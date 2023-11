Cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân ban đầu vụ việc, qua kiểm tra nhanh nồng độ cồn trong hơi thở, lái xe khách và ô tô bán tải cũng không vi phạm.

Thông tin từ Báo Sức khỏe và Đời sống cho hay, liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn ở Lào Cai ngày 20/5, Cục CSGT thông tin, vào hồi 19h13 ngày 19/5, xe máy BKS: 24K9.7219 chở theo 3 học sinh đi từ đường nhánh ra Quốc lộ 4D.

Khi đi đến xã Cốc San, TP Lào Cai đã xảy ra va chạm với ô tô bán tải BKS: 24C - 136.80 đang di chuyển trên Quốc lộ 4D theo hướng Lào Cai - Sa Pa.

Sau đó, chiếc xe máy tiếp tục va chạm với một ô tô khách giường nằm hãng Hà Sơn - Hải Vân BKS: 24B-009.76.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên Quốc lộ 4D. Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Theo Cục CSGT, nguyên nhân ban đầu do xe máy đi từ đường nhánh ra đường chính va chạm với 2 ô tô đang đi cùng chiều hướng Lào Cai - Sa Pa. Kiểm tra nhanh nồng độ cồn của 2 lái xe ô tô, kết quả không có nồng độ cồn trong hơi thở.

Cũng theo thông tin ban đầu từ Báo Tuổi Trẻ, vụ tai nạn kinh hoàng khiến em L.G.T. (12 tuổi, ở xã Cốc San) tử vong tại chỗ. Còn em V.Đ.T. và V.Đ.Đ. (cùng 13 tuổi, ở xã Cốc San) bị thương nặng được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai. Đến 23h cùng ngày hai em đã tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo lãnh đạo xã Cốc San, ba nạn nhân đi trên một chiếc xe máy, cả ba em đều là học sinh Trường THCS xã Cốc San, cùng trú ở thôn Luổng Láo 2, xã Cốc San.

Công an xã phối hợp cùng Công an thành phố Lào Cai, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi theo quy định.

