Kinh hoàng nữ giáo viên ở Sóc Trăng bị chồng sát hại tử vong

Đời sống 18/05/2023 15:08

Lực lượng điều tra của Công an tỉnh Sóc Trăng và Công an thị xã Vĩnh Châu vẫn còn khám nghiệm hiện trường vụ chồng giết vợ rồi treo cổ tự tử tại phường Vĩnh Phước.

Theo thông tin từ Zing, vào chiều 18/5, lực lượng điều tra của Công an tỉnh Sóc Trăng và Công an thị xã Vĩnh Châu vẫn còn khám nghiệm hiện trường vụ chồng giết vợ rồi treo cổ tự tử tại phường Vĩnh Phước.

Vụ việc xảy ra vào trưa cùng ngày, tại nhà ông Lê Văn Thanh (47 tuổi). Người vợ bị ông Thanh sát hại là giáo viên của Trường Tiểu học Vĩnh Phước 1.

Bên cạnh đó, lãnh đạo UBND phường Vĩnh Phước cho biết ông Thanh là lao động tự do. Người đàn ông này thường xuyên ghen tuông, nên vợ chồng thường xuyên cãi nhau. “Vợ chồng này muốn ly hôn cách đây một năm vì ông Thanh quá ghen. Ông Thanh giết vợ rồi treo cổ tự tử chết, còn việc ông ấy giết vợ bằng cách nào, thì công an đang điều tra”, lãnh đạo UBND phường Vĩnh Phước nói.

Kinh hoàng nữ giáo viên ở Sóc Trăng bị chồng sát hại tử vong - Ảnh 1
Chồng sát hại vợ rồi treo cổ tự tử - Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, theo báo Sài Gòn và Giải phóng, một sự việc tương tự xảy ra vào khoảng 7 giờ 30 ngày 24/4, người dân sinh sống ở chung ở block C chung cư T.G.N. trên đường Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TPHCM nghe tiếng động mạnh ở mái tôn khu nhà xe.

Người dân cùng bảo vệ chạy ra thì phát hiện ông N.G.T. (sinh năm 1986, ngụ tỉnh Nghệ An, trú quận 12) bị thương. Mọi người đưa ông T. đi cấp cứu ở bệnh viện. Sau đó, mọi người kiểm tra căn hộ của ông T. thì phát hiện bà T.T.H. (sinh năm 1987,vợ ông T.) đã tử vong.

Nhận tin, công an có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng.

Người dân cho biết, ông T. làm nhân viên du lịch và người vợ làm nhân viên ngân hàng. Cả 2 có với nhau 2 người con gái. Thời điểm trước lúc xảy ra vụ việc, người dân nghe tiếng cự cãi của 2 vợ chồng phát ra từ căn hộ.

Qua điều tra, bước đầu công an nhận định do mâu thuẫn tình cảm nên ông T. sát hại bà H. rồi gieo mình từ tầng cao xuống dưới tự tử.

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