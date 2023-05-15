Nhìn di ảnh đặt trước bốn chiếc linh cữu xếp ngang hàng nhau khiến hàng trăm người xót xa, không kìm được nước mắt. Chỉ trong buổi sáng, vợ chồng anh Nguyễn Quang Minh (43 tuổi) mất mẹ, cùng 3 người con.

Thông tin từ Báo Người Lao Động, vào ngày hôm qua, hàng trăm người thân, gia đình, bạn bè đã có mặt ở nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 103 (quận Hà Đông, TP Hà Nội) để tiễn biệt 4 bà cháu tử vong trong vụ hỏa hoạn xảy ra vào sáng ngày 13-5. Tại đây, không khí tang thương bao trùm khắp nhà tang lễ. Vụ cháy thương tâm đã cướp đi sinh mệnh của bà Nguyễn Thị X. (sinh năm 1956) cùng 3 cháu nội gồm: bé Nguyễn Minh P. (sinh năm 2013); bé Nguyễn Quang Minh Đ. (sinh năm 2015) và Nguyễn Quang Minh H. (sinh năm 2019).

"Đau đớn như này làm sao mà chịu nổi. Thật tội", bà Hoàng Thúy Hường (63 tuổi trú Hà Đông) nghẹn ngào nói trên Báo Dân Trí. Bà Ánh sống cách nhà nạn nhân 50m cho biết, thời điểm xảy ra cháy, ngọn bùng lên dữ dội nên nhiều người chỉ biết bất lực đứng nhìn.

"Lúc đấy khói bốc lên cuồn cuộn rất sợ, chúng tôi chỉ biết bất lực đứng nhìn vì cháy dữ dội quá", bà Ánh nhớ lại, thương xót cho 4 bà cháu sống trong căn nhà.

Đứng thất thần ở góc phố Thành Công theo dõi lực lượng chức năng làm việc, anh Nguyễn Đăng Khoa (38 tuổi, trú phường Quang Trung) kể, khoảng 7h45 sáng nay, anh vừa ra khỏi nhà chuẩn bị đi ăn sáng thì thấy khói lửa bốc lên từ căn nhà giữa phố Thành Công. Anh vội chạy vào nhà cầm theo 2 quả nổ cứu hỏa chạy sang hiện trường. Tới nơi, anh Khoa thấy tầng một của căn nhà số 24 bốc cháy dữ dội, liền ném quả nổ vào bên trong. Lúc này, có thêm 2-3 người khác mang theo bình cứu hỏa tới phối hợp dập lửa. Tuy nhiên, chỉ trong giây lát ngọn lửa bùng lên tầng hai rồi bao trùm cả căn nhà.

Cũng theo thông tin từ Báo Dân Trí, bạn bè, người thân dìu chị Nguyễn Thu Hà chào tiễn biệt mẹ chồng, 3 người con. Sau đó, chị Hà hôn lên từng linh cữu tiễn biệt mẹ, các con. "Cố lên Hà ơi, mày mạnh mẽ lắm", người bạn dìu chị Hà động viên. Sáng qua khi mẹ, con gặp nạn chị đi làm vắng nhà.

Chị Hà vô cùng đau lòng khi chứng kiến mẹ và các con ra đi trong một buổi sáng. Ảnh: Dân Trí

Thông tin trên Báo Sức khỏe và Đời sống, là người dân sống trong khu phố này, tận mắt chứng kiến quá trình xảy ra vụ cháy ngày 13/5/2023 và tham dự đám tang của 4 bà cháu sáng ngày 14/5/2023, TS. Vũ Thị Minh Huyền cũng như nhiều người dân phố Thành Công và tổ dân phố 8 không thể cầm được nước mắt. Đây là những bài học rất đau lòng đòi hỏi mỗi một người dân chúng ta phải rút kinh nghiệm để làm tốt hơn công tác phòng ngừa cháy, nổ.

Theo TS. Vũ Thị Minh Huyền chia sẻ trên báo Sức khỏe và Đời sống, người lớn thì có thể tự trang bị kiến thức và kỹ năng nhưng chúng ta cần đặc biệt chú ý đến việc dạy cho trẻ em kỹ năng thoát khỏi đám cháy để khi không may rơi vào hoàn cảnh đó, có thể giữ an toàn tính mạng, không gia đình nào còn bị âm dương cách biệt với người thân bởi nguyên nhân hỏa hoạn nữa.

Mong rằng chúng ta không phải chứng kiến những tai nạn đau lòng nữa. Ảnh: Người Lao Động

Hỏa hoạn có thể xảy ra bất cứ đâu và bất cứ khi nào, do đó việc trang bị kỹ năng thoát hiểm cho con khi có cháy rất cần thiết. Các bậc phụ huynh nên dạy con các điều như sau:

- Không nghịch lửa và các vật liệu dễ cháy.

- Không sạc điện thoại, máy tính, xe đạp điện, xe máy điện…qua đêm.

- Khi xảy ra hỏa hoạn, không cố tìm và mang theo đồ đạc. Tính mạng mới là quan trọng nhất.

- Khi ngửi thấy mùi khét, khói hoặc trông thấy lửa cháy thì nhớ gọi cho cứu hỏa ngay theo số điện thoại là 114.

- Cố gắng bình tĩnh và tìm những lối thoát trong nhà như ban công hay sân thượng để chạy ra ngoài, kêu cứu thật to và chờ cho đến khi có người đến cứu. Điều này nhiều người cho rằng nói thì rất dễ nhưng ở trong hoàn cảnh như vậy không thể bình tĩnh được sẽ bị cuống. Thế nhưng rèn luyện nhiều và suy nghĩ tính mạng mình ở chỗ đó nếu không bình tĩnh sẽ chết mới có thể thực hiện được.

- Nếu ở nhà chung cư, không được đi thang máy vì thang máy có thể bị ngắt điện trong hỏa hoạn. Thay vào đó thoát bằng thang bộ. Trường hợp vị trí gần sân thượng hơn thì nên chạy thang bộ lên trên thay vì xuống dưới như thông thường.

- Khi di chuyển cần bình tĩnh và thực hiện các biện pháp để tránh hít phải khói, khí độc bằng cách lấy khăn, áo thấm ướt bịt vào mũi, miệng.

- Khi tóc hoặc quần áo bị bén lửa hãy dừng lại, nằm xuống và lăn người qua lại hoặc lăn tròn.

Hỏa hoạn là điều không ai mong muốn xảy ra. Tuy vậy, dạy trước cho con những kỹ năng thoát khỏi hỏa hoạn chính là nâng cao hơn nữa khả năng tự vệ của trẻ, đảm bảo an toàn tính mạng cho con trong mọi lúc mọi nơi.