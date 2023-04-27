Trước ngày 'dì ghẻ' Nguyễn Võ Quỳnh Trang hầu tòa, nhìn di ảnh bé V.A cười hiền khiến dân mạng xót xa: 'Con hãy an nghỉ nhé, thương con vô cùng...'

Trước ngày phiên tòa phúc thẩm Nguyễn Võ Quỳnh Trang (28 tuổi) và Nguyễn Kim Trung Thái (38 tuổi) được diễn ra, luật sư Nguyễn Anh Thơm đã đến thăm bé V.A - bé gái 8 tuổi bị bạo hành.

Vào sáng ngày mai (28/4), TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm Nguyễn Võ Quỳnh Trang (28 tuổi) và Nguyễn Kim Trung Thái (38 tuổi) hành hạ bé V.A tử vong trong một chung cư ở Q.Bình Thạnh. Tuy nhiên, trước ngày phiên tòa phúc thẩm diễn ra, luật sư Nguyễn Anh Thơm, Đoàn Luật sư Hà Nội, đã đến thăm bé N.T.V.A. (sinh ngày 28/6/2013). Trên trang cá nhân, vị luật sư chia sẻ: "Dù xa xôi cách trở phương trời nhưng trong lòng luật sư vẫn luôn nhớ đến con, một thiên thần nhỏ bé rất đáng yêu. Số phận đã không cho con được sinh ra trong vòng tay thân thương của luật sư nhưng con vẫn luôn là con gái dễ thương nhất trong trái tim của luật sư suốt cuộc đời này. Con là biểu tượng cho Thế giới trẻ thơ phải được sống trong tình yêu thương của gia đình và xã hội. Mọi hành vi xâm phạm quyền trẻ em, đặc biệt là quyền được sống phải được loại trừ vĩnh viễn ra khỏi xã hội. Đến thăm con ngay sau khi máy bay hạ cánh mà lòng thấy quặn lòng. Vẫn cốc trà sữa, hoa mua cho con từ Thủ đô Hà Nội đặt trên ban thờ con để mong con sẽ lại được sinh ra trong sự yêu thương của mọi người.

Trước ngày xét xử, với sự quyết liệt mọi người và tình thương dành cho con, đối tượng gây tội ác đã phải khuất phục rút đơn kháng cáo, thừa nhận tội lỗi trước công lý và linh hồn con. Ngày 28/4/2023 tới đây, tội ác của chúng một lần nữa sẽ phải chịu sự trừng phạt của công lý. Con hãy an nghỉ nhé. Thương con vô cùng...", luật sư Thơm chia sẻ tiếp.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm, Đoàn Luật sư Hà Nội, đã đến thăm bé N.T.V.A. - Ảnh: Chụp màn hình Trước những dòng chia sẻ đầy đau lòng của luật sư Nguyễn Anh Thơm, người bảo vệ quyền lợi cho bé V.A, nhiều người không khỏi xót xa và thương cảm. Đồng thời, không ít người mong muốn Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái sẽ được xử đúng người đúng tội trong phiên tòa phúc thẩm vào ngày 28/4. "Thương lắm, đọc bài của luật sư mà nước mắt lăn dài.cứ nghỉ cảnh con bị chúng hành hạ mà rùng mình. luật sư là người có tâm, có đức. Mong luật sư nhiều sức khoẻ để lan toả tình yêu thương con trẻ đến mọi người trong xã hội này. Hãy cất cánh thật mạnh mẽ, bình an và may mắn nhé!",

"Thương con vô cùng, không đi dự được phiên toà nhưng vẫn mong toà phán xử mức án cao nhất cho 2 kẻ sát nhân, xin toà hãy loại chúng vĩnh viễn khỏi xã hội này", "Chị V.A 3 tuổi. Đêm qua em sốt và nôn chẳng ngủ được cô lại nghĩ đến V.A. Nghĩ đến lúc con bị chúng nó hành hạ đau đớn mà không được ai ở bên vuốt ve che chở. Nghĩ con cắn răng chịu đựng và nuốt nước mắt nghẹn đắng. Cô lại khóc. Chúng nhẫn tâm nhốt con vào chuồng chó. Cô nghĩ đến cảm giác đó của con vừa sợ vừa tủi thân và rồi cô lại tự an ủi rằng: V.A đầu thai nhầm nhà nên đức Phật đưa con về với ngài để ngài che chở cho con, đồng thời vạch trần tội ác của chúng. Yên nghỉ con nhé. Hãy bỏ qua tất cả để ra đi thanh thản. Bên cạnh con luôn có luật sư Thơm bảo vệ con và hàng ngàn các bố các mẹ luôn dõi theo con. Mong rằng kiếp sau con sẽ được đầu thai vào một gia đình hạnh phúc luôn yêu thương con. Yêu V.A của cô nhiều lắm" "Đọc mà xúc động quá trước tình cảm của luật sư dành cho con và thương cho thân phận nhỏ bé đã ra đi trong đau đơn cô quạnh 1 mình. Công bằng sẽ thuộc về con vào ngày 28 này"... Không ít bình luận thương xót bé V.A của cư dân mạng dưới bài đăng của luật sư Thơm - Ảnh: Chụp màn hình Trước đó, theo thông tin từ báo Thanh Niên, Phiên tòa được mở ra theo đơn kháng cáo của luật sư bảo vệ cho gia đình bé V.A đề nghị hủy án sơ thẩm, điều tra Nguyễn Kim Trung Thái (cha bé V.A) đồng phạm với Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội giết người. Bởi theo luật sư, mức hình phạt 8 năm tù đối với Thái về hai tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm là quá nhẹ, chưa thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật và không đúng với bản chất hành vi phạm tội. Đồng thời, tòa còn xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt tử hình của Nguyễn Võ Quỳnh Trang. Tuy nhiên, bất ngờ hôm 20.4, từ trại tạm giam, Trang đã viết đơn xin rút kháng cáo với lý do: "Nhận thấy đến giai đoạn xét xử phúc thẩm tôi thấy áp lực, mệt mỏi, không muốn dư luận xã hội làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người thân nên tôi tự nguyện viết đơn này xin rút kháng cáo". Hiện tòa đã nhận được đơn của Nguyễn Võ Quỳnh Trang nhưng vẫn triệu tập bị cáo đến tòa. Tòa có đình chỉ xét xử phúc thẩm, giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với Trang hay không thì vẫn chưa được công bố.

Thông tin mới vụ bé 8 tuổi bị bạo hành: Tòa đưa ra thời gian xét xử phúc thẩm các bị cáo Theo dự kiến, sáng ngày 28/4/2023, TAND cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đưa ra xét xử theo trình tự phúc thẩm vụ án bé V.A và các bị cáo.

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