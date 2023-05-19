Lời khai bất ngờ của người chồng bị tố đánh vợ mang bầu 7 tháng ở Hải Dương

Đời sống 19/05/2023 13:05

Liên quan đến vụ việc người phụ nữ mang bầu 7 tháng bị chồng bạo hành, lãnh đạo Công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan điều tra đã mời anh Trần Văn Luân (SN 1986) lên làm việc.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào sáng 19/5, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan điều tra đã mời anh Trần Văn Luân, SN 1986, ở thôn Quỳnh Khê 2, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành làm việc.

Anh Luân bị điều tra vì liên quan đến thông tin đánh đập vợ là chị B.T.T.G, SN 1987, người gốc huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang khi chị này mang bầu 7 tháng.

Lời khai bất ngờ của người chồng bị tố đánh vợ mang bầu 7 tháng ở Hải Dương - Ảnh 1
Những vết thương chằng chịt trên cơ thể người vợ mang thai 7 tháng - Ảnh: VietNamNet

Đại diện cơ quan điều tra cho hay, anh Luân đã khai trong quá trình sinh sống, vợ chồng có xảy ra xô xát. Việc anh đánh chị giao là có thật, nhưng chỉ là dùng dây thắt lưng để đánh vợ. Bước đầu, người chồng này phủ nhận dụng móc phơi quần áo hơ lửa dí vào da thịt vợ, hoặc dây điện để hành hung chị Giao. 

"Khi chị B.T.T.G tới, chúng tôi sẽ lấy thêm thông tin, trưng cầu giám định thương tích. Sau khi có kết quả giám định sẽ đánh giá chứng cứ, tài liệu để tiến hành các bước tiếp tiếp theo. Trước đây, Công an xã Kim Xuyên cũng đã từng xuống nhà chồng chị Giao hỏi xem chị có bị đánh hay không nhưng chị đã phản ứng, xua đuổi công an đi và nói họ làm vậy là ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình mình”, lãnh đạo Công an huyện Kinh Thành thông tin thêm.

Cơ quan điều tra đã về nhà anh Luân làm việc thêm và thu giữ những vật chứng có liên quan đến vụ việc.

Lời khai bất ngờ của người chồng bị tố đánh vợ mang bầu 7 tháng ở Hải Dương - Ảnh 2
Người chồng thừa nhận dùng dây lưng đánh vợ mang bầu 7 tháng  - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Trước đó, theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, mạng xã lan truyền 1 clip với nội dung đăng tải chị B.T.T.G (SN 1987, đang mang thai 7 tháng) tố chồng TV.L bạo hành khi dùng móc phơi quần áo, dây điện của nồi cơm điện, dây thắt lưng đánh; đồng thời, cô vợ tố chồng đe dọa khi công an xã đến nhà tìm hiểu sự việc, không cho đi ra ngoài…

Nguyên nhân người vợ bị đánh được cho là xuất phát từ việc gia đình không có tiền, chị G. phải gọi điện thoại nhờ vay từ người thân, bạn bè, họ hàng cho chồng. Nếu vay được tiền thì không sao, còn không vay được thì chị bị chồng đánh…

Lãnh đạo Công an xã Kim Xuyên cho biết, trước khi xảy ra sự việc, đơn vị chưa từng nhận đơn tố cáo bị chồng hành hung của chị Giao. Hiện công an xã đang phối  hợp với Cơ quan điều tra Công an huyện Kim Thành làm rõ sự việc. 

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