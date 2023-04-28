Trong lúc xét hỏi bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái về hành vi hành hạ bé V.A (8 tuổi, con gái ruột của Thái), bị cáo Thái liên tục chối bỏ trách nhiệm và trả lời vòng vo, không đúng trọng tâm nên HĐXX đã cho trình chiếu video camera đã được Cơ quan Công an phục hồi trước đó ghi lại cảnh bé gái bị trói 2 tay và đánh đập dã man.

Thái nhận thức được việc dùng hung khí đánh cháu bé có thể gây nguy hiểm tới tính mạng, bản thân Thái cũng đã nhận thức được điều đó. Tuy nhiên, Thái vẫn thản nhiên để Trang bạo hành bé V.A bằng hung khí trong thời gian dài.

Đoạn video ghi lại hình ảnh bé V.A bị "dì ghẻ" đánh đập dã man, trong lúc đó bị cáo Thái đã chứng kiến vụ việc nhưng không có bất cứ hành vi can ngăn nào. Trong tất cả các phiên xử, bị cáo Thái cho biết đây chỉ là hành động giáo dục bé để bé nghe lời hơn và nỗ lực học tập hơn. Coi đây là hành động "dạy dỗ" con đúng đắn nên bị cáo Thái cũng đã tiếp tay, lấy thêm hung khí, cùng tham gia bạo hành bé trong thời gian dài.

Đoạn video ghi lại hình ảnh bé V.A bị "dì ghẻ" đánh đập dã man, trong lúc đó bị cáo Thái đã chứng kiến vụ việc nhưng không có bất cứ hành vi can ngăn nào - Ảnh: FBNV

Ngay khi video được trình chiếu, cậu ruột bé và luật sư Nguyễn Anh Thơm đã không giữ được bình tĩnh và bật khóc ngay trong phiên tòa. Chứng kiến cảnh cháu mình bị bạo hành dã man, cậu ruột bé V.A đã khóc nức thành tiếng và hét lên, ngay sau đó, người thân bé đã được hỗ trợ dìu ra ngoài để lấy lại bình tĩnh.

Chia sẻ trên trang cá nhân, luật sư Nguyễn Anh Thơm cho biết: "Mặc dù luật sư Thơm đã được nghiên cứu hồ sơ, xem các bản ảnh chúng bạo hành bé nhưng việc trình chiếu lại cảnh con bị chúng bạo hành tàn ác như chính con mình đã làm luật sư không cầm được nước mắt... Bác con tham dự phiên tòa vì quá phẫn nộ đã bất ngờ chạy lên phía chúng và được mọi người ngăn lại. Mặc dù đã biết tội ác của chúng trời không dung, đất không tha nhưng khi luật sư được coi lại video do Tòa trình chiếu cũng không thể ngăn lệ vì thương con vô cùng. Con đáng yêu như vậy mà chúng đang tâm bạo hành con dã man, ác độc mà không có gì có thể diễn tả được hết được tội ác chúng gây ra. Mọi người tham dự phiên tòa, dù không phải là người trong gia dình nhưng đều rất thương con lắm và cũng phải rơi lệ.."

HĐXX quyết định nghị án kéo dài và dự kiến ngày 10/5 sẽ tuyên án đối với Nguyễn Kim Trung Thái - Ảnh: Minh Thư

Ngoài ra, luật sư Thơm chia sẻ thêm: "Mọi người tham dự phiên Tòa nói chung đều phẫn nộ tội ác của chúng và khi được xem video thấy chúng bạo hành bé thì đều phải nhỏ lệ. Không lời nào có thể biện minh cho tội ác của người bố, là người đáng ra phải thương yêu, bảo vệ con nhưng lại giúp sức cho Trang đánh bé đến tử vong. Trang lấy hung khí đánh con nhưng Thái còn lấy cây kim loại khác, kéo dài ra đưa cho Trang đánh,... Không có lời nào, lý lẽ nào có thể để biện luận cho sự tàn ác, không còn tính người của người bố. Cảm ơn sự công tâm khách quan của HĐXX đã nghiên cứu rất kỹ vụ án. Mặc dù quan điểm của VKS và luật sư khác nhau nhưng đều xác định hành vi của người bố rất tàn ác, lạnh lùng,... Việc tòa công khai video bạo hành bé V.A là sự quyết liệt không khoan nhượng tội ác!"

Sau một buổi xét xử, trưa ngày 28/4, xét thấy vụ án có nhiều tính chất phức tạp, nhiều tranh cãi về tội danh, HĐXX quyết định nghị án kéo dài và dự kiến ngày 10/5 sẽ tuyên án đối với Nguyễn Kim Trung Thái.