Nam công nhân trong lúc thay mái tôn cho nhà dân trên địa bàn phường Tân Vĩnh Hiệp (TP Tân Uyên, Bình Dương) không may bị tường đổ, đè trúng người gây tử vong.

Thông tin từ Báo Dân Trí cho hay, chiều 9/5, lãnh đạo UBND phường Tân Vĩnh Hiệp (TP Tân Uyên, Bình Dương) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động khiến một người tử vong.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 15h ngày 9/5, một nam công nhân trong lúc thay mái tôn cho nhà dân trên địa bàn phường Tân Vĩnh Hiệp (TP Tân Uyên, Bình Dương) không may bị tường đổ, đè trúng người gây tử vong.

Hiện trường vụ sập tường đè chết người. Ảnh: Dân Trí

Ghi nhận tại hiện trường, một mảng tường lớn bị đổ sập. Thi thể nạn nhân nằm bên dưới đống đổ nát. Lực lượng chức năng đã có mặt bảo vệ hiện trường, lấy lời khai nhân chứng.

Lãnh đạo UBND phường Tân Vĩnh Hiệp cho biết công an đang điều tra nguyên nhân.

Thông tin từ Báo Lao Động trước đó, tại Bình Dương cũng xảy ra một vụ việc đau lòng. Khi các công nhân và xe múc đang tháo dỡ căn nhà thì bức tường bất ngờ đổ xuống khiến một công nhân thiệt mạng tại chỗ.

Ngày 1-3, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã điều tra vụ việc một nam công nhân bị tường đè tử vong khi đang tháo dỡ một căn nhà.

Căn nhà này nằm trong hẻm 103, đường Nguyễn Tri Phương, phường Dĩ An, TP Dĩ An. Nam công nhân bị tường đè là một trong nhóm người được chủ nhà thuê đến để tháo dỡ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Người Lao Động

Khi các công nhân và xe múc đang tiến hành tháo dỡ thì một bức tường bất ngờ đổ xuống đè trúng ông N.V.T (52 tuổi, ngụ TP Dĩ An) khiến người đàn ông này tử vong tại chỗ, một số bộ phận trên cơ thể bị biến dạng.

Công an TP Dĩ An và các đơn vị liên quan của tỉnh Bình Dương sau đó đã tới tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động này.

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