Những ngày vừa qua, mạng xã hội xuất hiện một đoạn video ngắn ghi lại cảnh một nữ học sinh bị bạn cùng trường dùng tay đánh vào mặt tại nhà vệ sinh được cho là của trường THCS Tân Hồng, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Trước đó, theo thông tin từ Vietnam+/Tin tức thông tấn xã Việt Nam, mạng xã hội lan truyền video ghi lại hình ảnh một nữ sinh bị các bạn nữ khác đánh hội đồng, làm nhục, quay video và phát tán lên mạng. Qua xác minh của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, vào ngày 24/4, giữa giờ nghỉ các tiết học, em Hoàng Thảo N. (học sinh lớp 8E Trường Trung học Cơ sở thị trấn Gio Linh) và bạn ra quán tạp hóa ở cổng sau trường để uống nước. Tại đây, các em đã gặp bốn học sinh lớp 8C gồm Ngô Thị Thanh Nhàn, Hoàng Thị Nhung, Lê Nguyễn Bảo Trân, Trương Đặng Quỳnh Chi (đều học Trường Trung học Cơ sở thị trấn Gio Linh) và hai học sinh khác của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên Gio Linh là: Ngô Thị Quỳnh Trang (lớp 10B) và Nguyễn Thị Như Quỳnh (lớp 10C).

Do có mâu thuẫn từ trước, số học sinh này đã vào nhà vệ sinh Trường Trung học Cơ sở thị trấn Gio Linh để đánh, làm nhục học sinh Hoàng Thảo N; đồng thời, quay lại video phát tán trên mạng xã hội. Nữ sinh bị nhóm bạn đánh hội đồng rồi quay video phát tán lên mạng xã hội - Ảnh: Vietnam+ Theo thông tin từ VOV, sáng 27/4, bà Hoàng Thị Nhuần – Hiệu trưởng Trường THCS Tân Hồng, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh cho biết, hiện nay nhà trường đã nắm được thông tin sự việc 2 nữ sinh đánh nhau trong nhà vệ sinh của nhà trường và dùng điện thoại quay lại sự việc, gửi cho bạn để đăng lên mạng xã hội.

Nguyên nhân ban đầu, nhà trường đã xác định sự việc xảy ra vào tiết 5 sau giờ tan học của ngày 26/4/2023, bạn T.N.H đã có mâu thuẫn với bạn N.Đ.H.L trên lớp học và có nói nhau trên mạng xã hội, sau đó đã xảy ra vụ việc không đáng có xuất hiện như trên mạng xã hội vừa qua. Tuy nhiên, việc đăng tải học sinh H. lên mạng xã hội được cho là "chị đại" và xé quần áo bạn L như thông tin trên mạng thì không phải như vậy. Bà Hoàng Thị Nhuần – Hiệu trưởng Trường THCS Tân Hồng, TP Từ Sơn (Bắc Ninh) - Ảnh: VOV Ngoài ra, bà Hoàng Thị Nhuần, cả 2 em học sinh đang theo học tại trường đều là những học sinh có học lực tốt và chưa từng vi phạm các nội quy, quy định. Hiện nay, nhà trường đang có 1155 học sinh đang theo học, việc chưa nắm bắt được hết tâm lý các em học sinh để xảy ra tình trạng trên là điều hết sức đáng tiếc. Đồng thời, ngay trong sáng 27/4, nhà trường đã tổ chức cuộc họp gấp với các giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn của trường có những biện pháp nắm bắt tình hình đối với những em học sinh để sớm có những phương án xử lý kịp thời tránh tình trạng, những video mạng tính chất đồn đoán không đúng với sự thật gây ảnh hưởng đến uy tín và trách nhiệm của nhà trường"- bà Nhuần cho biết thêm.

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