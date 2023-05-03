Lí do người đàn ông nước ngoài sát hại vợ Việt ở Đà Lạt gây rúng động

Tin nóng 03/05/2023 13:55

Theo lời khai ban đầu, người này cho hay vợ thường xuyên sử dụng điện thoại, bị nhắc nhở nhiều lần nên phát sinh mâu thuẫn dẫn đến án mạng.

Thông tin từ Báo CAND cho hay, theo lời khai ban đầu, trưa 2/5, Kenter JacoBus Johansen cùng vợ là bà Lê Thị D, con gái là chị T (SN 1998) và các cháu đi ăn tại một nhà hàng ở TP Đà Lạt. Trong lúc ăn, bà D thường xuyên sử dụng điện thoại, không tập trung vào bữa ăn khiến Johansen phải nhiều lần nhắc nhở.

Giữa hai người sau đó phát sinh cãi vã, ông Johansen được chị T sử dụng xe máy chở về nhà trước. Khoảng 2 tiếng sau, bà D trở về nhà, chị T có công việc phải đi ra ngoài.

Gặp nhau, bà D và ông Johansen tiếp tục xảy ra cãi vã, trong đó có nội dung đề cập tới vấn đề phân chia tài sản.

Lí do người đàn ông nước ngoài sát hại vợ Việt ở Đà Lạt gây rúng động - Ảnh 1

Lời khai của người đàn ông Quốc tịch Hà Lan giết vợ ở Đà Lạt. Ảnh: CAND

Không giữ được bình tĩnh, trong cơn cuồng nộ, Johansen chạy xuống phòng bếp lấy hai con dao lên đâm nhiều nhát vào người bà D khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Đối tượng gây án sau đó dùng xe máy đi ra khỏi nhà, mang theo 4 con dao, với ý định dùng 2 con dao chưa gây án để tự sát. Tuy nhiên, khoảng 20h30 cùng ngày, Johansen đến cây ATM ở phường 1, TP Đà Lạt thì bị Công an bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Johansen tỏ ra rất hối hận. Khi bị bắt, đối tượng vẫn mặc nguyên bộ đồ lúc gây án, có dính máu của nạn nhân.

Lí do người đàn ông nước ngoài sát hại vợ Việt ở Đà Lạt gây rúng động - Ảnh 2
Lực lượng chức năng làm việc với đối tượng. Ảnh: Tiền Phong

Theo PLO trước đó, lúc 16 giờ chiều ngày 2-5, tại số 42, khu An Sơn, phường 4, TP Đà Lạt, Kenter JacoBus Johansen cãi nhau với vợ là bà L.T.D.

Trong lúc cãi vã, nghi phạm đã dùng 2 con dao đâm vợ nhiều nhát khiến chị D. chết tại chỗ.

Gây án xong, Kenter JacoBus Johansen báo tin cho con gái của bà D. rồi đến 1 cây ATM rút tiền để bỏ trốn.

Đến 22 giờ 30, công an tỉnh Lâm Đồng đã truy xét và bắt giữ Johansen cùng hung khí gây án.

Công an tỉnh Lâm Đồng đã lấy lời khai để điều tra, làm rõ vụ án mạng.

 

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Bước đầu cơ quan công an nhận định nạn nhân tử vong nghi do đột tử.

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