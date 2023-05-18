Diễn biến MỚI trong vụ bé trai 3 tuổi nghi bị 'người tình của mẹ' ép hút ma túy ở TP.HCM

Đời sống 18/05/2023 19:48

Vào ngày 18/5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã có thông tin mới về người tình và mẹ ruột bé T.N.A.T. (SN 2020 - ngụ huyện Hóc Môn)

Theo thông tin từ báo Dân Trí, Công an TP.HCM đã khởi tố mẹ bé 3 tuổi về tội Hành hạ người khác. Người đàn ông sống cùng bị khởi tố, tạm giam về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và Hành hạ người khác.

Tại buổi họp báo định kỳ chiều 18/5, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu Công an TPHCM, đã cung cấp các thông tin mới nhất về vụ việc bé trai 3 tuổi nghi bị ép hút ma túy tại huyện Hóc Môn (TPHCM).

Hiện cơ quan công an đã khởi tố, tạm giam Lê Văn Bậm (44 tuổi) về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và Hành hạ người khác. 

Nguyễn Thảo Nguyên (23 tuổi, ngụ quận Tân Bình, mẹ của bé trai) bị khởi tố về tội Hành hạ người khác. Bị can này bị cấm đi khỏi nơi cư trú do đang mang thai.

Diễn biến MỚI trong vụ bé trai 3 tuổi nghi bị 'người tình của mẹ' ép hút ma túy ở TP.HCM - Ảnh 1
Lê Văn Bậm - Ảnh: VTC News

Trước đó, theo thông tin từ VTC News, vào lúc 10h30 ngày 24/3, Công an TP.HCM tiếp nhận, giải quyết tin báo về tội phạm của anh T.M.T. (SN 1993) - cha ruột cháu bé về việc phát hiện các đoạn clip ghi lại cảnh con ruột của anh là bé T.N.A.T. (SN 2020) có dấu hiệu bị bạo hành và dụ dỗ, xúi giục sử dụng trái phép chất ma túy tại địa chỉ số 50/9 Hậu Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn.

Do mâu thuẫn gia đình nên từ năm 2021, vợ anh T. là Nguyễn Thảo Nguyên mang theo 2 con nhỏ (cháu T.N.A.N., SN 2018 và cháu T.N.A.T.) bỏ đi. Nguyên chung sống như vợ chồng với Lê Văn Bậm, thường trú đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 15, quận 10).

Cuối năm 2022, sau khi nghe thông tin Nguyên sử dụng trái phép chất ma túy nên anh T. đã đến đón cháu T.N.A.N. về sống chung, riêng bé T.N.A.T. tiếp tục sống cùng với Nguyên và Bậm.

Diễn biến MỚI trong vụ bé trai 3 tuổi nghi bị 'người tình của mẹ' ép hút ma túy ở TP.HCM - Ảnh 2
Công an TPHCM đã khởi tố mẹ bé 3 tuổi về tội Hành hạ người khác. Người đàn ông sống cùng bị khởi tố, tạm giam về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và Hành hạ người khác - Ảnh: Báo Người Lao Động

Đến 22/3, anh T. phát hiện đoạn clip quay lại hình ảnh nghi vấn cháu T.N.A.T. bị Nguyên và Bậm ép sử dụng ma túy nên trình báo cơ quan công an, đồng thời đăng tải các clip trên lên mạng xã hội. Sau khi các đoạn clip ghi lại cảnh cháu T.N.A.T. có dấu hiệu bị bạo hành và dụ dỗ, xúi giục sử dụng trái phép chất ma túy được đăng trên mạng xã hội khiến dư luận phẫn nộ, Bậm và Nguyên đã xóa tài khoản Facebook, đưa cháu A.T. bỏ trốn.

Sau gần 2 ngày truy xét theo dấu vết “nóng” của 2 đối tượng trên tại các địa điểm nghi vấn, đến 15h30 ngày 26/3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phát hiện, bắt giữ Lê Văn Bậm và Nguyễn Thảo Nguyên khi đang lẩn trốn tại địa chỉ số 181/10 đường 355 ấp Hậu, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi.

Khám xét chỗ ở của Lê Văn Bậm, công an phát hiện, thu giữ 0,21g ma túy Methamphetamine cùng dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy và một số tang vật khác liên quan.

Xét nghiệm nhanh phát hiện Lê Văn Bậm và Nguyễn Thảo Nguyên dương tính với ma túy; riêng cháu T.N.A.T. âm tính với ma túy. Cháu bé được Công an TP.HCM đưa đi kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM với kết quả tình hình sức khỏe ổn định, chưa có dấu hiệu bất thường.

Nguyên nhân lùi lịch dự kiến xét xử bà Nguyễn Phương Hằng

Nguyên nhân lùi lịch dự kiến xét xử bà Nguyễn Phương Hằng

Tòa án nhân dân TP.HCM chưa xét xử Nguyễn Phương Hằng và các đồng phạm vào ngày 1/6 như lịch dự kiến ban đầu.

Xem thêm
Từ khóa:   bé trai 3 tuổi nghi bị ép hút ma túy tin nóng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 1 giờ 54 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 2 giờ 9 phút trước
Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 2 giờ 54 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 9 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 3 giờ 24 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 39 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 3 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 4 giờ 9 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Tâm sự 4 giờ 24 phút trước
Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Ngoại tình 4 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới