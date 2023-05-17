Theo chia sẻ của chị G. trong clip, người chồng đã dùng móc phơi quần áo sau đó bẻ thẳng và hơ nóng trên bếp lửa; sử dụng dây thắt lưng, dây điện của nồi cơm điện để đánh chị khiến mặt, 2 bên đùi, đầu gối chân, lưng, vai… của chị đều bị thương tích.

Theo thông tin từ Báo Thanh Niên trước đó, chị B.T.T.G (37 tuổi, nguyên quán tại xã Mỹ Lâm, H.Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang; đang trú tại thôn Quỳnh Khê 2, xã Kim Xuyên, H.Kim Thành, tỉnh Hải Dương ) tố bị chồng tên T.V.L (38 tuổi, trú tại xã Kim Xuyên) bạo hành, đánh bằng móc quần áo.

Nguyên nhân bị đánh, theo chị G., là xuất phát từ việc chồng chị G. bắt chị phải gọi điện thoại nhờ vay tiền người thân, bạn bè, họ hàng của chị. Nếu không vay được tiền thì chị sẽ bị chồng đánh, thậm chí còn bị cạo đầu.

Theo tiết lộ từ Báo Dân Trí, khi bị đánh, chị G. đang mang bầu hơn 7 tháng, sức khỏe yếu nhưng thường xuyên hứng chịu những trận đòn roi man rợ của chồng.

Chị kể, trong thời gian làm việc ở TPHCM, chị và chồng là T.V.L. (trú xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, Hải Dương) quen nhau qua mai mối. Không lâu sau, 2 người kết hôn. Ban đầu, chị G. chỉ biết anh này có một đời vợ, thời gian sau mới biết chị là người vợ thứ ba.

Thời gian đầu cả hai rất yêu thương nhau, nhưng khoảng hơn một năm trở lại đây, vì chuyện tiền nong, vợ chồng chị nảy sinh trục trặc.

Mỗi khi thiếu tiền, người này yêu cầu chị G. phải gọi điện vay mượn người thân, họ hàng bên ngoại.

Vết thương trên đùi dài đến 15cm đang kéo da non.Ảnh: Dân Trí

"Tôi không mượn được tiền thì anh ta đánh tôi. Anh ta nhét giẻ vào miệng, lột quần áo tôi, treo lên trần nhà rồi dùng dây nồi cơm điện, thắt lưng đánh vào lưng, tay; lấy cục sắt đập vào hai đầu gối. Có lần anh ta còn nướng cọng kẽm nóng rồi dí lên mặt tôi...", chị G. đau xót nói trên Báo Dân Trí.

Thai phụ khẳng định, mỗi lần anh L. tức giận đánh đập chị đều trong tình trạng tỉnh táo, không sử dụng rượu bia hay chất kích thích. "Anh ta hăm dọa, ép buộc tôi kiếm người vay tiền, nếu không có sẽ bị đánh tiếp, còn dọa sẽ giết người thân của tôi. Tôi chịu không nổi nên tìm cách trốn thoát", người phụ nữ mang bầu sợ hãi kể lại.

Chị G. và một người thân bên cạnh. Ảnh: Zing

Cuộc trốn chạy của chị G. diễn ra ngày 10/5. Tối hôm đó, vợ chồng chị bay từ Hải Phòng vào TPHCM với mục đích mượn tiền đồng nghiệp cũ của vợ. Hôm sau, nhân lúc chồng không để ý, chị gọi xe ôm chở ra bến xe trốn về Kiên Giang.

Gần 10h đêm ngày 11/5, chị G. về đến nhà, sau đó chị đến công an địa phương trình báo vụ việc. Về đến nơi, mẹ chị G. đã không khỏi xót xa, bà bày tỏ: "Con tôi trắng trẻo, mập mạp mà chồng nó nhẫn tâm đánh nó ra nông nỗi này. Làm cha làm mẹ ai mà không xót!".