Ngay khi nhận được thông tin, Công an tỉnh Bắc Giang đã tập trung tối đa lực lượng, phương tiện và biện pháp nghiệp vụ đấu tranh làm rõ, bắt giữ các đối tượng. Đến 17h20’ ngày 13/5, cơ quan công an đã điều tra làm rõ, bắt giữ 5 đối tượng về hành vi “Giết người”

Thông tin từ Báo Sức khỏe và Đời sống, theo Công an tỉnh Bắc Giang , ngày 12/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang tiếp nhận tin báo của Công an huyện Việt Yên về việc: Khoảng 22h45’ ngày 11/5, tại tổ dân phố Phúc Lâm, TT Nếnh, huyện Việt Yên xảy ra sự việc chị L.T.H (trú tại xã Nghi Chung, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An - là nhân viên của quán cà phê thư giãn tại địa chỉ trên) bị một số đối tượng dùng dao đâm vào vùng bụng, đùi khiến chị L.T.H bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án các đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Các đối tượng gồm: Bùi Văn Phương (sinh năm 1994, trú tại thôn Phúc Thành, xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn); Hoàng Văn Sâm (sinh năm 1995); Giáp Văn Vỹ (sinh năm 2002); Giáp Văn Văn (sinh năm 1992) và Ngô Văn Trung (sinh năm 1999), cùng trú tại thôn Mòng B, xã Tân Sơn, huyện Lục Ngạn khi đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh.

Quá trình điều tra cơ quan chức năng xác định, do có mâu thuẫn từ trước, chiều tối ngày 11/5, Hoàng Văn Sâm đã rủ các đối tượng trên đến tìm đánh chị L.T.H để trả thù. Trong lúc xô xát, Bùi Văn Phương đã dùng dao nhọn chuẩn bị từ trước đâm nhiều nhát vào vùng bụng, đùi khiến chị L.T.H bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Zing

Cũng theo Báo Giao Thông, lời khai của các đối tượng này xác định rõ mấu chốt vấn đề: Cụ thể, tối cùng ngày xảy ra vụ việc, Hoàng Văn Sâm đã đến quán cà phê trên tẩm quất và cho rằng bị mất một số tài sản nên đã có lời qua tiếng lại với nữ nhân viên trên. Sau đó, nữ nhân viên đã gọi nhiều người đến đe dọa nên Sâm đã bỏ về. Sau đó, Hoàng Văn Sâm đã rủ các đối tượng trên đến tìm đánh chị L.T.H. để trả thù. Trong lúc xô xát, Bùi Văn Phương đã dùng dao chuẩn bị từ trước đâm nhiều nhát khiến chị L.T.H. bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ 5 đối tượng trên về hành vi “Giết người” để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.