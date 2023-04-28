Nguyễn Võ Quỳnh Trang khẳng định: 'Việc rút đơn kháng cáo, chấp nhận án tử hình là tự nguyện'

Xã hội 28/04/2023 08:57

Ngày 28/4, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái theo đơn kháng cáo của đại diện bị hại.

Vào sáng ngày 28/4, Toà án nhân dân TP.HCM đã mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái theo đơn kháng cáo của đại diện bị hại. Đồng thời, toà án cũng triệu tập bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh.

Ghi nhận tại phiên toà xét xử phúc thẩm, trước đó, toà án nhân dân tại TP.HCM, bị cáo Trang đã rút kháng cáo, chấp nhận án tử hình vì cảm thấy áp lực, mệt mỏi, không muốn dư luận xã hội làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người thân. Sau đó, tòa đã nhận được đơn của Nguyễn Võ Quỳnh Trang nhưng vẫn triệu tập bị cáo đến tòa. 

Nguyễn Võ Quỳnh Trang khẳng định: 'Việc rút đơn kháng cáo, chấp nhận án tử hình là tự nguyện' - Ảnh 1
Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang tại phiên toà vào sáng ngày 28/4 - Ảnh: Minh Thư

Toà án cấp cao hỏi bị cáo Trang: “Bị cáo tự nguyện hay bị thế lực nào ép buộc rút đơn kháng cáo vào ngày 20/4/2023?”

Nguyễn Võ Quỳnh Trang trả lời: “Bị cáo hoàn toàn tự nguyện rút đơn kháng cáo”. Đồng thời, bị cáo Trang cho rằng bản án xử phạt đúng với những hành vi sai trái mà mình đã gây ra cho bé N.T.VA.

Nguyễn Võ Quỳnh Trang khẳng định: 'Việc rút đơn kháng cáo, chấp nhận án tử hình là tự nguyện' - Ảnh 2
Nguyễn Võ Quỳnh Trang khẳng định việc rút đơn kháng cáo, chấp nhận án tử hình là tự nguyện - Ảnh: Minh Thư
Nguyễn Võ Quỳnh Trang khẳng định: 'Việc rút đơn kháng cáo, chấp nhận án tử hình là tự nguyện' - Ảnh 3
Nguyễn Võ Quỳnh Trang cho rằng tử hình là mức án đúng với những hành vi mà mình đã gây ra - Ảnh: Minh Thư

Như đã đưa tin trước đó, theo bản án sơ thẩm, trong thời gian sống chung tại căn hộ chung cư, Nguyễn Kim Trung Thái giao con gái là N.T.V.A. (8 tuổi) cho Nguyễn Võ Quỳnh Trang chăm sóc. Sau đó, Trang đặt mua roi mây để dạy dỗ con riêng của Thái. Khi roi bị gãy, Trang chuyển sang đánh bé bằng gậy gỗ dài 90cm và bắt V.A. quỳ gối trong chuồng chó.

Đỉnh điểm, Trang dùng hung khí nguy hiểm đánh vào vùng trọng yếu của V.A. trong gần 4 giờ khiến cháu bé tử vong.

Thái là người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc bé V.A., nhìn thấy Trang đánh và hành hạ nhiều ngày, nhiều giờ nhưng vẫn thờ ơ, không ngăn cản, không có hành động nào bảo vệ, che chở cho con mình.

Ngày 22/12/2021, sau khi biết Trang đánh bé V.A. tử vong, Thái đăng nhập vào ứng dụng quản lý camera xóa toàn bộ dữ liệu 4 camera trong căn hộ nhằm che giấu hành vi phạm tội của Trang.

Thông tin MỚI về vụ lừa chuyển tiền 'con đang cấp cứu ở bệnh viện'

Thông tin MỚI về vụ lừa chuyển tiền 'con đang cấp cứu ở bệnh viện'

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM, thông tin về quá trình điều tra các cuộc gọi lừa đảo phụ huynh "có con đang cấp cứu ở bệnh viện" .

Xem thêm
Từ khóa:   Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong tin nóng tin moi Nguyễn Võ Quỳnh Trang

TIN MỚI NHẤT

Con khóc không dứt lúc nửa đêm, tôi ôm con ra ban công rồi nghe được bí mật không thể tưởng tượng

Con khóc không dứt lúc nửa đêm, tôi ôm con ra ban công rồi nghe được bí mật không thể tưởng tượng

Tâm sự 48 phút trước
Bị mẹ người yêu xem thường vì có thai trước cưới, cô gái không ngờ sự thật phía sau đêm mưa

Bị mẹ người yêu xem thường vì có thai trước cưới, cô gái không ngờ sự thật phía sau đêm mưa

Tâm sự 49 phút trước
Ngày vui của cháu nội, bố mẹ chồng lại tìm cách né tránh, tôi không ngờ lý do lại là chuyện này

Ngày vui của cháu nội, bố mẹ chồng lại tìm cách né tránh, tôi không ngờ lý do lại là chuyện này

Tâm sự 50 phút trước
Ngày vui của cháu nội lại thiếu bóng ông bà, tôi không ngờ nguyên nhân lại là chuyện này

Ngày vui của cháu nội lại thiếu bóng ông bà, tôi không ngờ nguyên nhân lại là chuyện này

Tâm sự 53 phút trước
Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm

Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm

Tâm sự Eva 57 phút trước
Đưa con đi chơi, người phụ nữ lạ bất ngờ xin vài sợi tóc của con trai, tôi nghe lý do mà sững sờ

Đưa con đi chơi, người phụ nữ lạ bất ngờ xin vài sợi tóc của con trai, tôi nghe lý do mà sững sờ

Tâm sự 58 phút trước
Vừa trao quà cho vợ sau chuyến công tác, tôi chết lặng khi em quỳ xuống thú nhận một chuyện

Vừa trao quà cho vợ sau chuyến công tác, tôi chết lặng khi em quỳ xuống thú nhận một chuyện

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà không một đồng, nào ngờ thứ tôi để lại khiến nhà chồng hối hận

Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà không một đồng, nào ngờ thứ tôi để lại khiến nhà chồng hối hận

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà tay trắng, không ngờ một thứ tôi để lại khiến anh phải đổi thái độ

Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà tay trắng, không ngờ một thứ tôi để lại khiến anh phải đổi thái độ

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt