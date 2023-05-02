Thông tin từ Báo Giao Thông cho hay, chiều 2/5, đại diện UBND xã Lê Lợi (huyện An Dương, TP Hải Phòng) cho biết, vào lúc 10h21 cùng ngày, tại chân cầu Trạm Bạc (thôn Trạm Bạc, xã Lê Lợi) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô biển kiểm soát 16N-1438 do ông B.D.C. (SN 1956, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) điều khiển với 2 người đi bộ khiến 2 người này tử vong.

Theo camera hành trình và những người dân chứng kiến vụ việc, trước khi lao vào 2 người đi đường, xe ô tô này có biểu hiện mất lái, nghi do nổ lốp.

Sau khi gây tai nạn, xe ô tô bị hư hỏng nặng.

Hiện Công an huyện An Dương đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Cũng theo Báo Sức khỏe và Đời sống, ngày 2/5, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, ngày thứ tư của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, toàn quốc xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 14 người tử vong, bị thương 17 người.

So với ngày nghỉ lễ cùng kỳ năm 2022 giảm 4 vụ, giảm 1 người tử vong, giảm 1 người bị thương. Đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người tử vong tại Quốc lộ 1A (đoạn qua Thường Tín, Hà Nội). Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Về tình hình ùn tắc trên địa bàn TP Hà Nội, TP.HCM và các địa phương giáp ranh, trong ngày 1/5 và sáng 2/5, tại khu vực nội thành và các tuyến cửa ngõ thành phố ổn định, các phương tiện lưu thông tốt, không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Trên các tuyến cao tốc không xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông.

CSGT công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện, xử lý hơn 9.700 trường hợp vi phạm; phạt tiền 20 tỷ 877 triệu đồng; tạm giữ 168 xe ô tô, 4.426 xe mô tô, 18 phương tiện khác; tước 2.166 GPLX các loại.

Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn 3.428 trường hợp, vi phạm về tốc độ 2.082 trường hợp, chở quá số người quy định 148 trường hợp.

Nam lái xe này vi phạm nồng độ cồn gần gấp 2 lần mức kịch khung.

Các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục CSGT đã kiểm tra, lập biên bản 51 trường hợp vi phạm, phạt tiền 215,5 triệu đồng, tước GPLX 29 trường hợp; tạm giữ 3 phương tiện. Qua hệ thống giám sát đã phát hiện 225 trường hợp vi phạm.

Đường thủy, lực lượng cảnh sát đường thủy toàn quốc đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 111 trường hợp vi phạm, phạt tiền 168 triệu đồng.

Đường sắt, CSGT công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 10 trường hợp vi phạm, phạt tiền 5 triệu đồng.