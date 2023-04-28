Phiên tòa được mở do có đơn kháng cáo từ phía bị hại yêu cầu hủy án sơ thẩm để điều tra xét xử lại đối với bị cáo Thái theo hướng Thái là đồng phạm với Trang về tội giết người.

Về phía Nguyễn Võ Quỳnh Trang, bất ngờ trước ngày mở phiên tòa, bị cáo này đã có đơn xin rút kháng cáo, chấp nhận bản án tử hình mà tòa sơ thẩm tuyên vì cho rằng cảm thấy áp lực và mệt mỏi.

Nguyễn Kim Trung Thái phản đối việc chuyển tội danh sang 'giết người' - Ảnh: Minh Thư

Ghi nhận tại phiên tòa, HĐXX hỏi: “Đối với ý thức chủ quan của bị cáo, khi mà bị cáo chứng kiến Trang đánh bé V.A như vậy trong suốt cả một thời gian dài, bị cáo có tâm lý và ý thức lúc đó của bị cáo như thế nào?”

Nguyễn Kim Trung Thái: “Thưa HĐXX, việc này đã xảy ra quá lâu rồi (gần 1 năm rưỡi), bị cáo cũng không muốn suy nghĩ hay nhớ cụ thể lúc đó bản thân mình như thế nào nữa. Bị cáo cũng không muốn nhớ lại những kí ức đó nữa trong khoảng thời gian bị tạm giam. Bị cáo rất ân hận và tự dằn vặt mình trong suốt thời gian thi hành án. Bị cáo cũng đang cố gắng chấp hành án phạt mà toà đưa ra trước đó. Về những lúc Trang đánh (bé V.A), bị cáo không còn nhớ tâm trạng, và không còn nhớ những lúc mình đang suy nghĩ gì khi (bé V.A) bị Quỳnh Trang đánh. Bị cáo xin phép không muốn nhắc lại”.

Phiên toà chiếu lại một trong những video Trang đánh cháu bé V.A. HĐXX tiếp tục hỏi: “Bị cáo suy nghĩ như thế nào khi Trang đánh bé V.A, bị cáo tiếp tục đưa lại cây cho Trang đánh cháu?”. Sau đó, Nguyễn Kim Trung Thái cho rằng bị cáo biết việc Trang đánh bé V.A., bị cáo có can ngăn, bị cáo không tham gia đánh bé. Tuy nhiên, HĐXX cho rằng lời khai này của bị cáo Thái khác với lời khai tại cơ quan điều tra.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm (bảo vệ cho bị hại) trình bày về nội dung kháng cáo, và cho rằng các bị cáo đã dùng hung khí đánh vào vùng trọng yếu của cháu bé, từ đó đề nghị tòa đổi tội danh đối với Thái sang tội giết người.

“Thời điểm đó bị cáo đi làm kiếm tiền nuôi con nên có vô tâm với con. Bị cáo thấy nếu đổi tội danh bị cáo sang tội giết người là không đúng”, Thái khai. Đồng thời, bị cáo Thái cũng khai không rõ đánh bé mấy lần. Trang nhốt con vào chuồng chó vì để hù dọa con học cho tốt và bị cáo đồng ý để Trang làm việc này.

VKS đề nghị bác kháng cáo yêu cầu chuyển tội danh Nguyễn Kim Trung Thái sang tội giết người - Ảnh: PNSK

Bên cạnh đó, đại diện Viện kiểm sát TP.HCM cho biết căn cứ vào hồ sơ vụ án, kết luận giám định và kết quả thẩm tra đối với giám định viên cho thấy ngày 22-12-2021 (ngày cháu V.A mất) bị cáo Thái không có mặt tại nhà (tại hiện trường) và qua trích xuất camera cho thấy khi phát hiện Trang đánh cháu V.A thì Thái đã gọi điện về cho Trang.

Điều này là phù hợp với dữ liệu trích xuất lịch sử cuộc gọi, đồng thời phù hợp với diễn biến sự việc (Thái sau đó sơ cứu, đưa V.A đi cấp cứu), qua đó thể hiện bị cáo Thái không cùng cố ý thực hiện hành vi phạm tội đối với Trang.

Hành vi xoá dữ liệu camera của bị cáo Thái cũng không cấu thành đồng phạm tội giết người do không có sự hứa hẹn trước. Hành vi này đủ yếu tố cấu thành tội che dấu tội phạm. Do đó, đại diện VKS nghị HĐXX tuyên xử không chấp nhận kháng cáo của bị hại về việc chuyển tội danh đối với Thái sang tội giết người.

Đối đáp lại, Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích cho bị hại cho biết, trong vụ án này bị cáo Trang và Thái đã thống nhất về mặt ý chí trong việc bạo hành cháu V.A và lỗi ở đây là lỗi cố ý thể hiện qua việc cùng nhau đánh cháu V.A trong một thời gian dài. Do đó, việc Thái có mặt hay không có mặt tại hiện trường không quan trọng. Bị cáo Thái đã đủ yếu tố cấu thành đồng phạm về tội giết người, thoả mãn cả về ý chí chủ quan và hành vi khách quan.