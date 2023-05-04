Du khách đuối nước tử vong khi đi du lịch chùa Hương Tích, hiện thi thể anh đã được tìm thấy lúc 4h sáng nay.

Cụ thể, theo thông tin từ VTC News, sáng 4/5, lãnh đạo UBND xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, xác nhận thông tin trên với báo chí.

Nạn nhân là anh P.H.C (31 tuổi, trú tỉnh Phú Thọ). Thi thể anh C. được tìm thấy lúc 4h, sáng ngày 4/5, cách vị trí gặp nạn khoảng 30m.

Khu vực hồ nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Thông tin từ Báo Sức khỏe và Đời sống cho hay, trước đó, khoảng 18h ngày 3/5, đoàn du khách khoảng 20 người đi du lịch chùa Hương Tích. Trên đường trở về bằng thuyền qua đập nhà Đường thuyền bị mắc cạn.

Trong lúc cùng mọi người đẩy thuyền ra khỏi nơi mắc cạn, có 5-6 du khách bị sẩy chân xuống khu vực nước sâu, chới với.

Du khách đuối nước tử vong. Ảnh: VTC

Nhóm du khách sau đó được ứng cứu đưa lên bờ, còn anh P.H.C. (31 tuổi, trú tỉnh Phú Thọ) không may bị nước cuốn trôi.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng huy động phương tiện phối hợp cùng người dân nỗ lực tìm kiếm nạn nhân.

Khoảng 4h sáng ngày 4/5, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân cách nơi gặp nạn khoảng 20m.

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