Bé được mẹ con bà Hương chăm sóc ở BV hơn 10 ngày nay. Bà nhận được tin bé bị thương từ một người em họ ở gần với ba mẹ bé ở H.Hóc Môn. Dù trước đó, mẹ con bà không liên lạc, không ở gần với vợ chồng người em họ nhưng khi nghe tin vẫn tất tả chạy đến BV lo cho cháu.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, tại khoa Ngoại thần kinh, BV Nhi đồng 2 TP.HCM, bà Nguyễn Thị Thu Hương (42 tuổi) là cô họ của bé H.Đ.H.K (bé trai 2 tuổi ở H.Hóc Môn bị bạo hành) thường đưa bé đến gặp BS thay băng, vệ sinh vết thương. Bà Hương cho biết, bà Nguyệt và bà nội của bé H.K là chị em ruột. Tuy nhiên, bà không thể liên lạc và cũng không biết địa chỉ bà nội bé ở đâu nên phải vào BV trực tiếp lo cho bé.

Bà Hương không lập gia đình, làm giúp việc theo giờ, mỗi tháng thu nhập từ 7 – 10 triệu đồng tùy theo số lượng giờ làm. Người phụ nữ nói rằng, hiện sẽ nghỉ làm để đến BV lo cho bé. Bà sẽ lo đến khi bé khỏe lại rồi mới tính đến chuyện tương lai cho bé.

"Hiện ba mẹ bé đang phải làm việc với công an, bà nội không biết đang ở đâu, bé không còn người thân nên tôi vào lo cho cháu. Khi bé còn ở phòng cấp cứu, ngày nào tôi cũng khóc vì nhìn từng vết thương của bé không thể tưởng tượng được đau đến mức nào. Ở mặt, ngực, bụng, tay,… chỗ nào cũng bị thương, bị bỏng, người lớn bị vậy còn không chịu nổi. Nhìn bé lúc đó tôi chỉ sợ bé không qua khỏi", bà Hương chia sẻ.

"Bé giờ không còn người thân nên rất tội. Dù sao bé cũng máu mủ trong nhà, thà không biết chứ biết không nỡ để người ta đưa vô cô nhi viện. Mấy ngày ở BV, bé rất ngoan, không khóc. Tôi chưa làm mẹ lần nào nhưng cũng biết và giờ đã quen với việc chăm bé", bà Hương bộc bạch với báo Thanh Niên.

Cũng theo bà Hương, bà ở Q.1 còn gia đình bé H.K ở Hóc Môn nên không biết chuyện bé bị bạo hành. Ba mẹ bé mới chuyển đến Hóc Môn sống được 2 tháng nay, trước đó bà Hương cũng không biết thông tin về gia đình bé.

Bé trai với hàng loạt vết thương chi chít - Ảnh: Báo Lao Động

Bà Hương liên hệ lấy giấy tờ làm thủ tục nhập viện cho bé. Thời gian qua, các mạnh thường quân cũng hỗ trợ để bà có tiền trang trải chi phí khi cháu nằm viện. Mẹ bà Hương làm nghề giữ xe mỗi tháng được khoảng 4,5 triệu đồng. Hai mẹ con có thu nhập đủ sống nhưng sẽ cố lo cho bé trong thời gian tới.

Bà Nguyệt cho hay, bà nội bé H.K bỏ đi từ khi con khoảng 3 tuổi. Thời gian trước, bà không liên lạc với gia đình em gái nên không biết thông tin gia đình họ. Bà vô cùng phẫn nộ khi chứng kiến những thương tích mà bé H.K gánh chịu.

BV Nhi đồng 2 TP.HCM cho biết, ngày 13/4, Bệnh viện tiếp nhận bé H.K từ BV đa khoa khu vực Hóc Môn chuyển đến. Bé vào viện trong tình trạng suy hô hấp và sốc mạch (160 lần/phút), huyết áp khó đo. Trên người bệnh nhi có nhiều vết thương. Trong đó, vết thương ở trán 3 x 0,5 cm, sưng u trán 3 x 3 cm. Vết thương 2 đầu núm vú lở loét. Ngoài ra, bệnh nhi bị xây xát 2 gò má, mũi và nhân trung, cằm; biến dạng cánh tay phải.

Chưa hết, bé K. bị trợt da vùng ngực bụng, hông đùi trái, 2 vết loét vùng cột sống thắt lưng khoảng 2 x 2 cm. Bệnh nhi còn bị gãy 1/3 giữa xương cánh tay phải. Kết quả chụp CT-Scanner sọ não ghi nhận xuất huyết dưới màng cứng tụ máu mô mềm da đầu 2 bên.

Sau hơn 10 ngày điều trị tình hình sức khỏe bé đã có những tiến triển. Bé trai tỉnh táo, không sốt và ăn uống được. Bé còn bị viêm phổi, xuất huyết dưới màng cứng, liềm não, gãy 1/3 giữa cánh tay phải, viêm tai giữa, bỏng độ 2 mặt, ngực.

Mẹ bé đã thừa nhận có đánh con mình - Ảnh: Báo Lao Động

Trước đó, theo thông tin từ báo Lao Động, công an huyện Hóc Môn vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan lấy lời khai cha mẹ ruột để xác minh làm rõ vụ bé trai tên K (2 tuổi, sinh sống tại phòng trọ ở xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn) nghi vấn bị bạo hành.

Bước đầu, mẹ bé đã thừa nhận có đánh con mình. Công an xã này cũng tiến hành test nhanh ma túy với cha mẹ bé, tuy nhiên cả 2 người âm tính.