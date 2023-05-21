Hải Phòng: Đi tắm sông, thanh niên 20 tuổi đuối nước tử vong thương tâm

Tin nóng 21/05/2023 21:36

Thanh niên 20 tuổi không may bị đuối nước mất tích dưới sông, thi thể đã được tìm thấy trong tối cùng ngày.

Theo thông tin từ Báo Sức khỏe và Đời sống, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nam thanh niên quê Nghệ An bị mất tích dưới sông Giá khi ra đây tắm.

Sau khi hoàn thiện các thủ tục cần thiết, thi thể nam thanh niên xấu số được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 20/5, anh V.V.Q (20 tuổi, trú tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) có ra sông Giá, đoạn chảy qua đập Minh Đức (huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng) để tắm, không may bị đuối nước, mất tích. Ngay khi phát hiện sự việc, người dân nhanh chóng thông báo tới cơ quan chức năng.

Hải Phòng: Đi tắm sông, thanh niên 20 tuổi đuối nước tử vong thương tâm - Ảnh 1

Nam thanh niên quê Nghệ An bị đuối nước mất tích trên sông Giá. Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Nhận thông tin, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Đội 5) thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an Hải Phòng đã điều xe cứu hộ, cứu hộ dưới nước, xuồng hơi cùng 8 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tiến hành tìm kiếm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 21h22 cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nạn nhân và bàn giao cho Công an huyện Thủy Nguyên khám nghiệm, điều tra theo quy định.

Theo thông tin từ Báo CAND trước đó, khoảng 13h ngày 20/5, tại xã Thuận Minh huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận xảy ra vụ đuối nước, làm 4 học sinh nữ một trường tiểu học tử vong ở Hồ Sông Quao.

Hải Phòng: Đi tắm sông, thanh niên 20 tuổi đuối nước tử vong thương tâm - Ảnh 2

Lực lượng chức năng và người dân nỗ lực tìm kiếm thi thể các em học sinh bị đuối nước. Ảnh: CAND

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã cho đóng cửa kênh và cùng người dân tổ chức tìm kiếm dọc theo con kênh này. Sau nhiều giờ tìm kiếm, đến khoảng 18h30’ cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy và đưa thi thể các em lên bờ, bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

 

Đây là sự việc hết sức đau lòng cho các gia đình có các cháu nhỏ bị đuối nước. Mùa hè sắp đến, nhiều trẻ em bị đuối nước thương tâm do thiếu sự quản lý của gia đình. Qua vụ việc cũng là lời cảnh tỉnh cho các gia đình trong việc quản lý con em của mình tránh để xảy ra các vụ việc tương tự, nhất là trong dịp hè sắp tới.

 

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