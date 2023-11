Bước đầu người mẹ khai thực hiện hành vi do bị tác động bởi sử dụng chất cấm, tuy nhiên đây không phải là tình tiết giảm nhẹ hay loại trừ trách nhiệm hình sự.

Mặc dù người bị "ngáo đá" có các biểu hiện gần giống với bệnh tâm thần phân liệt, bởi khi sử dụng Methamphetamine, họ có triệu chứng của người mắc bệnh tâm thần, tách rời khỏi thực tại (ảo tưởng hoặc ảo giác).

Theo Luật gia Trần Văn Hiếu, phạm tội trong tình trạng "ngáo đá" không phải là căn cứ miễn trách nhiệm hình sự hay giảm nhẹ hình phạt

Hiện nay pháp luật chưa có quy định riêng biệt đối với người phạm tội trong tình trạng bị kích thích do nghiện ma túy hoặc do "ngáo đá". Tuy nhiên, tại Điều 13 (Bộ luật Hình sự 2015) có quy định chung là người phạm tội trong tình trạng say do dùng rượu hoặc chất kích thích mạnh khác thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự.

Do đó, trường hợp người "ngáo đá" phạm tội thì cũng tương tự người phạm tội trong tình trạng say rượu hoặc chất kích thích mạnh khác, đều phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm đã gây ra. Quy định này nhằm phòng chống, ngăn ngừa tội phạm lợi dụng tình trạng say rượu, bia và các chất kích thích khác để thực hiện tội phạm.

Phạm tội khi ngáo đá không được coi là tình tiết giảm nhẹ trong quá trình xét xử vụ án hình sự. Người phạm tội chỉ được miễn trách nhiệm hình sự khi mắc bệnh tâm thần, bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc điều khiển hành vi. Do đó, dù người mẹ đã thực hiện hành vi sát hại con nhỏ trong lúc "ngáo đá" thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Mặt khác, việc sử dụng trái phép chất ma túy là hành vi vi phạm pháp luật, hành vi này sẽ bị xử phạt hành chính. Nếu có hành vi tàng trữ hoặc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy thì còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

"Với diễn biến vụ việc như vậy thì người mẹ sẽ bị xử lý về tội "Giết người" được quy định tại khoản 1 (Điều 123, BLHS 2015), với tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự là: "Giết người dưới 16 tuổi". Nếu bị cáo buộc, người mẹ sẽ phải chịu hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình", Luật gia Trần Văn Hiếu phân tích.

Theo Báo Người Lao Động trước đó, ngày 18-5, Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ người phụ nữ để điều tra về hành vi giết người.

Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1995, quê tỉnh An Giang) là người đánh tử vong con trai ruột là bé trai N.H.G.A. (13 tháng tuổi).

Theo cơ quan điều tra, Thảo ở trọ tại phường Tân Định, thị xã Bến Cát và làm nhân viên tại một quán karaoke. Hiện có hai con trai là N.H.G.B. (SN 2020) và N.H.G.A. (SN 2022).

Tối 16-5, đi làm về, Thảo nằm phía dưới võng nơi bé A. đang ngủ, được một lúc bé A. bật khóc, Thảo vừa dỗ vừa đưa võng để bé ngủ tiếp, nhưng bé A. không nín, mà ngày càng khóc to hơn.

Thảo đã dùng tay đánh mạnh nhiều cái vào người bé A. Chỉ đến khi thấy bé A. không còn khóc nữa nên Thảo ngủ tiếp.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Thảo thức dậy thì phát hiện bé A. cả người tím tái và không còn thở, nên nhờ người thân đưa con đi đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, bé A. đã tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện.

Bác sĩ xác định nguyên nhân ban đầu dẫn đến tử vong do đa chấn thương. Tại cơ quan công an, Thảo thừa nhận đã dùng tay đánh con nhiều cái nhưng không biết trúng vào chỗ nào.

Thảo cũng thừa nhận trước đó có uống bia và sử dụng ma túy đá.