Tại buổi họp báo định kỳ chiều 18/5, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu Công an TPHCM, đã cung cấp các thông tin mới nhất về vụ việc bé trai 3 tuổi nghi bị ép hút ma túy tại huyện Hóc Môn (TPHCM).

Theo thông tin từ báo Dân Trí, Công an TP.HCM đã khởi tố mẹ bé 3 tuổi về tội Hành hạ người khác. Người đàn ông sống cùng bị khởi tố, tạm giam về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và Hành hạ người khác.

Nguyễn Thảo Nguyên (23 tuổi, ngụ quận Tân Bình, mẹ của bé trai) bị khởi tố về tội Hành hạ người khác. Bị can này bị cấm đi khỏi nơi cư trú do đang mang thai.

Hiện cơ quan công an đã khởi tố, tạm giam Lê Văn Bậm (44 tuổi) về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và Hành hạ người khác.

Lê Văn Bậm - Ảnh: VTC News

Trước đó, theo thông tin từ VTC News, vào lúc 10h30 ngày 24/3, Công an TP.HCM tiếp nhận, giải quyết tin báo về tội phạm của anh T.M.T. (SN 1993) - cha ruột cháu bé về việc phát hiện các đoạn clip ghi lại cảnh con ruột của anh là bé T.N.A.T. (SN 2020) có dấu hiệu bị bạo hành và dụ dỗ, xúi giục sử dụng trái phép chất ma túy tại địa chỉ số 50/9 Hậu Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn.

Do mâu thuẫn gia đình nên từ năm 2021, vợ anh T. là Nguyễn Thảo Nguyên mang theo 2 con nhỏ (cháu T.N.A.N., SN 2018 và cháu T.N.A.T.) bỏ đi. Nguyên chung sống như vợ chồng với Lê Văn Bậm, thường trú đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 15, quận 10).

Cuối năm 2022, sau khi nghe thông tin Nguyên sử dụng trái phép chất ma túy nên anh T. đã đến đón cháu T.N.A.N. về sống chung, riêng bé T.N.A.T. tiếp tục sống cùng với Nguyên và Bậm.

Công an TPHCM đã khởi tố mẹ bé 3 tuổi về tội Hành hạ người khác. Người đàn ông sống cùng bị khởi tố, tạm giam về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và Hành hạ người khác - Ảnh: Báo Người Lao Động

Đến 22/3, anh T. phát hiện đoạn clip quay lại hình ảnh nghi vấn cháu T.N.A.T. bị Nguyên và Bậm ép sử dụng ma túy nên trình báo cơ quan công an, đồng thời đăng tải các clip trên lên mạng xã hội. Sau khi các đoạn clip ghi lại cảnh cháu T.N.A.T. có dấu hiệu bị bạo hành và dụ dỗ, xúi giục sử dụng trái phép chất ma túy được đăng trên mạng xã hội khiến dư luận phẫn nộ, Bậm và Nguyên đã xóa tài khoản Facebook, đưa cháu A.T. bỏ trốn.

Sau gần 2 ngày truy xét theo dấu vết “nóng” của 2 đối tượng trên tại các địa điểm nghi vấn, đến 15h30 ngày 26/3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phát hiện, bắt giữ Lê Văn Bậm và Nguyễn Thảo Nguyên khi đang lẩn trốn tại địa chỉ số 181/10 đường 355 ấp Hậu, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi.

Khám xét chỗ ở của Lê Văn Bậm, công an phát hiện, thu giữ 0,21g ma túy Methamphetamine cùng dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy và một số tang vật khác liên quan.

Xét nghiệm nhanh phát hiện Lê Văn Bậm và Nguyễn Thảo Nguyên dương tính với ma túy; riêng cháu T.N.A.T. âm tính với ma túy. Cháu bé được Công an TP.HCM đưa đi kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM với kết quả tình hình sức khỏe ổn định, chưa có dấu hiệu bất thường.