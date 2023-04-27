Cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ việc đối tượng chém vợ cũ ở khu vực chân cầu vượt Bắc Sơn (phường Quang Trung, TP.Thái Nguyên) vào ngày 27/4.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, vào sáng 27/4, bà Lê Thị Hồng Liên - Chủ tịch UBND phường Quang Trung cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ chém người khiến một phụ nữ bị thương nặng.

Danh tính nghi phạm được xác định là N.C.T (SN 1986), trú tại phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên. Nạn nhân là chị Đ.T.N.L (SN 1989), vợ cũ của T. bị nghi phạm chém lìa đứt lìa 1 bàn tay và bị thương ở chân.

Đối tượng Nguyễn Công Thành tự thú - Ảnh: Báo Dân Việt

Chiếc xe máy của nạn nhân - Ảnh: Báo Dân Việt

Hiện trường vụ chém người xảy ra trên địa bàn phường Quang Trung (TP Thái Nguyên) - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, sau khi gây án, nghi phạm T đã đến trụ sở công an để đầu thú. Nạn nhân L cũng được khẩn trương đưa đến Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cấp cứu, điều trị.

Cơ quan CSĐT Công an TP. Thái Nguyên đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Công Thành, tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu giữ tang vật và hiện đang tiến hành đấu tranh làm rõ, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

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