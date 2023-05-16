Kể lại sự việc, tài xế Hoàng Văn Nghị (SN 1980, trú tại thôn Kép, xã An Hà, Lạng Giang) cho biết, ngày 11/5, anh về nhà để bốc xếp dụng cụ đựng chuối lên xe, chuẩn bị di chuyển vào Quảng Trị để vận chuyển chuối, đưa ra cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn.

Theo thông tin từ Báo Sức khỏe và Đời sống, cụ thể, sự việc xe tải bốc cháy ngùn ngụt khi đang hàn xì sau đó tài xế đã dũng cảm lái xe ra khỏi khu vực đông người, Công an huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang cho biết, chủ xe và những người có liên quan đã tự giải quyết, khắc phục, không ai có yêu cầu gì.

Khi thấy khói bốc lên ở thùng xe, nam tài xế hốt hoảng chạy lại. Lúc này, thùng xe đã bén lửa, khói ngùn ngụt. Sau đó, toàn bộ dụng cụ bằng nhựa đựng chuối đang chất đầy trên thùng xe đã bén lửa khiến ngọn lửa bốc cao vài mét, khói đen đặc cả vùng trời.

"Trước khi xuất phát, tôi kiểm tra thì thấy miếng chắn bùn dưới gầm xe của mình có mối hàn bị bật ra nên đã đến xưởng cơ khí gần nhà nhờ hàn giúp. Do là chỗ quen biết, lại tin tưởng, tôi đã để xe cho thợ tự làm, còn mình đến quán nước đối diện ngồi nghỉ ngơi", anh Nghị thông tin trên Báo Sức khỏe và Đời sống.

Lập tức, anh Nghị lấy cây sào bằng gỗ để gạt đồ trên thùng xe, không cho ngọn lửa cháy lan về phía cabin và lốp xe. Trước tình thế cấp bách, anh quyết định táo bạo là mở cửa xe, nhảy lên cabin, nổ máy để lùi xe ra đường, điều khiển ra xa khỏi khu dân cư để di chuyển đến một quán rửa xe tại bãi đất trống, cách đó hơn 100m.

"Vụ việc xảy ra ngay giữa khu dân cư, nếu không hành động kịp thời, lửa rất có thể sẽ lan rộng, bén vào hệ thống điều khiển thì hậu quả không biết sẽ nghiêm trọng đến mức nào", anh Nghị thông tin trên Báo Sức khỏe và Đời sống.

Hình ảnh anh Nghị cứu chiếc xe một 'bàn thua trông thấy'. Ảnh: Báo Giao Thông

Trước khi mở cửa nhảy lên xe, nam tài xế chỉ kịp tính toán các phương án xảy ra và biện pháp đối phó trong tích tắc. Theo đó, anh nhận thấy ngọn lửa bắt nguồn từ thùng xe nên ngoài sức nóng thì lửa chưa làm ảnh hưởng nhiều đến hệ thống cung cấp hơi, phanh và nhiên liệu nên chắc chắn xe vẫn hoạt động được.

"Lúc ngồi trên xe, tôi cũng đã nghĩ đến điều xấu nhất có thể xảy ra là buồng lái sẽ bén lửa nên đã hạ hết cửa kính chắn gió 2 bên, sẵn sàng bỏ xe giữa đường để nhảy ra khỏi phương tiện. Khi đó, tôi cũng chỉ bị thiệt hại chiếc xe và vẫn cứu được nguy cơ làm ảnh hưởng đến khu dân cư", anh Nghị chia sẻ thêm.

Nhờ sự hỗ trợ tích cực của người dân, sau 15 phút xảy ra hỏa hoạn, đám cháy trên xe tải đã được dập tắt. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người, chiếc xe gần như cũng không bị hư hỏng gì chỉ thiệt hại dụng cụ đựng chuối, trị giá khoảng 20 triệu đồng.

Tài xế dũng cảm Hoàng Văn Nghị và con gái. Ảnh: Báo Giao Thông

Chia sẻ trên Báo Giao Thông, anh Nghị cho biết thêm: “Khi đó, nhiều người khuyên tôi phải gọi ngay cho Cảnh sát PCCC đến và đứng chờ.

Tuy nhiên, khu vực này cách trung tâm TP Bắc Giang hơn 20km, nhanh nhất cũng phải gần 1 giờ sau lực lượng chức năng mới có thể đến được. Lúc đó mọi thứ có lẽ cũng đã cháy hết.

Nếu không hành động ngay, lửa bén vào hệ thống điều khiển thì coi như xe sẽ bị vô hiệu hóa, không ai còn có thể cứu vãn được. Hơn nữa, vụ việc xảy ra ngay giữa khu dân cư, nếu tôi không hành động kịp thời, lửa rất có thể sẽ lan rộng, hậu quả không biết sẽ nghiêm trọng đến mức nào.

Theo kinh nghiệm của mình, tài xế Hoàng Văn Nghị nhắn nhủ thêm: các chủ xe và lái xe khi vận chuyển hàng hóa tuyệt đối không được hàn xe.

Nếu trường hợp bắt buộc, không thể đừng, phải cử người cảnh giới, dùng nước lạnh dội vào mối hàn trên xe để tránh nguy cơ xảy ra hỏa hoạn.

Trường hợp không may xảy ra hỏa hoạn trong quá trình lưu thông, vận chuyển hàng hóa thì cần hết sức bình tĩnh để đưa ra phương án xử lý hiệu quả nhất để hạn chế tối đa hậu quả, thiệt hại có thể xảy ra cho bản thân và những người xung quanh.

Cũng theo tài xế Hoàng Văn Nghị, anh đã có kinh nghiệm lái xe đường dài hơn 10 năm nay. Tuy vất vả, thường xuyên nay đây, mai đó, phải xa gia đình nhưng bản thân rất yêu công việc của mình. Nhờ chiếc xe trên, gia đình anh đã nuôi 3 người con ăn học, khôn lớn, trong đó người con cả đang tham gia quân ngũ tại địa phương. Hai cháu nhỏ vẫn đang đi học.