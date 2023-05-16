Vụ vợ bầu 7 tháng tố cáo chồng hành hung thương tích chằng chịt trên người: Công an vào cuộc điều tra

Xã hội 16/05/2023 13:35

Người vợ bị đánh khi đang mang bầu đã buộc phải bỏ trốn, sau đó đăng tải lên mạng xã hội thông tin cầu cứu.

Theo thông tin từ Báo VietNamNet, sáng ngày 16/5, lãnh đạo Công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương cho biết: Đơn vị đang xác minh, điều tra thông tin người vợ mang bầu 7 tháng tố bị chồng bạo hành tại xã Kim Xuyên.

Sự việc được phát hiện khi người vợ bỏ trốn về quê mẹ đẻ ở huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.

Sau khi bỏ trốn, người vợ đã lên mạng xã hội kể về quá trình làm dâu tại huyện Kim Thành và bị chồng bạo hành nhiều lần, gây ra các vết thương mới, cũ chằng chịt trên mặt và toàn cơ thể.

Theo vị lãnh đạo Công an huyện này, nạn nhân là chị Bùi Thị Tuyết Giao (SN 1987, nguyên quán tại xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, trú tại thôn Quỳnh Khê 2, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương); còn người chồng tên Trần Văn L.(SN 1986), thường trú tại Kim Xuyên, Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

Vụ vợ bầu 7 tháng tố cáo chồng hành hung thương tích chằng chịt trên người: Công an vào cuộc điều tra - Ảnh 1
 

 

Vụ vợ bầu 7 tháng tố cáo chồng hành hung thương tích chằng chịt trên người: Công an vào cuộc điều tra - Ảnh 2

Chị Giao trở về nhà mẹ và đang được người thân chăm sóc. Ảnh: VietNamNet

Hiện chị Giao không có mặt tại địa phương, cơ quan công an đã làm giấy mời chị Giao về để phối hợp điều tra.

Theo thông tin từ Báo Sức khỏe và Đời sống trước đó, chị Giao kể trên mạng xã hội, lúc mới về nhà chồng sinh sống giữa chị và anh L. có xảy ra cãi vã, khoảng 1 năm trở lại đây thì chị bị chồng đánh liên tục.

Nguyên nhân người vợ bị đánh được cho là xuất phát từ việc gia đình không có tiền, chị G. phải gọi điện thoại nhờ vay từ người thân, bạn bè, họ hàng cho chồng. Nếu vay được tiền thì không sao, còn không vay được thì chị bị chồng đánh.

Người chồng bị tố đã dùng móc phơi quần áo, dây nồi cơm điện, thắt lưng đánh chị G. gây nhiều thương tích ở mặt, hai bên đùi, đầu gối chân, lưng, vai…

Vụ vợ bầu 7 tháng tố cáo chồng hành hung thương tích chằng chịt trên người: Công an vào cuộc điều tra - Ảnh 3
 

 

Vụ vợ bầu 7 tháng tố cáo chồng hành hung thương tích chằng chịt trên người: Công an vào cuộc điều tra - Ảnh 4

Người mặc áo xanh thậm cộc tay xuất hiện trong clip được cho là cô ruột chị G. Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Xuất hiện cùng trong clip, người được cho là cô ruột của chị G. chia sẻ: Khi biết tin cháu gái bị chồng tác động vật lý, người cô có nhờ công an địa phương đến nhà tìm hiểu sự việc. Tuy nhiên, khi công an đến, cháu gái bị chồng khống chế nên không dám nói sự thật; người chồng còn không cho cháu gái về quê, đi ra ngoài...

Về việc này, chị G. lý giải: "Khi công an đến nhà tìm hiểu sự việc, tôi không dám nói vì sợ chồng sẽ cho người về tận nhà bố mẹ đẻ (ở Kiên Giang) đe dọa người thân. Thậm chí nếu nói ra, anh ta sẽ cho cả nhà chị chết hết. Còn bố mẹ chồng đối xử rất tốt với tôi, ông bà thương và thường bênh vực tôi".

Vào tối 10/5, hai vợ chồng chị G. đi máy bay từ sân bay Cát Bi (TP. Hải Phòng) vào TP. Hồ Chí Minh với mục đích vay tiền. Tuy nhiên, khi vào đến nơi, chị G. tìm cách về quê đẻ tại Kiên Giang, còn anh L. quay trở lại Hải Dương...

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Kim Xuyên, sau khi xem được clip của chị G. trên mạng xã hội, bản thân ông cùng người dân địa phương ai cũng bất ngờ. Vì từ trước đến nay ông không thấy vợ chồng anh L. đánh nhau, còn to tiếng thì có.

Ngay khi nắm được sự việc, Công an xã Kim Xuyên đã tiến hành xác minh, tìm hiểu và làm việc với anh L., bố mẹ anh L. cũng như nắm thông tin hàng xóm, người dân địa phương. Khi đến nhà làm việc, người vợ không có nhà mà chỉ có người chồng. Công an xã đã tìm cách liên lạc với chị G. và đề nghị người phụ nữ này làm đơn trình báo với Công an Hải Dương.

 

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