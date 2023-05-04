Phú Quốc: Thương tâm vợ đuối nước khi đang tắm biển, chồng lao ra cứu nhưng không qua khỏi

Tin nóng 04/05/2023 12:04

Người chồng bơi ra cứu thì bị đuối theo dẫn đến tử vong. Người chồng đã không qua khỏi.

Thông tin từ VOV cho hay, theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 6 giờ sáng nay, 2 vợ chồng là người địa phương đến khu vực bãi Khem, phường An Thới tắm biển thì người vợ đuối nước. Người chồng bơi ra cứu thì bị đuối theo dẫn đến tử vong. Hiện người vợ đang được cấp cứu. Còn người chồng được người dân cứu nhưng không qua khỏi, tử vong ngay sau đó. Danh tính nạn nhân chưa xác định được.

Phú Quốc: Thương tâm vợ đuối nước khi đang tắm biển, chồng lao ra cứu nhưng không qua khỏi - Ảnh 1

Khu vực bãi Khem. Ảnh: VOV

Hiện chính quyền địa phương và lực lượng Công an đang nắm lại vụ việc, tiến hành các bước điều tra và hỗ trợ gia đình nạn nhân. 

Theo PLO trước đó, tại Bình Thuận, một lãnh đạo UBND huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận xác nhận tại bãi biển Kê Gà thuộc xã Tân Thành vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm, mặc dù du khách và người dân địa phương đã nhanh chóng ứng cứu.

 Trước đó, vào chiều 2-5, nhóm người tắm biển ở bãi biển Kê Gà phát hiện 2 người một nam, một nữ đang bị sóng lớn nhấn chìm nên cùng nhau đưa vào bờ, chuyển vào bệnh viện cấp cứu.

Tuy nhiên, nạn nhân nam đã không qua khỏi, riêng người nữ may mắn được cứu sống.

Phú Quốc: Thương tâm vợ đuối nước khi đang tắm biển, chồng lao ra cứu nhưng không qua khỏi - Ảnh 2

Người dân lao ra cứu cha con ông N. Ảnh: PLO

 

Nạn nhân tử vong được xác định là ông TQN (53 tuổi, ngụ xã Hàm Minh, Hàm Thuận Nam) và con gái là em THA (17 tuổi). Theo nhiều dân chứng kiến, khi thấy con gái tắm biển bị sóng cuốn trôi, ông N chỉ kịp cởi áo lao xuống biển cứu con nhưng sóng lớn đã nhấn chìm cả hai cha con.

Khi ông N được mọi người vớt lên thì vẫn trong tư thế mặc quần jean dài, đeo dây nịt.

Thời điểm cha con ông N gặp nạn, sóng biển khá lớn, đặc biệt là vùng biển Kê Gà có nhiều vùng nước xoáy rất nguy hiểm khi tắm biển và thường xảy ra nhiều trường hợp đuối nước thương tâm.

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