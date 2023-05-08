TP.HCM: Tá hỏa phát hiện thi thể người đàn ông phân hủy trong bụi cây

Tin nóng 08/05/2023 11:49

Người dân phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trong bụi cây. Hiện công an đang điều tra, làm rõ.

Theo đó, thông tin từ Zing News cho hay, khoảng 8h ngày 8/5, một người dân trong lúc đi ngang con đường đất bên cạnh đường Võ Văn Bích, gần sông Rạch Dưa, xã Bình Mỹ (huyện Củ Chi), thì phát hiện mùi hôi.

Đi kiểm tra, người này tá hỏa khi phát hiện thi thể người đàn ông ngoài 50 tuổi, đang phân hủy trong bụi cây tại khu vực.

Công an xã Bình Mỹ và Công an huyện Củ Chi đã đến phong tỏa khu vực, khám nghiệm hiện trường.

TP.HCM: Tá hỏa phát hiện thi thể người đàn ông phân hủy trong bụi cây - Ảnh 1
 Công an tại hiện trường. Ảnh: Zing News

Theo Thanh Niên trước đó, người dân tại TP.Đồng Xoài cũng hốt hoảng khi phát hiện thi thể người đàn ông bên cạnh chiếc xe máy vẫn còn nguyên chìa khóa trên xe.

Cụ thể, khoảng 9 giờ cùng ngày (6.5), 1 người dân đi đến khu vực vườn điều gần nghĩa trang thuộc ấp 4, xã Tân Thành (TP.Đồng Xoài) thì thấy có người nằm bất động bên cạnh chiếc xe máy. Đến kiểm tra thì người dân hoảng hốt khi phát hiện đó là thi thể một người đàn ông, có dấu hiệu phân hủy. Sự việc nhanh chóng được trình báo cơ quan công an.

Nhận tin báo, Công an TP.Đồng Xoài phối hợp với Công an xã Tân Thành đã có mặt để phong tỏa hiện trường. Ngày 6.5, Công an Bình Phước đã phối hợp với Công an TP.Đồng Xoài tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc phát hiện thi thể một người đàn ông đang phân hủy trong vườn điều, sát nghĩa trang.

TP.HCM: Tá hỏa phát hiện thi thể người đàn ông phân hủy trong bụi cây - Ảnh 2

Bên cạnh thi thể nạn nhân có chiếc xe máy vẫn còn chìa khóa trên xe. Ảnh: Thanh Niên

Tại hiện trường, nạn nhân được xác định là S.V.K (39 tuổi, quê Gia Lai), tử vong trong tư thế nằm ngửa, cạnh gốc một cây điều. Trên người mặc áo thun sẫm màu, quần dài, cách nghĩa trang khoảng 3 m. Thi thể bắt đầu có dấu hiệu phân hủy, cách khoảng 2 m là chiếc xe máy vẫn còn nguyên chìa khóa.

Công an Bình Phước đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

 

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