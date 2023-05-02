Tại cơ quan công an, đối tượng đã thừa nhận hành vi, đồng thời khai nhận lí do gây án.

Theo thông tin từ Báo An Ninh Thủ Đô, Thượng tá Nguyễn Văn Hóa, Trưởng CAQ Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết đang tiếp nhận đối tượng Nguyễn Văn Sơn (SN 1984) trú tại phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội đầu thú về hành vi giết người vào chiều tối qua, 1-5.

Khoảng 17h30 ngày 1-5, CAQ Nam Từ Liêm nhận được tin báo của CAP Trung Văn về việc khoảng 17h cùng ngày tại điểm vui chơi thuộc địa bàn tổ dân phố số 5 Phùng Khoang, phường Trung Văn đã xảy ra vụ việc xô sát giữa anh N.V.H, trú tại ngõ 68 Phùng Khoang và Nguyễn Văn Sơn.

Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, Nguyễn Văn Sơn đã cầm con dao khoảng 30cm, dạng dao dùng trong sinh hoạt hàng ngày đâm một nhát trúng vào vùng ngực trái anh H.

Nguyễn Văn Sơn ra đầu thú tại cơ quan công an. Ảnh: VietNamNet

Thấy anh H gục xuống, người dân đã đưa đi cấp cứu nhưng anh đã tử vong ngoại viện.

Gây án xong, Nguyễn Văn Sơn đã đến trụ sở CAQ Nam Từ Liêm đầu thú.

Theo VietNamNet, Sơn khai nhận, bản thân mình và anh H. chơi với nhau. Năm 2022, Sơn nợ anh H. 5 triệu đồng nhưng đến nay chưa có tiền trả.

Ngày 1/5, cả hai gặp nhau tại một đám ăn hỏi ở phường Trung Văn. Khi đó, anh H. có hỏi Sơn về khoản nợ nhưng Sơn chỉ nói chưa có tiền trả, không xảy ra va chạm.

Sau bữa cơm, khi có trong người “tí men”, anh H. một lần nữa gọi điện thoại cho Sơn, nhắc lại về món nợ và buông lời chửi.

Ra tay hại bạn vì món nợ 5 triệu. Ảnh: Internet

Hai bên đã hẹn nhau ra khu vui chơi để giải quyết nợ nần. Sơn chủ động mang dao ra điểm hẹn. Tại đây, anh H. tiếp tục chửi, đánh nên Sơn đã rút dao gây ra vụ án nghiêm trọng. Công an đã thu giữ con dao gây án của Sơn.

Công an đang phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi và điều tra làm rõ nội dung vụ án.

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