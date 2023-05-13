Nữ chủ quán bị người đàn ông tiến đến đánh túi bụi, cầm tô đập liên tiếp vào đầu, đá vào mặt đã đăng đàn tố cáo.

Theo thông tin từ Báo VietNamNet, sáng 13/5, Công an thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức cho biết đã mời Đặng Bá Dũng (44 tuổi, trú thị trấn Ngãi Giao) lên trụ sở làm việc, liên quan đến hành vi đánh tới tấp người phụ nữ bán mì quảng.

Sự việc xảy ra tối qua (12/5), người bị đánh là chị Hồ Thị Thu Hà (43 tuổi, cùng trú huyện Châu Đức), khi đang đứng bán mì Quảng giúp em gái. Toàn bộ sự việc được camera trong quán ghi lại, sau đó người nhà chị Hà đăng tải lên mạng xã hội khiến nhiều người tỏ ra bức xúc trước hành động của người đàn ông.

Theo đoạn camera ghi lại, sự việc xảy ra lúc 20h58, tối 12/5. Thời điểm này trong quán có 3-4 người khách nhưng không ai dám vào can ngăn.

Nữ chủ quán bị hành hung. Ảnh: VnExpress

Chị Hà cho biết, khoảng gần 21h, một người đàn ông đến quán gọi 1 tô mì quảng. Sau khi bưng mì cùng đĩa rau ra cho khách, chị quay lại bếp thì người này hỏi khay gia vị đâu. Lúc này, chị trả lời phía bàn sau có, nhờ vị khách lấy dùm.

Sau đó, giữa hai người có lời qua tiếng lại. “Tôi đã giải thích là nhờ anh ấy lấy dùm khay gia vị thôi chứ không phải sai gì anh ấy, nhưng người này vẫn hùng hổ ném đôi đũa xuống đất và chửi bới tôi. Sau đó tiến đến chỗ tôi đứng đấm đá liên tiếp vào đầu và mặt tôi”, chị Hà kể lại.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: VietNamNet

Cũng theo thông tin từ Báo VnExpress, trình báo cảnh sát, bà Hà cho biết: "Ông ta còn cầm dao rượt, tôi phải chạy trốn". Sự việc xảy ra hơn 2 phút, trong quán có bốn người khách nhưng không ai dám can ngăn.

Sau khi nắm thông tin và qua trình báo của bị hại, Công an thị trấn Ngãi Giao đã vào cuộc làm rõ, xác định người đàn ông trong đoạn clip là Đặng Bá Dũng nên tiến hành mời làm việc.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định.

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