Mẹ ruột của người phụ nữ mang bầu 7 tháng bị chồng bạo hành khóc ngất: 'Hôm con gái trở về trông như người điên…'

Đời sống 17/05/2023 12:17

Những ngày gần đây, cư dân mạng không khỏi phẫn nộ và xôn xao trước vụ việc chị B.T.T.G đang mang bầu 7 tháng, tố bị chồng tên T.V.L bạo hành không thương tiếc.

Theo thông tin từ VietNamNet, trong căn nhà ở xã Mỹ Lâm (huyện Hòn Đất, Kiên Giang), đôi mắt đỏ hoe, bà Trần Thị Mắm (60 tuổi) đau đớn kể lại hình ảnh con gái bị chồng bạo hành, đầy vết thương trên cơ thể. Con gái bà là chị Bùi Thị Tuyết Giao (36 tuổi); người phụ nữ này lấy chồng về ở Hải Dương.

Bà Mắm kể, mình có 5 người con, chị Giao là con thứ năm. Chị Giao học đến lớp 7 thì nghỉ, được cha mẹ cho đi học làm thợ may. Sau đó, chị kết hôn, sinh con. Nhưng hôn nhân trục trặc, chị ly dị chồng, rồi lên TP.HCM làm việc.

Chị Giao và anh T.V.L. (37 tuổi, ngụ xã Kim Xuyên, Kim Thành, tỉnh Hải Dương) chung sống với nhau từ tháng 12/2020, sau đó hai người đăng ký kết hôn, nhưng không tổ chức tiệc cưới. Trong thời gian chung sống, chị Giao sinh cho chồng một bé trai đến nay đã được 17 tháng và người phụ nữ này đang mang thai bé thứ hai ở tháng thứ 7.

Mẹ ruột của người phụ nữ mang bầu 7 tháng bị chồng bạo hành khóc ngất: 'Hôm con gái trở về trông như người điên…' - Ảnh 1Mẹ ruột của người phụ nữ mang bầu 7 tháng bị chồng bạo hành khóc ngất: 'Hôm con gái trở về trông như người điên…' - Ảnh 2Mẹ ruột của người phụ nữ mang bầu 7 tháng bị chồng bạo hành khóc ngất: 'Hôm con gái trở về trông như người điên…' - Ảnh 3
Chị Bùi Thị Tuyết Giao với những vết thương chi chít trên cơ thể - Ảnh : VietNamNet

Chị Giao khẳng định, khoảng 1,5 năm trở lại, chị bị chồng nhiều lần bạo hành dã man. Mới đây, không chịu nổi sự hành hạ của chồng, chị đã trốn về Kiên Giang. Bà Mắm cho biết, con gái theo chồng về Hải Dương sống thì thấy vợ chồng của con gái rất hạnh phúc. "Giao tâm sự với tôi là vợ chồng nó mở quán ăn. Giao mượn tiền người thân trong gia đình hơn 100 triệu đồng, đến nay chưa trả. Những lần sau đó, Giao thường xuyên gọi điện cho tôi kêu gửi tiền ra ngoài đó", bà Mắm chia sẻ.

Nhưng tôi già rồi đâu làm gì ra tiền mà gửi cho con gái. Những lúc như thế, con gái nặng lời với tôi trong điện thoại. Lúc đó, tôi cũng thắc mắc, tại sao con mình trước đây ngoan hiền, nhưng sau khi có chồng lần hai thì đổi tính”, bà Mắm nói. 

Cách đây mấy ngày, chị Giao bỏ trốn về Kiên Giang, lúc bước vào nhà, bà Mắm không còn nhận ra con gái. “Lúc Giao bước vào nhà, nó như người bị khùng. Nhận ra con gái tôi muốn xỉu tại chỗ”, bà Mắm nói và cho biết, trước đây con gái luôn để tóc dài, nhưng lúc về nhà lần này thì để “tóc tém”. 

Mẹ ruột của người phụ nữ mang bầu 7 tháng bị chồng bạo hành khóc ngất: 'Hôm con gái trở về trông như người điên…' - Ảnh 4Mẹ ruột của người phụ nữ mang bầu 7 tháng bị chồng bạo hành khóc ngất: 'Hôm con gái trở về trông như người điên…' - Ảnh 5
Ông Bùi Văn Thạnh và bà Trần Thị Mắm kể lại lúc thấy những vết thương trên mặt con gái - Ảnh: VietNamNet

Sau khi chị Giao tắm rửa xong, lúc kiểm tra cơ thể con gái, bà Mắm phát hiện nhiều vết thương chi chít. “Tôi tối tăm mặt mũi khi thấy lưng, chân của con chi chít vết thương, mặt thì bị bỏng… Biết con bị chồng bạo hành, tôi đau lòng lắm”, bà Mắm khóc. Đồng thời, bà Mắm mong rằng cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ vụ việc, xử đúng pháp luật. 

Ông Bùi Văn Thạnh (cha của chị Giao) chia sẻ: “Ngày trước con tôi lành lặn, đẹp người chứ đâu thương tích đầy người như bây giờ. Hôm con trở về nó như người điên…”.

Chị Giao khẳng định, mình bị chồng cởi hết quần áo, trói tay chân, rồi dùng dây điện, thắt lưng đánh vào người. Hiện, Công an xã Kim Xuyên (huyện Kim Thành) đã gửi giấy mời chị Giao ngày 22/5 đến trụ sở để làm việc liên quan đến những bài viết đăng tải trên mạng. 

Mẹ ruột của người phụ nữ mang bầu 7 tháng bị chồng bạo hành khóc ngất: 'Hôm con gái trở về trông như người điên…' - Ảnh 6
Anh L. chồng chị G.  khẳng định không bạo hành vợ - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Trước đó, vào ngày 16/5, theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, anh T.V.L (là người chồng bị vợ tố cáo bạo hành) cho biết: "Từ hôm có thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc này, tôi thực sự rất mệt mỏi, căng thẳng; thậm chí không dám ra ngoài đường và tôi cũng không hiểu vì sao vợ mình lại nói như vậy". 

Theo anh L. tối 10/5/2023, anh có cùng vợ đáp máy bay từ Hải Phòng vào TP. Hồ Chí Minh. Đến sân bay Tân Sơn Nhất là hơn 1h sáng, hai vợ chồng anh đã ngủ lại sân bay chờ đến sáng. Sau đó, chị G. bắt xe về Kiên Giang, còn anh L. trở lại Hải Dương. Đến hôm sau, khi đang ở nhà thì được Công an xã Kim Xuyên gọi hỏi về thông tin trên mạng xã hội, lúc này anh L. mới biết.

Cũng theo anh L., trước khi đến với chị G., hai vợ chồng đều trải qua đổ vỡ hôn nhân và có con riêng. Năm 2020, thông qua bạn bè, anh quen biết chị G.,  thời điểm đó, chị đang làm việc tại TP. Hồ Chí Minh; thấu hiểu hoàn cảnh của nhau, 2 người tiến tới hôn nhân. Trước khi đăng ký kết hôn, anh L. có vào nhà chị G. ở tỉnh Kiên Giang.

Do thời điểm năm 2021 dịch bệnh COVID-19 khiến việc di chuyển khó khăn nên 2 bên gia đình chưa gặp nhau mà chỉ nói chuyện qua điện thoại. Đến tháng 4/2021, hai người hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn tại UBND xã Kim Xuyên (huyện Kim Thành).

Trước thông tin chị G. "tố" bị chồng bạo hành bằng các vật dụng như móc áo, thắt lưng.... khiến khắp người chị chằng chịt vết thương; thậm chí không cho vợ ra ngoài; bắt gọi điện vay tiền nạp thẻ chơi game; công an đến nhà không cho vợ nói… anh L. nói: "Nhiều thông tin cô ấy nói trong clip không đúng. Hôm đó, khi cãi nhau, tôi có cầm dây thắt lưng đánh vào người vợ, còn vụt vào vị trí nào thì không nhớ. Riêng vấn đề dùng móc phơi quần áo, dây điện của nồi cơm điện đánh hay bắt gọi điện vay tiền nạp chơi game, cấm không cho ra ngoài, công an đến nhà không cho nói… tôi đảm bảo không đúng".

Ông bà T.H.S - bố mẹ chồng chị G buồn rầu vì chuyện gia đình con trai. Cũng theo chia sẻ của người chồng, hiện, vợ chồng anh có với nhau 1 cháu trai 17 tháng tuổi, chị G. đang mang thai người con thứ 2 được 7 tháng.

Người chồng bị vợ bầu 7 tháng 'tố' bạo hành lên tiếng: 'Không hiểu tại sao vợ lại tố mình'

Người chồng bị vợ bầu 7 tháng 'tố' bạo hành lên tiếng: 'Không hiểu tại sao vợ lại tố mình'

Kể từ ngày lan truyền thông tin trên mạng xã hội về việc này, anh chồng rất mệt mỏi, căng thẳng, thậm chí không dám ra đường và cũng không hiểu vì sao vợ mình lại nói như vậy.

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