Khi đang lưu thông, ô tô tải bất ngờ va chạm với xe chở ổi của người phụ nữ khiến người này tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ VietNamNet, Đội CSGT đường bộ số 15 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, sáng 19/5, tại cầu vượt đường sắt Bắc Hồng - đường gom Võ Nguyên Giáp (huyện Đông Anh, Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 1 người tử vong.

Cụ thể, hồi 4h30 cùng ngày, anh L.H.P. (SN 1991, trú tại Lý Nhân, Hà Nam) điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 29H-824.XX, đi theo hướng từ Nhật Tân - sân bay Nội Bài. Đến khu vực trên, ô tô tải va chạm với xe máy mang biển số 29Z1-95XX do bà N.T.T.Q. (SN 1981, trí tại Đông Anh, Hà Nội) điều khiển, đang lưu thông theo hướng ngược lại. Vụ va chạm đã khiến bà Q. tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng tại cầu vượt Bắc Hồng. Ảnh: VietNamNet

Tại hiện trường, xe máy do bà Q. điều khiển chở theo sọt đựng ổi bị văng khắp mặt đường, còn ô tô tải phanh tạo vết cháy trên mặt đường kéo dài khoảng 20m.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Phapluatxahoi.kinhtedothi

Theo Phapluatxahoi.kinhtedothi, nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 15 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã điều động cán bộ, chiến sĩ phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường và phối hợp cùng Công an huyện Đông Anh giải quyết vụ tai nạn.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

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