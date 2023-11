"Nguyên nhân chính có thể do nạn nhân bị cuống, không xử lý kịp bởi lúc đó trong nhà chỉ có người già và trẻ em. Bà X. gọi điện thông báo cho con trai, nhưng chính cuộc gọi này làm mất "thời gian vàng", lẽ ra bà X. tìm cửa thoát nạn ở sau nhà thì không sao, lúc gọi điện có thể bị khói ngạt", lãnh đạo phường Quang Trung cho hay.

Vụ cháy đau lòng xảy ra. Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Một người hàng xóm cho biết, sáng nay, khi anh M. quay về thì ngôi nhà đang cháy lớn. Anh cố gắng tìm cách lao vào để cứu mẹ và 3 người con nhưng bất thành. Anh M. bị bỏng 2 tay, được đưa đến Viện Bỏng quốc gia điều trị.

“Anh ấy cố lao vào đám cháy nhưng người dân đã phải ngăn lại”, một người dân cho biết.

Theo thông tin từ Báo Thanh Niên, 4 nạn nhân được xác định là bà N.T.H (67 tuổi) và các cháu N.M.P (10 tuổi), N.Q.M.Đ (8 tuổi), N.Q.M.H (4 tuổi). Chủ hộ là anh Nguyễn Quang Minh (40 tuổi) bị bỏng hai tay, đang cấp cứu tại Bệnh viện 103. Trong thời điểm xảy ra vụ cháy, vợ anh Minh đang đi làm, không có mặt ở nhà.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Tuổi Trẻ

Trước đó, khoảng 7 giờ 45 hôm nay, khi phát hiện lửa kèm khói bốc lên ngùn ngụt từ ngôi nhà cao 4 tầng trong khu, người dân sống tại khu vực đường Thành Công (P.Quang Trung) đã báo lực lượng chức năng tới hiện trường dập lửa, cứu nạn.

Nhận thông tin, Công an TP.Hà Nội đã điều động Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an Q.Hà Đông, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 4 (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.Hà Nội) tới hiện trường làm nhiệm vụ.

Hiện trường sau vụ cháy vô cùng thương tâm. Ảnh: Người Đưa Tin

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký ban hành công điện của Thủ tướng về vụ cháy tại số 24 phố Thành Công, quận Hà Đông, Hà Nội.

Công điện gửi bộ trưởng Bộ Công an, chủ tịch UBND TP Hà Nội, nêu rõ liên tiếp trong các ngày 12 và 13-5 đã xảy ra một số vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản.

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn.

Phó thủ tướng chỉ đạo UBND TP Hà Nội tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các chỉ đạo của chính phủ, Thủ tướng về công tác phòng cháy, chữa cháy. Đồng thời chỉ đạo tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả.