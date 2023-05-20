Thi thể của 4 bé gái tiểu học ở Bình Thuận bị đuối nước đã được tìm thấy sau khi người dân huy động tìm kiếm.

Thông tin từ Báo Pháp Luật TP.HCM cho hay, vào khoảng 16 giờ ngày 20-5, một nhóm năm học sinh tiểu học rủ nhau đi hái sen rồi sau đó ra tắm ở kênh dẫn nước hồ Sông Quao, đoạn qua thôn Phú Sơn, xã Hàm Phú, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận).

Trong đó, 4 bé gái xuống tắm bị nước cuốn trôi, bé trai trên bờ lập tức tri hô nhờ người gứu giúp.

Ngay sau đó người dân địa phương đã huy động nhau xuống kênh tìm kiếm và vớt được thi thể của ba em. Đến 19 giờ cùng ngày, thi thể của bé gái còn lại đã được tìm thấy. Được biết bốn bé gái bị nạn đang là học sinh cấp tiểu học ở xã Hàm Phú.

Đoạn kênh dẫn nước 4 bé gái gặp nạn. Ảnh: VnExpress

Thông tin từ VnExpress, do những ngày qua địa bàn có mưa, nước lớn, 4 bé gái vừa ra giữa dòng liền bị nước cuốn. Em nam lớn tuổi nhất bơi được vào bờ, đạp xe về nhà cách đó gần hai km báo cho người nhà.

Hàng chục người lội xuống, dò tìm dọc kênh về hướng xã Thuận Minh.

Khoảng 18h30, thi thể ba bé gái được tìm thấy. Em cuối cùng cũng được tìm thấy sau đó nửa tiếng, cách nơi gặp nạn khoảng 1,5 km. Ảnh: PLO

Ông Võ Văn Tâm, Chủ tịch UBND xã Hàm Phú cho biết thi thể 4 bé gái đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Bức xúc nữ chủ quán mì quảng bị nam khách hàng hành hung bầm tím mắt Nữ chủ quán bị người đàn ông tiến đến đánh túi bụi, cầm tô đập liên tiếp vào đầu, đá vào mặt đã đăng đàn tố cáo.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/binh-thuan-4-be-gai-uoi-nuoc-tu-vong-thuong-tam-584062.html