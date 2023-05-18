Thông tin từ VietNamNet, năm 2021, vụ chó Pitbull cắn chết người lạ, tấn công chủ nuôi trọng thương ở Long An cũng từng gây rúng động trong cộng đồng.

Điều đáng nói, đây không phải sự việc đau lòng đầu tiên do chó Pitbull gây ra. Theo Tuổi Trẻ trước đó, tại xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa trong lúc cho chó (giống chó pitbull ) của gia đình nuôi ăn, bà D. (64 tuổi, trú tại thôn Sao Vàng, xã Hoằng Phụ) bất ngờ bị con chó tấn công, cắn nhiều cái vào cơ thể nạn nhân. Do bị con cắn vào chỗ hiểm khiến vết thương quá nặng nên bà D. đã tử vong.

Cùng lúc này, một thanh niên kéo ghế ngồi chung bàn với anh H. nói chuyện. Trong lúc nói chuyện, thanh niên này có hành động quơ tay, quơ chân và nói lớn tiếng.

Vụ việc kinh hãi xảy ra vào tối 20/5/2021, anh H. dẫn theo con chó Pitbull khoảng 60kg đến khu vực ấp 4, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa uống cà phê.

Nhiều người lớn tuổi và trẻ em bị Pitbull tấn công. Ảnh: Lao Động

Bất ngờ con chó lao đến cắn thanh niên gây đa chấn thương, tử vong sau đó. Chứng kiến vụ việc, anh H. can ngăn nhưng bị chó cắn vào đầu, vai, bị thương nặng, được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Vào ngày 24/3/2019, một bé gái 2 tuổi ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội đang chơi trước cổng nhà hàng xóm thì bị chó Pitbull giật đứt xích, lao vào cắn. Người dân phải dùng xà beng đánh chết con chó mới giải cứu được bé gái. Bé gái được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng có nhiều vết cắn xé đau đớn.

Chó Pitbull có bản năng hoang dã và hung dữ tự nhiên. Trong danh sách 10 giống chó nguy hiểm nhất đối với con người thì Pitbull xếp số 1.

Theo Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh ở Mỹ, mỗi năm nước này có khoảng 10.000 vụ chó tấn công con người. 59% số vụ do chó pitbull gây ra, 82% số vụ dẫn đến tử vong là do pitbull và một nửa nạn nhân là trẻ em.

Pitbull là giống chó nguy hiểm. Ảnh: Internet

Thống kê của National Geographic cũng cho thấy từ năm 2005 đến 2015, loài chó Pitbull đã giết chết 232 người Mỹ (tức là trung bình 1 người trong 17 ngày). Còn ở nước Anh thì loài chó này thậm chí bị cấm nuôi. Chúng cũng được biết đến với nhiều vụ việc tấn công chủ nhân từ bị thương cho tới tử vong.

Nhiều nghiên cứu và khảo sát chỉ ra rằng, 85% số vụ tấn công nhằm vào trẻ em là từ chó trong gia đình hoặc gần gũi với gia đình.

Ban đầu người ta lai tạo giống chó Pitbull thành loài chó chiến, phục vụ những cuộc đấu đẫm máu. Nhờ có thân hình vạm vỡ, bộ hàm khỏe, bản năng sát thủ mạnh mẽ và can đảm, chó Pitbull được sử dụng để chọi chó, các môn thể thao máu lửa.

Pitbull bị cấm nuôi ở nhiều quốc gia. Ảnh: Internet

Nó rất hiếu chiến, gan lỳ với sức mạnh cơ thể to lớn, trọng lượng trung bình từ 30-40kg, cao từ 45-55cm, hàm răng sắc nhọn. Cơ hàm chó Pitbull có cấu tạo đặc biệt, vì vậy khi nó đã cắn đối thủ thì không dễ nhả ra.

Cơ hàm cực khỏe giúp nó cắn và giữ chặt không cho đối phương thoát. Vết thương do chó cắn để lại sẽ rất sâu và rộng vì hàm răng của chúng rất dài, sắc nhọn.

Một đặc điểm chúng ta cần lưu ý khi vô tình tiếp xúc với loài chó này là chúng có tập tính lãnh thổ cao, tấn công bất cứ đối thủ nào đi vào vùng của chúng.

Theo trang banpitbulls.org, hiện có trên 35 quốc gia và nhiều tỉnh thành hoặc các bang ban bố lệnh cấm nuôi chó Pitbull sau những hệ lụy đáng tiếc mà giống chó này gây ra. Trong sách này không có Việt Nam, và trên thực tế, số lượng người nuôi chó Pitbull tại Việt Nam vẫn còn rất đông đảo.

Trong số này có Pháp, Ba Lan, Đức, Tây Ban Nha, Ý, Romania, Thụy Sĩ, Bồ Đào Nha, Malta, Anh, Ireland, Venezuela, Puerto Rico, Ecuador, New Zealand, Đan Mạch, Phần Lan, Na Uy, Belarus, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Israel, Singapore.

Cần quản lý chặt chẽ loài vật nuôi này. Ảnh: VietNamNet

Một số khu vực tại các nước Úc, Áo, Bỉ, Brazil, Trung Quốc, Canada, Nhật Bản cũng cấm nuôi giống chó này.

Theo ông Nguyễn Văn Long - Cục trưởng Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) thông tin trên Báo Dân Trí, việc nuôi và quản lý chó cần phải được thực hiện nghiêm túc theo các quy định đã rất rõ ràng, cụ thể cho từng loài chó nuôi.

Trong nhiều năm qua, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã có nhiều chỉ đạo các địa phương cần chấn chỉnh, đặc biệt trong công tác quản lý đàn chó, nuôi các giống chó hung dữ, cũng như trong phòng, chống bệnh dại.

Tuy nhiên, lại chưa có quy định nào dành riêng cho việc nuôi giống chó Pitbull, cũng như chế tài xử phạt đối với những trường hợp chó Pitbull cắn bị thương hoặc dẫn tới tử vong.Tại Quyết định số 2151/QĐ-TTg ngày 21/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại, giai đoạn 2022 - 2030" đã quy trách nhiệm chủ nuôi chó "Cam kết nuôi nhốt chó, mèo trong khuôn viên gia đình; nếu để chó, mèo thả rông cắn người thì phải chi trả những chi phí liên quan theo quy định".

Về quy định xử phạt, Cục trưởng Cục Thú y cho biết theo quy định, chủ vật nuôi có chó cắn chết người do không đeo rọ mõm sẽ bị xử lý vi phạm hành chính là 1 - 2 triệu đồng cho hành vi "Không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó".