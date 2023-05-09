Luật sư của bé gái 8 tuổi lên tiếng 'đanh thép' trước ngày tuyên án của Nguyễn Kim Trung Thái

Trước sự việc này, trên trang cá nhân, luật sư Nguyễn Anh Thơm - người tham gia bảo vệ quyền và lợi ích cho bé N.T.V.A. (sinh năm 2013) chia sẻ quan điểm: "Tại phiên xét xử ngày 28/5/2023 thấy Hội đồng xét xử (HĐXX) đã làm rõ hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM). là rất tàn ác, không còn tính người. Hành vi khách quan đã thể hiện ý chí chủ quan của bị cáo cùng Trang sử dụng vũ lực và hung khí nguy hiểm đánh bé là nguy hiểm đến tính mạng. Thái nhận thức được điều đó nhưng đã bỏ mặc cho hậu quả Trang đánh bé tử vong. Lỗi của Thái trong vụ án là lỗi cố ý gián tiếp.

Sau gần 2 tuần xét xử và nghị án, TAND Cấp cao tại TP.HCM sẽ tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái (38 tuổi) trong vụ bạo hành bé N.T.V.A. (8 tuổi, con ruột Thái) tử vong vào sáng 10/5.

Ngoài ra, luật sư cũng tin tưởng HĐXX sẽ ra một quyết định nghiêm minh nhất đối với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái để mang lại niềm tin của mọi người vào công lý, công bằng xã hội.

Ngày 22/12/2021 là kết quả tất yếu của quá trình sử dụng vũ lực mà chúng gây ra. Do đó, bị cáo Thái đã đồng phạm với Trang về tội Giết người là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật", vị luật sư khẳng định.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm - người tham gia bảo vệ quyền và lợi ích cho bé N.T.V.A. (sinh năm 2013) - Ảnh: Internet

Trước đó, theo thông tin từ Zing, tại phiên tòa, luật sư bảo vệ phía bị hại cho rằng mức hình phạt 8 năm tù tòa sơ thẩm tuyên đối với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái là quá nhẹ, chưa thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật và cũng không đúng với bản chất hành vi phạm tội tàn ác của Thái. Luật sư kháng cáo yêu cầu hủy án sơ thẩm, đổi tội danh Nguyễn Kim Trung Thái phạm tội Giết người với vai trò đồng phạm của Trang.

Nêu quan điểm, đại diện VKSND Cấp cao tại TP.HCM cho rằng các tổn thương trước ngày 12/12/2021 không gây ra cái chết của cháu V.A. "Trích xuất camera và điện thoại của bị cáo Thái vào ngày 12/12/2021 thể hiện bị cáo Thái không tham gia hành hạ cháu V.A. và đã can ngăn bị cáo Trang đánh cháu”, đại diện VKS nói.

Cũng theo kiểm sát viên kháng cáo của đại diện hợp pháp phía bị hại nêu các nội dung cơ bản, nhưng không phải là căn cứ để chấp nhận. Việc xác định Thái có đồng phạm với Trang hay không thì qua các chứng cứ và việc xét hỏi các bị cáo cho thấy nguyên nhân cái chết của bé V.A. là do phù phổi cấp, sốc chấn thương; thời điểm bé V.A. bị đánh gây ra vết thương tử vong, Thái không có mặt...

Căn cứ theo Điều 355, Điều 356 Bộ luật Tố tụng Hình sự, VKS đề nghị tòa bác kháng cáo của phía bị hại vì không có căn cứ xác định Thái có vai trò đồng phạm tội Giết người.

Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái - Ảnh: Báo Dân Việt

Xử sơ thẩm hồi 25/11/2022, TAND TP.HCM tuyên bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang mức án tử hình về tội Giết người, 3 năm tù về tội Hành hạ người khác, tổng hợp hình phạt chung là tử hình. Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái nhận mức án 3 năm tù về tội Hành hạ người khác, 5 năm tù về tội Che giấu tội phạm, tổng hợp hình phạt chung là 8 năm tù.

Bản án sơ thẩm thể hiện Trang có quan hệ tình cảm với Thái sau khi người đàn ông này ly hôn. Thời gian sống chung tại căn hộ chung cư, Thái giao con gái là N.T.V.A. (8 tuổi) cho Trang chăm sóc. Sau đó, Trang đặt mua roi mây để dạy dỗ con riêng của Thái. Khi roi bị gãy, Trang chuyển sang đánh bé bằng gậy gỗ dài 90 cm và bắt V.A. quỳ gối trong chuồng chó.

Ngày 7/12/2021, Trang bắt bé V.A. quỳ gối, 2 tay giơ lên cao rồi dùng roi đánh bé. Ngồi trên giường chứng kiến sự việc, Thái chửi mắng, bắt bé V.A. phải quỳ gối học bài. Liên tiếp từ ngày 7/12 đến ngày 12/12/2021, chứng kiến Trang nhiều lần đánh đập, hành hạ bé V.A. nhưng Thái không can ngăn, mà còn tham gia cùng Trang đánh đập, hành hạ bé A.

Ngoài ra, Trang đã dùng hung khí nguy hiểm đánh đập vào vùng trọng yếu của V.A. trong gần 4 giờ khiến cháu bé tử vong, còn Thái là người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc bé V.A., nhìn thấy Trang đánh và hành hạ nhiều ngày, nhiều giờ nhưng vẫn thờ ơ, không ngăn cản hay có hành động nào bảo vệ, che chở cho con mình.

Ngày 22/12/2021, sau khi biết Trang đánh bé A. tử vong, Thái đã đăng nhập vào ứng dụng quản lý camera xóa toàn bộ dữ liệu 4 camera trong căn hộ nhằm che giấu hành vi phạm tội của Trang.