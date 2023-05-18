Tá hỏa phát hiện người nữ ở TP.HCM tử vong tại chung cư sau tiếng động lớn

Đời sống 18/05/2023 13:37

Công an Q.11 (TP.HCM) đang điều tra vụ người phụ nữ tử vong được phát hiện tại đường đi khuôn viên chung cư trên đường Lạc Long Quân, P.5.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, vào ngày 18/5, Công an Q.11 (TP.HCM) đang điều tra vụ người phụ nữ tử vong được phát hiện tại đường đi khuôn viên chung cư trên đường Lạc Long Quân, P.5.

Cụ thể, khoảng 8 giờ ngày 18/5, người dân sống tại lô A3 chung cư trên đường Lạc Long Quân P.5, Q.11 nghe tiếng động mạnh tại khu vực đường đi khuôn viên chung cư. Kiểm tra thì thấy người phụ nữ ngoài 30 tuổi tử vong, nghi rơi lầu. Nhận tin báo, Công an Q.11 cùng các đơn vị chức năng liên quan có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.

Người thân nạn nhân cho biết, người phụ nữ cùng gia đình đến thuê ở tại căn hộ tầng 12 chung cư này được khoảng một năm nay.

Thời điểm xảy ra vụ việc, chồng nạn nhân đi làm xa ở miền Tây, ở lại công trình xây dựng. Mẹ của người phụ nữ đưa con của nạn nhân đi học. Cũng theo người thân nạn nhân, gia đình người phụ nữ chuẩn bị trả lại căn hộ để chuyển về Q.7 ở. Gia đình chưa kịp dọn đi thì xảy ra vụ việc trên. Hiện công an đang điều tra làm rõ.

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Hiện trường nơi phát hiện người phụ nữ tử vong - Ảnh: Báo Thanh Niên

Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào khoảng 13h25 ngày 6/3, một số người dân nghe tiếng động mạnh phía trước sảnh khu điều trị của Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam (đóng tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) nên ra xem thì phát hiện một phụ nữ rơi từ tầng cao xuống đất tử vong.

Nạn nhân sau đó được xác định là bà Đ.T.C. (60 tuổi, trú phường Điện Phương, thị xã Điện Bàn), là bệnh nhân bị tai biến, đang được điều trị tại bệnh viện kể từ ngày 4/3. Bà C. không có con, được cháu chăm sóc.

Tại khu vực hành lang tầng 5 nơi bà C. đang điều trị bệnh, mọi người phát hiện một chiếc ghế nhựa. Nhiều người nhận định nhiều khả năng do buồn bã vì mắc bệnh nặng, nghĩ quẫn nên nữ bệnh nhân trên đã nhảy lầu tự tử. 

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Chiều 10/5, ông Đào Tấn Hữu - Chủ tịch UBND xã Hòa Thắng (huyện Phú Hòa) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một trường hợp tai nạn lao động khiến một người tử vong.

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