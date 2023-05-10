Dư luận phản ứng 'bất ngờ' trước giờ tuyên án cha ruột Nguyễn Kim Trung Thái vụ cùng người tình bạo hành con gái 8 tuổi tới chết?

Đời sống 10/05/2023 07:19

Liên quan đến vụ 'dì ghẻ' dạy dỗ con chồng đến tử vong, sau gần 2 tuần xét xử, nghị án, sáng 10/5, TAND cấp cao tại TP.HCM sẽ tuyên án bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái (bố bé V.A).

Liên quan đến vụ 'dì ghẻ' dạy dỗ con chồng đến tử vong, sau gần 2 tuần phiên toà phúc thẩm diễn ra, theo thông tin từ báo Sức khoẻ và Đời sống, sáng ngày 10/5, TAND cấp cao tại TP.HCM sẽ tuyên án bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái (bố bé V.A). Hiện tất cả dư luận đều đang hướng về phiên tòa xét xử, để xem tội danh cuối cùng mà Thái sẽ phải nhận là gì.

Ai cũng mong chờ một bản án thích đáng cho kẻ làm chồng, làm cha mất hết nhân tính này khi ngay lúc nói lời sau cùng, hắn cũng chưa một lần bày tỏ sự hối lỗi đối với con gái ruột, bé V.A, nạn nhân trong vụ việc gây chấn động dư luận này.


Ai cũng mong chờ một bản án thích đáng cho kẻ làm chồng, làm cha mất hết nhân tính này khi ngay lúc nói lời sau cùng, hắn cũng chưa một lần bày tỏ sự hối lỗi đối với con gái ruột - Ảnh: Vietnamnet

Trước đó, theo ghi nhận tại phiên sơ thẩm, bị cáo Thái bị TAND TP.HCM tuyên phạt  3 năm tù về tội "Hành hạ người khác", 5 năm tù về tội "Che giấu tội phạm", tổng hợp hình phạt là 8 năm tù.

Người tình của Thái, Nguyễn Võ Quỳnh Trang bị tuyên phạt tử hình về tội "giết người", 3 năm tù về tội "hành hạ người khác", tổng hợp hình phạt là tử hình.

Sau phiên sơ thẩm, luật sư Nguyễn Anh Thơm (đại diện của bị hại) cho rằng, tội danh “Hành hạ người khác” là không tương xứng nên đã kháng cáo, đề nghị thay đổi tội danh của Nguyễn Kim Trung Thái sang tội “Giết người”.

Nguyễn Võ Quỳnh Trang cũng làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, trước phiên phúc thẩm diễn ra vài ngày, Trang đã rút đơn kháng cáo, chấp nhận án tử vì cảm thấy áp lực, mệt mỏi, không muốn dư luận xã hội làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người thân.

Tại phiên tòa, Trang khẳng định không bị ép buộc, tự nguyện xin rút đơn kháng cáo vì mức án tử hình là tương xứng với hành vi phạm tội.

Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái - Ảnh: Vietnamnet

Không hề ăn năn trước cái chết của con gái, tại phiên phúc thẩm, Thái luôn loanh quanh và từ chối trả lời câu hỏi của HĐXX vì anh ta cho rằng không muốn nhớ tới “ký ức kinh hoàng đó”.

Trong quá trình thẩm vấn, trước thái độ không thành khẩn của bị cáo Thái, HĐXX đã nhiều lần trình chiếu những đoạn video mà Trang và Thái hành hạ cháu Nguyễn Thái V.A., khiến những người chứng kiến không cầm được nước mắt.

Được nói lời sau cùng trước khi tòa tuyên án, người cha lạnh lùng này không một lần nhắc đến con gái, anh ta chỉ gửi lời xin lỗi đến gia đình và xin được giảm án.

Do tính chất phức tạp của vụ án nên HĐXX quyết định nghị án kéo dài.

Theo bản án sơ thẩm, trong thời gian sống chung tại căn hộ chung cư, Nguyễn Kim Trung Thái giao con gái là N.T.V.A. (8 tuổi) cho Nguyễn Võ Quỳnh Trang chăm sóc. Sau đó, Trang đặt mua roi mây để dạy dỗ con riêng của Thái. Khi roi bị gãy, Trang chuyển sang đánh bé bằng gậy gỗ dài 90cm và bắt V.A. quỳ gối trong chuồng chó.

Đỉnh điểm, Trang dùng hung khí nguy hiểm đánh vào vùng trọng yếu của V.A. trong gần 4 giờ khiến cháu bé tử vong.

Thái là người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc bé V.A., nhìn thấy Trang đánh và hành hạ nhiều ngày, nhiều giờ nhưng vẫn thờ ơ, không ngăn cản, không có hành động nào bảo vệ, che chở cho con mình.

Ngày 22/12/2021, sau khi biết Trang đánh bé V.A. tử vong, Thái đăng nhập vào ứng dụng quản lý camera xóa toàn bộ dữ liệu 4 camera trong căn hộ nhằm che giấu hành vi phạm tội của Trang.

Hôm nay (10/5) tuyên án Nguyễn Kim Trung Thái trong vụ bạo hành bé gái 8 tuổi ở TP.HCM

Hôm nay (10/5) tuyên án Nguyễn Kim Trung Thái trong vụ bạo hành bé gái 8 tuổi ở TP.HCM

Sau gần 2 tuần xét xử và nghị án, TAND Cấp cao tại TP.HCM sẽ tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái (38 tuổi) trong vụ bạo hành bé N.T.V.A. (8 tuổi, con ruột Thái) tử vong vào sáng 10/5.

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