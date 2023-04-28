Ngày 28/4, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái theo đơn kháng cáo của đại diện bị hại.

Vào sáng ngày 28/4, Toà án nhân dân TP.HCM đã mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái theo đơn kháng cáo của đại diện bị hại. Đồng thời, toà án cũng triệu tập bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh. Ghi nhận tại phiên toà xét xử phúc thẩm, trước đó, toà án nhân dân tại TP.HCM, bị cáo Trang đã rút kháng cáo, chấp nhận án tử hình vì cảm thấy áp lực, mệt mỏi, không muốn dư luận xã hội làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người thân. Sau đó, tòa đã nhận được đơn của Nguyễn Võ Quỳnh Trang nhưng vẫn triệu tập bị cáo đến tòa.

Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang tại phiên toà vào sáng ngày 28/4 - Ảnh: Minh Thư Toà án cấp cao hỏi bị cáo Trang: “Bị cáo tự nguyện hay bị thế lực nào ép buộc rút đơn kháng cáo vào ngày 20/4/2023?” Nguyễn Võ Quỳnh Trang trả lời: “Bị cáo hoàn toàn tự nguyện rút đơn kháng cáo”. Đồng thời, bị cáo Trang cho rằng bản án xử phạt đúng với những hành vi sai trái mà mình đã gây ra cho bé N.T.VA.

Nguyễn Võ Quỳnh Trang khẳng định việc rút đơn kháng cáo, chấp nhận án tử hình là tự nguyện - Ảnh: Minh Thư Nguyễn Võ Quỳnh Trang cho rằng tử hình là mức án đúng với những hành vi mà mình đã gây ra - Ảnh: Minh Thư Như đã đưa tin trước đó, theo bản án sơ thẩm, trong thời gian sống chung tại căn hộ chung cư, Nguyễn Kim Trung Thái giao con gái là N.T.V.A. (8 tuổi) cho Nguyễn Võ Quỳnh Trang chăm sóc. Sau đó, Trang đặt mua roi mây để dạy dỗ con riêng của Thái. Khi roi bị gãy, Trang chuyển sang đánh bé bằng gậy gỗ dài 90cm và bắt V.A. quỳ gối trong chuồng chó. Đỉnh điểm, Trang dùng hung khí nguy hiểm đánh vào vùng trọng yếu của V.A. trong gần 4 giờ khiến cháu bé tử vong. Thái là người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc bé V.A., nhìn thấy Trang đánh và hành hạ nhiều ngày, nhiều giờ nhưng vẫn thờ ơ, không ngăn cản, không có hành động nào bảo vệ, che chở cho con mình. Ngày 22/12/2021, sau khi biết Trang đánh bé V.A. tử vong, Thái đăng nhập vào ứng dụng quản lý camera xóa toàn bộ dữ liệu 4 camera trong căn hộ nhằm che giấu hành vi phạm tội của Trang.

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