Ghi nhận tại tòa, HĐXX quyết định giữ nguyên phán quyết 8 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái.

Sáng nay 10/5, TAND Cấp cao tại TP.HCM sẽ tuyên án bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi; quê TP HCM) trong vụ án bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong. Ghi nhận tại tòa, HĐXX quyết định giữ nguyên phán quyết 8 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái.

2 bị cáo ở phiên xét xử phúc thẩm - Ảnh: Minh Thư

Trước đó, trong phiên xét xử phúc thẩm, ngày 28/4, đại diện VKSND Cấp cao tại TP HCM cho rằng Thái không đồng phạm tội "Giết người" với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi; quê Gia Lai) mà chỉ đồng phạm về tội "Hành hạ người khác".

Do đó, đại diện VKS đề nghị tòa án tuyên không chấp nhận nội dung đơn kháng cáo của người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho phía bị hại là chuyển tội danh của Thái sang tội "Giết người", giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Tại bản án sơ thẩm ngày 25/11 của Toà Gia đình và Người chưa thành niên (TAND TP HCM), HĐXX tuyên phạt tử hình bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang tội "Giết người" và 3 năm tù về tội "Hành hạ người khác", tổng hợp hình phạt là tử hình; bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái 3 năm tù về tội "Hành hạ người khác" và 5 năm tù về tội "Che giấu tội phạm", tổng hợp hình phạt chung là 8 năm tù.

Sau bản án sơ thẩm, luật sư của bị hại kháng cáo yêu cầu thay đổi tội danh của Nguyễn Kim Trung Thái thành "Giết người".

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