hà Nội, nêu rõ liên tiếp trong các ngày 12 và 13-5 đã xảy ra một số vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản.

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn.

Phó thủ tướng chỉ đạo UBND TP Hà Nội tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các chỉ đạo của chính phủ, Thủ tướng về công tác phòng cháy, chữa cháy. Đồng thời chỉ đạo tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả.

 

Xót xa hình ảnh chiếc xe đạp màu hồng trong vụ cháy khiến 4 bà cháu tử vong: Đâu ai ngờ lại đau lòng đến thế

Xót xa hình ảnh chiếc xe đạp màu hồng trong vụ cháy khiến 4 bà cháu tử vong: Đâu ai ngờ lại đau lòng đến thế

Nhìn hình ảnh chiếc xe đạp dành cho trẻ con và chiếc xe máy để bên trong ngôi nhà xảy ra vụ cháy khiến 4 bà cháu tử vong ai cũng xót thương.

Xem thêm
Từ khóa:   cháy ở Hà Nội vụ cháy Hà Nội cháy nhà Hà Nội

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Tâm linh - Tử vi 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 11 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 4 giờ 11 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 4 giờ 25 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 5 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt